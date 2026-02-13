櫻坂４6 的野美青と山下瞳月が旅に出る！シリーズ第7弾『全国ボロいい宿』2月15日(日)放送！
HBC北海道放送は、『全国ボロいい宿』第7弾を2月15日(日)午後3時よりTBS系12局ネットにて放送いたします。
■番組内容：見た目はボロボロ、でも愛される宿の秘密とは？
見た目はボロボロなのに、なぜか愛される宿がある…。この番組では、そんな宿に親しみを込めて“ボロいい宿”と呼び、人気の秘密に迫ります。シリーズ第7弾となる今回も、全国各地にひっそり佇む3つの宿を厳選。ＭＣにはバラエティ番組に引っ張りだこのお笑いコンビ・バナナマン。スタジオには、飾らない性格で男女問わず広く支持されているタレントのＹＯＵと、昨年春に日向坂46を卒業した佐々木久美。おなじみのこの４人が、ワイワイとこたつを囲みながらVTRを見守ります。
今回、旅人としてロケリポーターを務めるのは、4年連続登場の大人気グループSnow Man深澤辰哉と、その同級生で俳優の磯村勇斗。櫻坂４６から的野美青と山下瞳月も初参戦！さらには、バナナマン日村がスタジオを飛び出して、北海道ロケへ！
■見どころ：櫻坂46が初参戦！鉄道愛にあふれる築100年の古民家
今回の見どころのひとつは、櫻坂46の的野美青と山下瞳月による『ボロ宿』初参戦ロケ。2人が訪れたのは、山梨県都留市。富士急行線の谷村町駅から徒歩３０秒のところにある築１００年の古民家へ。館内にはあちらこちらに鉄道グッズがずらり！子ども連れの家族にも人気だというお部屋にはあっと驚く仕掛けが！？さらに、近くの道の駅では地元の名物グルメも堪能！山下渾身の食レポにも注目を！夕食は、ご主人と一緒にふたりもお手伝い！海の幸や野菜がたっぷり入った山梨名物の郷土料理にも注目！
■出演者コメント
【櫻坂４６・的野美青さんコメント】
宿のご夫婦が、私たちのことをまるで本当の孫のように可愛がってくださったんです。一緒に写真を撮るときも、肩を寄せてくださって…本当のおばあちゃんみたいで、すごく印象に残っています。是非またいつか、もう一度お会いしたいです！番組のこうしたご縁がなければ、なかなか知るきっかけがない場所だったので、今回訪れることができて本当に嬉しかったですし、心が温まるような素敵な体験をさせていただきました。
【櫻坂４６・山下瞳月さんコメント】
本当に素敵な宿で、『こんなに温かい場所があるんだ』と、心温まる時間を過ごさせていただきました。実際に行ってみないとわからないような魅力にも触れることができたので、視聴者の皆さんにも「行ってみたい！」って思っていただけたら嬉しいです。あと、道の駅のメンチカツが、すごくおいしかったです！(笑)
■番組情報
ＭＣ：バナナマン（設楽統、日村勇紀）、スタジオ：ＹＯＵ・佐々木久美
【番組名】全国ボロいい宿 ～バナナマンの愛に溢れた宿～
【放送日時】２月１５日（日）午後３：００～４：２４（ＴＢＳ系１２局ネット）
※同時ネット局：ＴＢＳ ＨＢＣ ＴＢＣ ＴＵＹ ＴＵＴ ＳＢＳ ＣＢＣ ＭＢＳ ＲＳＫ ＲＣＣ ＩＴＶ ＲＫＢ
【出演】
ＭＣ：バナナマン（設楽統、日村勇紀）
スタジオ：ＹＯＵ・佐々木久美
旅人：深澤辰哉（Snow Man）・磯村勇斗／的野美青(櫻坂46)・山下瞳月(櫻坂46)
ナレーター：ロジャー（大自然）
【公式HP】https://www.hbc.co.jp/tv/boroii2026/
【番組X（旧Twitter）】https://twitter.com/hbc_boroii
@hbc_boroii
