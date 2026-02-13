ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』主題歌 イツカ▶︎『Blacker Co., Ltd.』明日発売開始！

　TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がける株式会社フロンティアワークス（東京都豊島区、代表取締役社長：辻 政英）は、アーティストユニット、イツカ▶（イツカサイセイ）の新曲『Blacker Co., Ltd.（ブラッカー・コ・リミテッド）』を、明日（本日深夜）2/14（土）0:00より、各種配信サイトにて順次配信開始いたします。



■ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」の主題歌！

　2026年１月より放送中のショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」の主題歌として制作された『Blacker Co., Ltd.（ブラッカー・コ・リミテッド）』は、日々あがいて生きている若者の叫びが響くロックです。若者だけでなく、日々懸命に生きている全ての人たちの胸に、この曲の歌詞はきっと刺さるはずです。


　アニメの原作は、累計１億部超えのレジェンド作品『北斗の拳』のスピンオフ作品でなんとコメディ！　


　仕事もなく、食べるものにも困る平凡な村人・ノブが「住み込み三食付き、誰でも出来る簡単な作業です。笑顔の絶えないアットホームな職場です！」という、どこかで聞いたことがあるような求人広告に誘われ、就職を決めてしまう。なんとそこは、暴力と略奪が横行する拳王軍だった、、、というストーリー。そのOPテーマ曲「Blacker Co., Ltd.（ブラッカー・コ・リミテッド）」は、どんな境遇でも、もがいて生きていこう！　という応援歌でもあります。



■作品のファンに楽しんでもらえる曲をめざします！

　プロデューサーである中村誠は、『Blacker Co., Ltd.（ブラッカー・コ・リミテッド）』は、『北斗の拳』という偉大な作品へのリスペクトが大前提となっている楽曲。作品のファンであれば、「これってあのセリフ？」と思う歌詞を見つけていただける、と説明します。


　『北斗の拳 拳王軍のザコたち』が描くのは、強者がしのぎをけずる『北斗の拳』の作品世界とは異なり、主人公は平凡な村人ですし、かんたんに死んでしまうザコたちが生きる日常世界。でも、世の中の大変な人はその他大勢のいわばザコなのですから、これはもう他人事ではない。そんな私たち自身への応援歌になるような曲にしたいと思って制作したのが、『Blacker Co., Ltd.（ブラッカー・コ・リミテッド）』です。



アーティスト情報

イツカ▶（イツカ サイセイ）







誰しもが持っている「いつかの思い出」を再生できたらーー。


そんな思いを込めて、ミュージカル・ポップス・ロック・ポエトリーリーディングなどジャンルをまたいだ楽曲に乗せ、物語性あふれる舞台を創り上げるパフォーマンスグループです。



公式サイト：https://itsuka-saisei.com/


公式X：https://x.com/itsukasaisei



番組概要

■放送：AT-X：毎週月曜20時00分～　リピート放送 毎週水曜8時00分～／毎週金曜14時00分～


　　　　TOKYO MX：毎週月曜21時54分～（TOKYO MX1）


■配信：アニメタイムズほか　各種プラットフォームで順次配信中！


■タイトル：Animatica『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』







■スタッフ


原作：原案・武論尊・原 哲夫　作画・倉尾 宏（ゼノンコミックス／コアミックス）


アニメーションディレクター：三浦大輔


美術監督：岩井未来　


色彩設計：岩井未来　


撮影監督：伊藤小夜子　


演出・編集：長谷卓磨


　　　　　　齋藤佑馬


音楽：三浦誠司


アニメーション制作：動楽



■キャスト


ノブ：下野 紘


ザク：拝 真之介


バーズ：矢野正明


ナレーション：高橋伸也



■主題歌


オープニング：「Blacker Co., Ltd.」（イツカ▶︎）


エンディング：「Elegy of the Enemies」（The Canbellz）



■原作：『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』　原案：武論尊・原 哲夫 　作画：倉尾 宏



■あらすじ：


就職先は…拳王軍でした。


199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！


志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?


ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!


ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!



■アニメ公式サイト：https://zakoban.com


■アニメ公式X：https://x.com/hokuto_zakoban



■権利表記


(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)ザコたちの挽歌製作委員会