【21犬種を網羅】雑貨ブランド「Jubilee」よりドッグデザインハンカチが新登場。使うほどに肌に馴染む天然リネン100%
ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、
愛犬家たちの心をくすぐる新作アイテム、ドッグデザインハンカチが新登場。
柔らかく繊細なタッチで描かれた21種の犬たちが、日常のふとした瞬間に寄り添います。
▼Jubilee公式サイトにて 2月6日(金) 12:00 より販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/135184596(https://www.jubileedesign.jp/items/135184596)
■ 大きめリネン100％ハンカチ ドッグデザインプリント
吸水性と速乾性に優れたリネン素材を採用。
常に清潔に保てるだけでなく、使い込むほどに柔らかく肌に馴染む経年変化を楽しめます。
43cm×43cmの少し大きめなサイズ設計ですが、
コンパクトに畳めるのでポケットに入れてもがさばりません。
ハンカチはもちろん、風呂敷として使用するなどマルチに活用できます。
■全21種のデザイン
トイプードル、柴犬、シュナウザー、フレンチブルドッグなど人気の犬種を幅広く網羅。
特定の犬種に愛着を持つユーザーの「自分用」としてはもちろん、相手の愛犬に合わせた
パーソナルなギフトとしての需要も。
上段左から
Dog001 DOGS
Dog002 ビジョンフリーゼ
Dog003 ビーグル
下段左から
Dog004 コーギー
Dog005 チワワ
Dog006 キャバリア
上段左から
Dog007 ダックスフンド
Dog008 フレンチブルドック1
Dog009 フレンチブルドック2
下段左から
Dog010 フレンチブルドック3
Dog011 ゴールデンレトリバー
Dog012 プードル
上段左から
Dog013 パグ
Dog014 ポメラニアン
Dog015 パピヨン
下段左から
Dog016 シバ1
Dog017 シバ2
Dog018 ハスキー
左から
Dog019 サモエド
Dog020 シュナウザー
Dog021 ヨークシャーテリア
■商品概要
Jubilee
大きめリネン100％ハンカチ ドッグデザインプリント
\2,420(税込)
商品番号: Jubilee-Chief4343-Dog
〈全21種〉
Dog001 DOGS
Dog002 ビジョンフリーゼ
Dog003 ビーグル
Dog004 コーギー
Dog005 チワワ
Dog006 キャバリア
Dog007 ダックスフンド
Dog008 フレンチブルドック1
Dog009 フレンチブルドック2
Dog010 フレンチブルドック3
Dog011 ゴールデンレトリバー
Dog012 プードル
Dog013 パグ
Dog014 ポメラニアン
Dog015 パピヨン
Dog016 シバ1
Dog017 シバ2
Dog018 ハスキー
Dog019 サモエド
Dog020 シュナウザー
Dog021 ヨークシャーテリア
サイズ： 約43cm × 43cm
素材：リネン100％
※素材の特性上誤差がある場合がございます。
▼Jubilee公式サイトにて販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/134219407(https://www.jubileedesign.jp/items/134219407)
■「 Jubilee 」とは
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
株式会社H.I.T.