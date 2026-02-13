福岡県筑前町の企業版ふるさと納税を活用し 使用済み紙おむつの分別回収とリサイクルを推進

株式会社リブドゥコーポレーション

株式会社リブドゥコーポレーション（本社：大阪市中央区、代表取締役 社長執行役員 宇田知仁）は、福岡県筑前町（町長：田頭喜久己）が取り組む「使用済み紙おむつリサイクル事業」への寄付を実施しました。

■取り組みの背景

株式会社リブドゥコーポレーションをはじめとする連携６社は、2025年７月に筑前町と「使用済紙おむつの完全リサイクルに関する事業連携協定書」を締結し、現在は年間200トンの使用済紙おむつをリサイクルすることを目指しています。

今回の取り組みによって、筑前町におけるスムーズな「紙おむつの分別回収」の推進と、連携６社が掲げる「すべての回収素材をマテリアルリサイクルする完全リサイクル」を一層加速させ、実現につなげてまいります。

感謝状授与式の模様（2026年1月22日） 取締役 執行役員 ライフケア事業部長 下村一（左）田頭喜久己 筑前町長（右）

■リイクルフロー図

illustration by USANET

〈株式会社リブドゥコーポレーションについて〉

介護（Care）と治療（Cure）の両域において、一人ひとりの「生きるチカラを応援する」企業として事業を展開。介護（Care）の領域であるライフケア事業では、「リフレ」ブランドで大人用紙おむつを製造販売しており、施設・病院向けの業務用分野において介護のプロから選ばれています。治療（Cure）の領域、メディカル事業では、病院の手術室で使用される手術準備用キットの製造販売をしており、近年シェアを高めています。超高齢社会において、両事業ばかりでなく、それぞれの重なる領域や周辺領域にも新しい価値をお届けすべくビジネスドメインを拡大する取り組みもスタートしています。

〇代表者：代表取締役 社長執行役員 宇田 知仁

〇本社所在地：大阪府大阪市中央区高麗橋3-4-10 淀屋橋センタービル

〇設立：1965年（昭和40年）4月1日

〇事業内容：大人用紙おむつ、介護用品・用具、メディカルディスポーザブル用品（キット製品、医療用 不織布製品）の製造および販売

