『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』2026年9月30日（水）にBlu-ray&DVD発売決定！
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、2026年9月30日（水）に、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray&DVDの発売を決定し、本日2月13日（金）より予約受付を開始することをお知らせいたします。
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』
「すみっこにいると、なぜか落ち着く。」そんなちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクター、すみっコぐらし。2025年10月31日（金）に劇場アニメ第4弾となる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が公開されました。
この度、発売となるBlu-ray&DVDでは、てのりぬいぐるみ“なかよし”セットが付属した【初回生産限定版】、てのりぬいぐるみ２体セットが付属した【@Loppi限定版】、アートボードが付属した【初回生産限定版】を2種、【通常版】の4形態で展開いたします。
■商品概要
【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray/DVD てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き
(C)2025 日本すみっコぐらし協会映画部
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』てのりぬいぐるみ“なかよし”セット
（とんかつ&えびふらいのしっぽ冒険衣装チェンジVer.／てつなぎおうじ＆おつきのコ）
(C)2025 日本すみっコぐらし協会映画部
〇Blu-ray
価格：\12,430 (税込)
発売日：2026年9月30日（水）
品番：TDMPXA-468
〇DVD
価格：\11,770 (税込)
発売日：2026年9月30日（水）
品番：TDMPBA-468
特典：
【同梱特典】
- すぺしゃる小冊子
- ポストカードセット
【映像特典】
- TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」全26話(約1分×26話)
- 本予告（60秒）
【限定特典】
- 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』てのりぬいぐるみ“なかよし”セット
（とんかつ&えびふらいのしっぽ冒険衣装チェンジVer.／てつなぎおうじ＆おつきのコ）
【店舗別特典】
- 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー（店舗別特典）
※店舗別特典のアンブレラマーカーはなくなり次第終了となります。
※販売店によりお届け日のスケジュールが異なる場合がございますので詳しくは各販売ページをご確認ください。
【各店舗販売ページ】
DMM通販商品ページ（Blu-ray）
https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=edmpxa468/
DMM通販商品ページ（DVD）
https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=edmpba468/
各店舗取り扱い情報
https://sumikkogurashi-movie.com/bddvd/nakayoshi
※商品パッケージ（外装袋、外装箱）は、商品の保護を目的としており、取扱いや保管・輸送時に傷、汚れ、破れ、潰れ等が生じる場合がございます。
※商品本体の汚損、破損を伴う場合を除き、パッケージのみの不具合による返品交換は行っておりません。
※商品仕様、内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray/DVD アートボード付き
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray アートボード付き（キャンプVer.）
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray アートボード付き（湖Ver.）
(C)2025 日本すみっコぐらし協会映画部
〇Blu-ray
価格：\8,250 (税込)
発売日：2026年9月30日（水）
品番：GDMPXA-468/HDMPXA-468
〇DVD
価格：\7,590 (税込)
発売日：2026年9月30日（水）
品番：GDMPBA-468/HDMPBA-468
特典：
【同梱特典】
- すぺしゃる小冊子
- ポストカードセット
【映像特典】
- TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」全26話(約1分×26話)
- 本予告（60秒）
【限定特典】
- 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アートボード (全2種)
【店舗別特典】
- 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー（店舗別特典）
※店舗別特典のアンブレラマーカーはなくなり次第終了となります。
※販売店によりお届け日のスケジュールが異なる場合がございますので詳しくは各販売ページをご確認ください。
【各店舗販売ページ】
DMM通販商品ページ（Blu-ray）
https://www.dmm.com/mono/dvd/-/search/=/searchstr=mdmpxa468|ndmpxa468/(https://www.dmm.com/mono/dvd/-/search/=/searchstr=mdmpxa468%7Cndmpxa468/)
DMM通販商品ページ（DVD）
https://www.dmm.com/mono/dvd/-/search/=/searchstr= mdmpba468|ndmpba468/(https://www.dmm.com/mono/dvd/-/search/=/searchstr=%20mdmpba468%7Cndmpba468/)
各店舗取り扱い情報
アートボード付き（キャンプVer.）
https://sumikkogurashi-movie.com/bddvd/artboard1
アートボード付き（湖Ver.）
https://sumikkogurashi-movie.com/bddvd/artboard2
※商品仕様、内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
【通常版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』Blu-ray/DVD
〇Blu-ray
価格：\4,950 (税込)
発売日：2026年9月30日（水）
品番：DMPXA-468
〇DVD
価格：\4,290 (税込)
発売日：2026年9月30日（水）
品番：DMPBA-468
特典：
【同梱特典】
- すぺしゃる小冊子
- ポストカードセット
【映像特典】
- TVアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」全26話(約1分×26話)
- 本予告（60秒）
【各店舗販売ページ】
DMM通販商品ページ（Blu-ray）
https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=dmpxa468/
DMM通販商品ページ（DVD）
https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=dmpba468/
各店舗取り扱い情報
https://sumikkogurashi-movie.com/bddvd/normal
※商品仕様、内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
【初回生産限定版】【@Loppi限定版】対象
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー（店舗別特典）
- DMM通販
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(おうじ)
- Amazon.co.jp
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(おつきのコ)
- @Loppi /HMV店舗/ HMV＆BOOKS online
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(とんかつ)
- 楽天ブックス
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(えびふらいのしっぽ)
- サンエックスネットショップ
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』アンブレラマーカー(エビフライドン)
内容
【ストーリー】
すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。
そんなある日のこと、くもり空の上からとつぜん何かが落ちてきた！
「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、
それは空の王国からやってきた〈おうじ〉と〈おつきのコ〉だった。
王国は今しんこくな水不足で、おうじはひとりで解決しようとがんばっているけど、
おつきのコは心配そう。
水不足を解決するためのヒントが「みずのしんでん」にあることを知り、
すみっコたちも加わって、雲の上の大冒険にいざ、出発！
【スタッフ】
原作：サンエックス
監督：イワタナオミ
脚本：角田貴志（ヨーロッパ企画）
美術監督：日野香諸里
アニメーション制作：ファンワークス
配給：アスミック・エース
ナレーション：井ノ原快彦 本上まなみ
主題歌：木村カエラ「君の傘」（ELA／Victor Entertainment）
発売元：合同会社DMM.com / 株式会社ファンワークス
販売元：合同会社DMM.com
【作品情報】 映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ
公式サイト：https://sumikkogurashi-movie.com/
公式X：https://twitter.com/sumikko_movie
公式Instagram：https://www.instagram.com/sumikko_movie/
(C)2025 日本すみっコぐらし協会映画部