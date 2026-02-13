『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』2026年9月30日（水）にBlu-ray&DVD発売決定！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、2026年9月30日（水）に、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray&DVDの発売を決定し、本日2月13日（金）より予約受付を開始することをお知らせいたします。

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』

「すみっこにいると、なぜか落ち着く。」そんなちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクター、すみっコぐらし。2025年10月31日（金）に劇場アニメ第4弾となる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が公開されました。

この度、発売となるBlu-ray&DVDでは、てのりぬいぐるみ“なかよし”セットが付属した【初回生産限定版】、てのりぬいぐるみ２体セットが付属した【@Loppi限定版】、アートボードが付属した【初回生産限定版】を2種、【通常版】の4形態で展開いたします。

■商品概要

【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray/DVD てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』てのりぬいぐるみ“なかよし”セット

（とんかつ&えびふらいのしっぽ冒険衣装チェンジVer.／てつなぎおうじ＆おつきのコ）

〇Blu-ray

価格：\12,430 (税込)

発売日：2026年9月30日（水）

品番：TDMPXA-468

〇DVD

価格：\11,770 (税込)

発売日：2026年9月30日（水）

品番：TDMPBA-468

特典：

【同梱特典】

- すぺしゃる小冊子- ポストカードセット

【映像特典】

- TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」全26話(約1分×26話)- 本予告（60秒）

【限定特典】

- 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』てのりぬいぐるみ“なかよし”セット（とんかつ&えびふらいのしっぽ冒険衣装チェンジVer.／てつなぎおうじ＆おつきのコ）

【店舗別特典】

- 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー（店舗別特典）

※店舗別特典のアンブレラマーカーはなくなり次第終了となります。

※販売店によりお届け日のスケジュールが異なる場合がございますので詳しくは各販売ページをご確認ください。

【各店舗販売ページ】

DMM通販商品ページ（Blu-ray）

https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=edmpxa468/

DMM通販商品ページ（DVD）

https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=edmpba468/

各店舗取り扱い情報

https://sumikkogurashi-movie.com/bddvd/nakayoshi

※商品パッケージ（外装袋、外装箱）は、商品の保護を目的としており、取扱いや保管・輸送時に傷、汚れ、破れ、潰れ等が生じる場合がございます。

※商品本体の汚損、破損を伴う場合を除き、パッケージのみの不具合による返品交換は行っておりません。

※商品仕様、内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray/DVD アートボード付き

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray アートボード付き（キャンプVer.）

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray アートボード付き（湖Ver.）

〇Blu-ray

価格：\8,250 (税込)

発売日：2026年9月30日（水）

品番：GDMPXA-468/HDMPXA-468

〇DVD

価格：\7,590 (税込)

発売日：2026年9月30日（水）

品番：GDMPBA-468/HDMPBA-468

特典：

【同梱特典】

- すぺしゃる小冊子- ポストカードセット

【映像特典】

- TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」全26話(約1分×26話)- 本予告（60秒）

【限定特典】

- 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アートボード (全2種)

【店舗別特典】

- 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー（店舗別特典）

※店舗別特典のアンブレラマーカーはなくなり次第終了となります。

※販売店によりお届け日のスケジュールが異なる場合がございますので詳しくは各販売ページをご確認ください。

【各店舗販売ページ】

DMM通販商品ページ（Blu-ray）

https://www.dmm.com/mono/dvd/-/search/=/searchstr=mdmpxa468|ndmpxa468/(https://www.dmm.com/mono/dvd/-/search/=/searchstr=mdmpxa468%7Cndmpxa468/)

DMM通販商品ページ（DVD）

https://www.dmm.com/mono/dvd/-/search/=/searchstr= mdmpba468|ndmpba468/(https://www.dmm.com/mono/dvd/-/search/=/searchstr=%20mdmpba468%7Cndmpba468/)

各店舗取り扱い情報

アートボード付き（キャンプVer.）

https://sumikkogurashi-movie.com/bddvd/artboard1

アートボード付き（湖Ver.）

https://sumikkogurashi-movie.com/bddvd/artboard2

※商品仕様、内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

【通常版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray/DVD

〇Blu-ray

価格：\4,950 (税込)

発売日：2026年9月30日（水）

品番：DMPXA-468

〇DVD

価格：\4,290 (税込)

発売日：2026年9月30日（水）

品番：DMPBA-468

特典：

【同梱特典】

- すぺしゃる小冊子- ポストカードセット

【映像特典】

- TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」全26話(約1分×26話)- 本予告（60秒）

【各店舗販売ページ】

DMM通販商品ページ（Blu-ray）

https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=dmpxa468/

DMM通販商品ページ（DVD）

https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=dmpba468/

各店舗取り扱い情報

https://sumikkogurashi-movie.com/bddvd/normal

※商品仕様、内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

【初回生産限定版】【@Loppi限定版】対象

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー（店舗別特典）

- DMM通販『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(おうじ)- Amazon.co.jp『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(おつきのコ)- @Loppi /HMV店舗/ HMV＆BOOKS online『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(とんかつ)- 楽天ブックス『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(えびふらいのしっぽ)- サンエックスネットショップ『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(エビフライドン)

内容

【ストーリー】

すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。

そんなある日のこと、くもり空の上からとつぜん何かが落ちてきた！

「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、

それは空の王国からやってきた〈おうじ〉と〈おつきのコ〉だった。

王国は今しんこくな水不足で、おうじはひとりで解決しようとがんばっているけど、

おつきのコは心配そう。

水不足を解決するためのヒントが「みずのしんでん」にあることを知り、

すみっコたちも加わって、雲の上の大冒険にいざ、出発！

【スタッフ】

原作：サンエックス

監督：イワタナオミ

脚本：角田貴志（ヨーロッパ企画）

美術監督：日野香諸里

アニメーション制作：ファンワークス

配給：アスミック・エース

ナレーション：井ノ原快彦 本上まなみ

主題歌：木村カエラ「君の傘」（ELA／Victor Entertainment）

発売元：合同会社DMM.com / 株式会社ファンワークス

販売元：合同会社DMM.com

【作品情報】 映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ

公式サイト：https://sumikkogurashi-movie.com/

公式X：https://twitter.com/sumikko_movie

公式Instagram：https://www.instagram.com/sumikko_movie/

(C)2025 日本すみっコぐらし協会映画部