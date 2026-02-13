テラチャージ、サミットストア向台町にEV急速充電器を設置し、サービス提供開始

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下、当社）は、サミット株式会社（本部所在地：東京都杉並区）が運営する「サミットストア向台町店（所在地：東京都西東京市）」に、最大出力50kWの急速EV充電器を2基設置し、サービス提供を開始いたしました。

本導入は、地域住民の生活を支えるスーパーマーケットにおいて、日常の買い物時間を活用したEV充電環境を整備する取り組みです。

■導入の背景

EVの普及に伴い、充電インフラには「目的地充電」「生活動線上の充電」が強く求められています。

特にスーパーマーケットは、週に複数回利用される施設であり、短時間でも確実に立ち寄る場所として、EV充電との相性が非常に高い拠点です。

当社は、導入ハードルを下げる仕組みと、わかりやすい利用体験を通じて、EVを初めて利用する方でも安心して使える充電環境を提供しています。

今回の設置により、サミットストア向台町店をご利用のお客様が、買い物中に効率よく充電できる環境が整いました。

・設置の充電器詳細

施設名：サミットストア向台町店

所在地：東京都西東京市向台町3-5-74

充電器仕様：最大出力50kWの急速EV充電器2基・合計2口

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

【施設の外観】【設置画像】

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・住宅地・観光地・業務利用拠点など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速してまいります。

特に、今回のようなスーパーマーケットなど、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/