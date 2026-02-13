NFTゲーム「EGGRYPTO（エグリプト）」、『東京リベンジャーズ』とのコラボイベントが本日より開催！

株式会社Kyuzan

株式会社Kyuzan(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 卓巳、以下「Kyuzan」)が、株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「GameWith」）と共同開発した、アプリで簡単に遊べるNFTゲーム「EGGRYPTO（エグリプト）」において、『東京リベンジャーズ』とのコラボイベントを本日2月13日（金）12時より開催いたします。

本コラボイベントでは、『東京リベンジャーズ』の人気キャラクターが登場する期間限定ガチャや、期間限定レアモン（NFT）の★5「無敵のマイキー」が数量限定でドロップするイベントクエストを開催いたします。

また、期間中ログインしていただいたユーザーの皆様に、限定キャラクター★4「林田春樹」をプレゼントする期間限定ログインボーナスを開催いたします。この機会にぜひEGGRYPTOをお楽しみください。

▽ダウンロードはこちら

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt

App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855

■『東京リベンジャーズ』の限定コラボキャラクターが登場！東リベコラボガチャ

期間中、★5「佐野万次郎」「花垣武道」「場地圭介」「三途春千夜」「松野千冬」の東リベキャラクター5体が登場する限定ガチャ を開催いたします。

詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。

【東リベコラボガチャ開催期間】

2月13日（金）12:00～2月27日（金）12:00

■コラボクエスト限定のレアモン（NFT）が数量限定で出現！

期間中、コラボキャラクターがドロップする限定クエストを開催いたします。

報酬として★5「龍宮寺 堅」、★5「三ツ谷 隆」がドロップします。

★5「龍宮寺 堅」は★5レアモン「マイキーの相棒 ドラケン」（数量限定）もしくは★5「初代副総長 龍宮寺 堅」に進化させることができます。

★5レアモン「マイキーの相棒 ドラケン」を手に入れることができるまたとない機会ですので、ぜひチャレンジしてみてください。

また、コラボクエスト限定の★5「無敵のマイキー」がレアモン（NFT）として30体の数量限定で出現いたします。

さらに、イベント期間中は8:00～9:00、12:00～13:00、20:00～21:00の時間限定で、スタミナ消費0でコラボクエストをプレイすることができます。

無料で貴重なレアモンをGETすることができるチャンスとなっておりますので、ぜひチャレンジしてみてください。

クエストの開催時間や排出率につきましてはゲーム内のお知らせをご確認ください。

【コラボクエスト開催期間】

2月14日（土）12:00～2月27日（金）12:00

■期間中のログインで限定キャラクター ★4「林田春樹」がもらえる！期間限定ログインボーナス

期間中にログインいただいたユーザー全員に、限定キャラクター★4「林田春樹」をプレゼントいたします。

詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。

※下記期間中にログインしたユーザーが対象となります。

2月13日（金）12:00～2月27日（金）12:00

■EGGRYPTO公式Webストア「アプリペイ」からの購入で無償GEMが通常よりも多く購入可能に！

ガチャと合わせて販売している「セット商品」は、EGGRYPTO公式Webストア「アプリペイ」からも購入が可能です。

イベント期間限定で、5つのお得なセット商品「東リベコラボ記念パック」をご用意しています。

「アプリペイ」から購入すると、同じ価格で通常よりも無償GEMが多く手に入りますので、商品購入の際はぜひ「アプリペイ」をご利用ください。

▽EGGRYPTO公式Webストア「アプリペイ」

https://gamewith.jp/eggrypto/store

【セット商品販売期間】

2月13日（金）12:00～2月27日（金）12:00

■TVアニメ『東京リベンジャーズ』とは

TVアニメ『東京リベンジャーズ』は、『週刊少年マガジン』にて連載された、漫画『東京卍リベンジャーズ』を題材としたアニメ作品。

2017年より連載開始した本作は、『新宿スワン』の作者・和久井健が贈るタイムリープサスペンスで、第44回講談社漫画賞少年部門を受賞。

公式サイト：https://tokyo-revengers-anime.com/

公式X：https://x.com/anime_toman

(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

■EGGRYPTO(エグリプト)とは

「EGGRYPTO」は株式会社 Kyuzanと株式会社GameWithが共同開発したスマホで遊べるカジュアルな NFT ゲームです。

累計ダウンロード数は 150 万を突破し、2024 年 4月には 4 周年を迎えました。

本ゲームでは、育成したモンスターを編成し、オートバトルでクエストや PvP を遊びながら、希少なモンスター「レアモン」と呼ばれる NFT モンスターのドロップを狙います。

ゲームで登場する「レアモン」は、発行上限数が有限でブロックチェーンによって発行・管理されたデジタル資産（NFT）となっており、NFT としてマーケットプレイスに出品し、売買することが可能です。

【EGGRYPTO概要】

ジャンル：モンスター育成RPG

リリース： 2020年04月20日

対応OS：iOS／Android

価格：基本無料（一部アプリ内課金有り）

公式サイト： https://eggrypto.com/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/eggrypto

攻略ページ（GameWith NFT）： https://gamewith-nft.jp/eggrypto

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。

今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。

■株式会社GameWith会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2024年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/

■株式会社Kyuzanについて

株式会社Kyuzan は、NFTゲームをはじめとしたWeb3プロダクトとWeb3開発基盤を開発しているスタートアップです。

株式会社GameWith と共同開発している世界一簡単に遊べるNFTゲーム「EGGRYPTO（エグリプト）」は、世界最大規模のアクティブユーザー数を誇ります。

また、事業者向けWeb3開発プラットフォーム「MOUNTAIN」では、国内で最も多くの事業者のWeb3開発を支援しており、世界的なゲーム会社やブランド、IPホルダーのNFTやWeb3サービスに導入されています。

■MOUNTAINとは

MOUNTAIN（マウンテン）：事業者向けWeb3開発ソリューション

Kyuzanが開発する「MOUNTAIN」は、事業者のWeb3サービス開発を便利にするソリューションです。

エンドユーザーとって良いWeb3体験とユーザビリティを、エンタープライズレベルのクオリティで簡単に提供できることが特徴となっています。

「MOUNTAIN」は、日本最大級のNFTゲーム「EGGRYPTO（エグリプト）」をはじめとした自社のWeb3サービスを5年間開発してきたKyuzanチームの技術とノウハウを活用することで、事業者のWeb3サービスの成功まで幅広くサポートします。

URL：https://mountain.io

■株式会社Kyuzan 会社概要

社名：株式会社Kyuzan

代表者：代表取締役社長 高橋 卓巳

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork

設立：2018年04月04日

事業内容：Web3ソリューション「MOUNTAIN」と、Web3ゲーム「EGGRYPTO」の提供

URL：https://kyuzan.com/

MOUNTAIN（マウンテン）：事業者向けWeb3開発ソリューション

URL：https://mountain.io

EGGRYPTO（エグリプト）：世界初モバイルネイティブNFTゲーム

URL：https://eggrypto.com

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。