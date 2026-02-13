【茨城県常陸太田市】2026年1月のふるさと納税人気返礼品をご紹介！

常陸太田市

寄附金は、子育て支援、福祉の充実、教育・文化の振興、地域産業の活性化など、市民の皆様の生活を支える様々な分野に役立てています。

また、寄附をしていただいた方への感謝の気持ちとして、本市の事業者やゆかりのある企業が提供する返礼品をご用意しています。常陸太田市を感じられる特産品から、日常生活でお使いいただける実用的なものまで、幅広いラインナップが特徴です。

人気の返礼品のご紹介

えひめ飲料「ポンジュース」１.えひめ飲料「ポンジュース」

全国的に高い知名度を誇るポンジュースは、常陸太田市に事業所を構えるえひめ飲料株式会社茨城工場で製造しています。爽やかな香りのオレンジ果汁と酸味と甘味のバランスがよい温州みかん果汁を最適な割合でブレンドし、爽やかな香りとコクのある味わいが特徴で、幅広い世代に親しまれている人気の返礼品です。

ピジョン「おしりナップ」２.ピジョン「おしりナップ」

ベビー用品メーカーとして知られるピジョン株式会社の製品は常陸太田市の代表的な返礼品の一つです。「おしりナップ やわらか厚手仕上げ」は、赤ちゃんの肌へのやさしさに配慮した商品で、生まれたその日から使え、洗い流すようにさっぱりやさしくキレイにふけることが特徴です。毎日使う消耗品として、子育て世帯に特に高い支持を受けています。

常陸農園「茨城県産 紅はるか 干し芋」３.常陸農園「紅はるか 干し芋」

期間限定！大容量パックでお届け

茨城県産の紅はるかを使用した、甘みたっぷりの干し芋です。冬に製造した干し芋は、冷凍せずに新鮮なままお届け。3月下旬までの限定発送なので、今だけの特別な味わいをお楽しみいただけます。有機肥料で育てられた素材を使用し、環境にも配慮したこだわりの一品です。

☆担当者イチオシ！

タツミ米穀「コシヒカリ黄門米」タツミ米穀「コシヒカリ黄門米」

久慈川の良質な水と常陸太田市の豊かな自然に育まれたタツミ米穀オリジナルブランド米「黄門米」は、ツヤがあり、炊き上がりふっくら、ほどよい甘みが食欲をそそります。常陸太田市の自然環境の中で育まれたお米は、食卓にかかせない返礼品として、多くの寄附者の皆様にご満足いただいています。

常陸太田市のふるさと納税は、地域を支える事業者や企業と連携しながら、寄附者の皆様に喜んでいただける返礼品の充実を図っています。

今後も、寄付を通じて本市を応援していただけるよう、魅力発信と制度の充実に取り組んでまいります。

常陸太田市のお礼の品取扱いポータルサイト

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120863/table/41_1_3bb753c035d615b9a627a073b6041724.jpg?v=202602131251 ]

常陸太田市政策推進室政策推進課

〒313-8611 茨城県常陸太田市金井町3690

TEL：0294-72-3111（内線372）

e-mail：seisaku@city.hitachiota.lg.jp

常陸太田市について

竜神大吊橋

茨城県北部にある常陸太田市は、水戸市から20km、都心から約120km圏に位置しています。山や川、里山などの風景に囲まれた自然豊かなまちです。歴史的には佐竹氏の本拠地や水戸徳川家の領地として栄え、水戸光圀ゆかりの西山御殿やバンジージャンプで有名な竜神大吊橋などの観光名所があります。また、市発祥の「常陸秋そば」や、「ぶどう」「梨」などの特産品も人気です。

子育て支援や住まいに関する支援制度も充実しており、安心して子どもを育てながら、自然の中でのびのびと暮らせる環境が整っています。近年では、商業施設の開発が進み、買い物環境も充実し、子育て世代の移住先として人気を集めています。

常陸太田市ホームページ(https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/)

移住ガイドブック「Re LIFE（リライフ）」

豊かな自然と生活利便性が両立する常陸太田市への移住・二地域居住希望者向けに、移住者インタビュー、手厚い子育て支援、具体的な移住ステップ、空き家バンク情報などをまとめたデジタルパンフレットです。

ぜひご覧ください。

移住ガイドブック「Re LIFE（リライフ）」(https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/ijyu/book/index.html#target/page_no=1)