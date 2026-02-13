「女騎士×駄菓子」ラブコメマンガ『きしだがし！？』が「ビッグカツ」とコラボレーション！

株式会社viviON

株式会社viviON(所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作)が運営するオリジナルレーベル「comipo comics」は、『きしだがし！？~戦いに疲れた異世界女騎士が、ウチの駄菓子に癒されて帰って行くんだが~』電子単行本第1巻の配信を記念し、駄菓子の「ビッグカツ」やおつまみの「いか姿フライ」を製造する株式会社すぐる(本社：広島県呉市、代表取締役：大塩和孝)とのコラボレーションを開始したことをお知らせいたします。

本コラボレーションでは、『きしだがし！？~戦いに疲れた異世界女騎士が、ウチの駄菓子に癒されて帰って行くんだが~』電子単行本第1巻の表紙に株式会社すぐるのロングセラー商品「ビッグカツ」が登場します。また、コラボレーションを記念して、電子書籍サービス「comipo」で単行本1巻が10％OFFとなるキャンペーンを実施します。

■作品概要

作品名：きしだがし！？~戦いに疲れた異世界女騎士が、ウチの駄菓子に癒されて帰って行くんだが~【電子単行本】

作家名：平和ライチ

出版社名：株式会社viviON

レーベル：comipo comics

配信開始日：2026年2月13日（金）

定価：720円（税抜き）

作品URL：comipo（https://www.comipo.app/product/BJ02366721）他にて配信

作家Xアカウント：https://x.com/HirakazuRaiti

あらすじ：

「女騎士×駄菓子」！？日本が誇るソウルスイーツが異世界からの訪問者の心とカラダを癒し尽くす！！

尾上大心(おがみたいしん)は祖母の駄菓子屋でバイトをしている高校生。今日も愛しの駄菓子や常連のガキどもに囲まれたいつも通りの風景…のはずだったのだが、突然店内が光に包まれたかと思うと、そこから見目麗しい女騎士が現れて…。

戸惑う騎士に駄菓子を食べさせると、彼女はいたく感動したかと思ったら今後は姿を消し！？それからというもの、駄菓子を食べないと元の世界に帰れない女騎士に大心が色とりどりの駄菓子を食べさせるという不思議な日常が生まれ…？

くすっと笑えていつの間にか駄菓子が食べたくなる異世界転移ラブコメ登場！

■実施背景

作品を応援してくださる読者さまへ「作中に登場させてほしい駄菓子」をアンケート募集したところ、「ビッグカツ」を載せてほしいというコメントをいただきました。

表紙デザインの検討にあたり、「ビッグカツ」の特徴的なパッケージと、長く愛されるその美味しさをイラストで魅力的に表現したいと考え、株式会社すぐる様へコラボレーションをお願いいたしました。

完成した表紙には、主人公が「ビッグカツ」を我慢できずにほお張る姿が描かれました。駄菓子ならではのワクワク感が伝わってくる、本作のキービジュアルにふさわしい一枚になりました。

■株式会社すぐる 代表取締役 大塩和孝氏コメント

「お菓子やおつまみを通じて、日常に彩りや笑顔をプラスすること。それが私たちすぐるの役目です。今回このようなマンガで、『駄菓子の世界』が描かれることを心から嬉しく思います。駄菓子は、いつの時代も子どもから大人まで、手軽にワクワクを味わえる特別な存在です。このコラボをきっかけに、ビッグカツと日本中の駄菓子が持つ、安心できるおいしさ、ワクワクする楽しさが改めて皆さんに伝わることを願っています。ぜひ、駄菓子を片手にマンガを読んで、お腹も心も満たしてください」

株式会社すぐる代表取締役 大塩和孝

■作者より書き下ろしイラストが到着

本コラボレーションを記念し、作者の平和ライチ先生より描き下ろしイラストが到着しました。

■キャンペーン情報

本コラボレーションを記念して、電子書籍サービス「comipo」にて、期間限定で電子単行本第1巻10％OFFキャンペーンを実施します開催期間： 2026年2月13日(金)～2026年2月21日(土)

■株式会社すぐる

株式会社すぐるは駄菓子のビッグカツを製造する食品メーカーです。

ホームページ： http://suguru-net.com/

ツイッター ： https://twitter.com/SUGURU_BIGKATSU

■株式会社viviON

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。株式会社 viviON では、一緒に働いてくれる方を募集しています。

https://vivion.jp/recruit/