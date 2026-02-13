【21犬種を網羅】雑貨ブランド「Jubilee」よりドッグデザインハンカチが新登場。使うほどに肌に馴染む天然リネン100%

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、


愛犬家たちの心をくすぐる新作アイテム、ドッグデザインハンカチが新登場。


柔らかく繊細なタッチで描かれた21種の犬たちが、日常のふとした瞬間に寄り添います。



▼Jubilee公式サイトにて 2月6日(金) 12:00 より販売開始


https://www.jubileedesign.jp/items/135184596(https://www.jubileedesign.jp/items/135184596)




■ 大きめリネン100％ハンカチ ドッグデザインプリント






吸水性と速乾性に優れたリネン素材を採用。


常に清潔に保てるだけでなく、使い込むほどに柔らかく肌に馴染む経年変化を楽しめます。











43cm×43cmの少し大きめなサイズ設計ですが、


コンパクトに畳めるのでポケットに入れてもがさばりません。


ハンカチはもちろん、風呂敷として使用するなどマルチに活用できます。




■全21種のデザイン


トイプードル、柴犬、シュナウザー、フレンチブルドッグなど人気の犬種を幅広く網羅。


特定の犬種に愛着を持つユーザーの「自分用」としてはもちろん、相手の愛犬に合わせた


パーソナルなギフトとしての需要も。






上段左から


Dog001 DOGS
Dog002 ビジョンフリーゼ
Dog003 ビーグル


下段左から


Dog004 コーギー


Dog005 チワワ


Dog006 キャバリア






上段左から


Dog007 ダックスフンド


Dog008 フレンチブルドック1


Dog009 フレンチブルドック2


下段左から


Dog010 フレンチブルドック3


Dog011 ゴールデンレトリバー


Dog012 プードル






上段左から


Dog013 パグ


Dog014 ポメラニアン


Dog015 パピヨン


下段左から


Dog016 シバ1


Dog017 シバ2


Dog018 ハスキー





左から


Dog019 サモエド


Dog020 シュナウザー


Dog021 ヨークシャーテリア




■商品概要



Jubilee


大きめリネン100％ハンカチ ドッグデザインプリント


\2,420(税込)



商品番号: Jubilee-Chief4343-Dog



サイズ： 約43cm × 43cm




素材：リネン100％

※素材の特性上誤差がある場合がございます。




▼Jubilee公式サイトにて販売開始


https://www.jubileedesign.jp/items/134219407(https://www.jubileedesign.jp/items/134219407)







■「 Jubilee 」とは





ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。

ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など


生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。

https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/)　(公式サイト)

Instagram配信中　＠jubileedesign.jp




