2026年に連載40周年、TVアニメ放送10周年を迎える「ぼのぼの」×ウォーキングアプリ「aruku&」コラボキャンペーン「ぼのぼのとのんびりウォーク」開催

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）が運営するウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」は、『ぼのぼの』とのコラボレーション企画として、「ぼのぼのとのんびりウォーク」を2026年2月20日（金）より開催します。

ウォーキングアプリ「aruku&」は、『ぼのぼの』とのコラボキャンペーンを開催します。今回は、ほのぼのと海で暮らすラッコの子供・ぼのぼのや、シマリスくん、アライグマくんをはじめとする森の仲間たちと、身近で手軽なウォーキングアプリ「aruku&」がコラボし、より楽しく、癒されながら健康になれるきっかけづくりを目指します。たくさん歩いて仲間たちに会いに行こう！

ストーリー

海や森でのんびりと暮らしているぼのぼのと、個性あふれる仲間たちがaruku&のまちに遊びに来ました。でも初めてのまちでなにか困っているみたい…？話しかけて、助けてあげよう！

ぼのぼのとのんびりウォークについて

地図上に現れる住民キャラクター「ぼのぼの」たちの依頼達成で獲得できる「応募カード」を集めると、抽選で「【原作者・いがらしみきお先生サイン入り】ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』」や「ぬいぐるみ もちぼのぼのL」、コンビニで交換できる「チョコレート菓子」が当たるプレゼントに応募できます。また、15種類のミッションをブロンズコンプリートもしくはキャラクターいずれか5種類をゴールドコンプリートで、コラボスタンプをプレゼントします。

（１）「ぼのぼの」の仲間たちが登場！

アプリ内に住民キャラクターとして、ぼのぼのたちが全国にランダムで出現します。さらに、TVアニメ主題歌「The Walk」にちなみ、主題歌を担当するLIL LEAGUEのメンバーが演じたゲストキャラクターも登場し、イベントを盛り上げます。

（２）キャラクターたちの歩数依頼を達成しよう！

aruku&アプリ内の地図上には、ぼのぼのやシマリスくん、アライグマくんをはじめとする「ぼのぼの」と森の仲間たちがランダムに住民として登場。キャラクターに話しかけ、依頼された歩数（例：3時間以内に1,000歩あるく）を制限時間内に達成すると応募カード「ぼのぼのウォークカード」がもらえます。応募カードを集めると、抽選で「【原作者・いがらしみきお先生サイン入り】ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』（3名）」や、「ぬいぐるみ もちぼのぼの（L）（15名）」、コンビニにて交換できる「チョコレート菓子（300名）」が合計318名にあたります。

なお、依頼を達成すると、依頼の難易度に応じて3～４の「おたすけポイント」が貯まります。おたすけポイントが合計50になったキャラクターは、自分のアイコンとして設定することができます。

＜「ぼのぼのとのんびりウォーク」概要＞

◆キャンペーン期間：2026年2月20日（金）00:00～3月12日（木）23:59まで

【賞品】 「ぼのぼのウォークカード」で応募

・【原作者・いがらしみきお先生サイン入り】ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 3名様

・ぬいぐるみ もちぼのぼの（L） 15名様

・チョコレート菓子 300名様

【ぼのぼの×ぽたろうの称号・スタンプ販売セール】

ポタストーン（アプリ内通貨）を使うことで、住民の依頼を複数同時に受けたり、遠くの住民の依頼を開始したり、失敗した依頼の時間を延長したりできます。オトクにポタストーンをゲットして住民キャラクターのコンプリートを目指そう！

販売メニュー ※セール実施期間のご案内はアプリ内でお知らせいたします

・ポタストーン800個（591個＋おまけ209個）

・ポタストーン4,200個（3,091個＋おまけ1,109個）

『ぼのぼの』について

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

TVアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5：22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供・ぼのぼのを中心にゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。

◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第37巻 販売中

●コミックス 「ぼのぼの」49巻 販売中

「ぼのぼのS 1～2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中 (いずれも 竹書房 刊)

公式HP：https://www.bonoanime.jp/

Ｘ ： https://twitter.com/BONOBONO_nokoto(https://twitter.com/BONOBONO_nokoto)

Instagram：https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

Facebook：https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/

YouTube：https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

LIL LEAGUEについて

平均年齢18歳、ダンス・ボーカル・ラップをこなすLDH所属の6人組ボーイズグループ。

グループ名「LIL LEAGUE」は、若い力と勢いをバイブスに変えてほしいという意味合いのもと付けられ、2023.1.11にシングル「Hunter」でメジャーデビュー。同年の「日本レコード大賞」では新人賞を受賞し、TVアニメ「ぼのぼの」では「The Walk」が主題歌となっています。

「aruku&（あるくと）」について

2016年11月より、株式会社ONE COMPATH（当時、株式会社マピオン）が運営しているウォーキングアプリです。アプリ内の住民キャラクターのコレクションや地域名産品等へのプレゼント応募ができ、ランキングやチームで励まし合う機能など、楽しみながらオトクに仲間同士でウォーキングが習慣化できる仕掛けを搭載しています。また、健康増進施策を進める自治体や企業、家族や友人同士などチームでの参加も可能です。

https://www.arukuto.jp/

株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 100 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134 名（2025 年4月時点）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、 ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」など

