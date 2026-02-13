阪南市とエレコムが連携し、高齢者の安全を守る、当社グループのIoTセンサーを活用した「阪南市 みまもり安心プロジェクト」を開始

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、2026年2月より大阪府阪南市と連携し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる体制構築を目指し、「阪南市 みまもり安心プロジェクト」において、高齢者の安全を守るための当社グループの製品「見張る君センサー」の提供を開始いたします。

DXアンテナ製「見張る君センサー」 ※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

プロジェクト実施の背景

この度、阪南市とエレコムは2025年11月10日に締結した「包括連携協定（※）」に基づき、当社グループのデバイスを活用した見守り体制を強化することが決定しました。

阪南市では少子高齢化が進む中、独り暮らしの高齢者および高齢者のみの世帯の安否確認と見守りが喫緊の課題となっています。市内にお住まいの高齢者に、エレコムのグループ会社であるDXアンテナ製の「見張る君センサー」を提供することで、プライバシーに配慮しながら離れて暮らす家族などが、自然な形で見守ることができる環境の構築をサポートします。

※https://www.elecom.co.jp/news/release/20251120-01/（2025年11月10日公開）

「見張る君センサー」の特徴

当製品は、カメラによる撮影ではなく、活動量（動き）や温湿度などのデータを検知する仕組みを採用しています。

１.プライバシーへの配慮

一般的なセキュリティカメラとは異なり、カメラを搭載しておらず生活している様子を見られることがないため利用者の心理的負担を軽減します。

２.生活者の異常を検知し、早期発見へ

活動量を検知するセンサーにより、一定期間動きがない場合や、熱中症リスクが高まる温湿度の環境などを検知し、適切な対応を促します。

３.コンセントにつなぐだけで設置完了

大掛かりな工事は不要で、コンセントにつなぐだけで設置できるため、スムーズに導入できます。

本プロジェクトを通じて得られたデータ（個人が特定されない形での統計データ）は、今後の阪南市における高齢者福祉施策の立案や、より効果的な見守りサービスの開発・評価に活用されます。阪南市とエレコムは今後も連携し続け、持続可能で安全・安心なまちづくりを推進してまいります。

製品詳細

＜見張る君センサー＞

型番：CNW4PTCS1

価格：オープン価格

URL：https://www.dxantenna.co.jp/news/cnw4ptcs1_press/

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260213-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一