「ダブルアンド デイナイト」 から、ブランド人気No.１の通勤リュックがより快適になった「リッカ スクエアリュック2」デビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社は、働く女性が１週間を最高に気持ち良く始めるためのお仕事バッグを提案する「W&.Day/Night」（ダブルアンド デイナイト）より、人気No.１通勤リュックのアップデートモデル「リッカ スクエアリュック2」を、公式オンラインストアにて、販売を開始いたしました。

「リッカ スクエアリュック2」は、やみつきになる快適な背負い心地にこだわった、ブランド人気No.１の通勤リュックのアップデートモデルです。ユーザーの声を反映し、フロントポケットの拡大や、ショルダーハーネスの強化、サイドポケットの追加など、使い勝手を大幅にアップデート。月曜日の朝をより軽やかな気持ちでスタートできる通勤リュックに仕上げました。どんなシーンにも馴染むミニマルなスクエアシルエットに、ひらりと揺れるリボンチャームがアクセントです。引き続き、小物整理がしやすい内装仕様や、アクセスしやすいPC 収納部など、通勤の動作に自然にフィットする快適な機能を備えます。荷物の量や体のサイズに合わせて選べる３型展開で、毎日の通勤から週末の旅行まで幅広く活躍します。

■機能紹介

小物が迷子にならない、充実の内装仕様

中身が見えるシースルーポケットや、鍵などを繋げておけるキーストラップ、折り畳み傘も収納できるボトルホルダーなど、複数の機能を配置。忙しい朝もすぐに小物を取り出せる、ストレスフリーな使い心地です。

スマートフォンが収まる背面ポケット

背面には、洋服のポケットのようにスマートフォンを出し入れできるポケット「napping pl（ナッピングプレイス）」を配置。ポケットがない服装時も安心です。

アクセスしやすい独立したPC収納部

一部モデル※は、リュック背面側にメイン収納部とは別に独立したPC収納部を配置。雨除けフラップ付きで雨の日も安心です。

※対象モデル：No.19152、19153

出張に役立つセットアップベルト

背面にスーツケースのプルドライブハンドルに固定できるセットアップベルトを配置。

軽やかなサステナブル素材

生産過程に発生する廃材を再生した100％リサイクルナイロン「Mipan regen(R)」※を採用。廃棄物を有効活用し、資源を循環させます。

※ オランダの認証機関CONTROLUNION からGRS(Global Recycled Standard) の認証を獲得した、軽量かつ耐久性に優れたリサイクルナイロン。

■商品詳細

ブランド：W＆.Day/Night（ダブルアンド デイナイト）

シリーズ：リッカ スクエアリュック2

カラー：ブラック、アッシュブラウン、スモーキーピンク

品番 ／ 形状 ／ サイズ(W×H×D) ／ 容量 ／ 税込価格

19151 ／ リュック(13.3 インチPC) ／ 28×38×12cm ／ 12L ／ 20,900 円

19152 ／ リュック(14.0 インチPC) ／ 29×40×15cm ／ 15L ／ 23,100 円

19153 ／ リュック(15.6 インチPC) ／ 32×43×16cm ／ 21L ／ 25,300 円

■W＆.Day/Night（ダブルアンド デイナイト）とは

「月曜の朝はキライだ。なんて、もう思わない」をキャッチコピーに、働く女性が1 週間を最高に気持ちよく始めるためのツールとして、魅力的で使いやすいビジネスバッグや、使いやすくて心が弾む雑貨をお届けします。繊細なこだわりに応えるため、ニュートラルカラーやサイズのバリエーションを豊富に取り揃えました。Instagram や公式オンラインストアでは、働く女性のライフスタイルを豊かにするための情報コンテンツを充実させています。

公式オンラインストア：https://w-and-daynight.com/

Instagram：https://www.instagram.com/w_and_daynight/