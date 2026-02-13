『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の世界観を“身に纏う”AI監視社会に抗うカモフラージュコラボウェアが誕生

Dentsu Lab Tokyo運営事務局

テクノロジーを起点とした社会課題の解決や、新しい表現を生み出すクリエイティブR&DチームであるDentsu Labは、Qosmoと共に立ち上げた「AI監視社会におけるカモフラージュ」を開発するテキスタイルレーベル「UNLABELED(アンラベルド)」にて、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』とコラボレーションしたウェアを制作。このウェアは監視カメラなどに使用されている画像認識AIに認識されにくくなる特殊な柄を使用しており、攻殻機動隊の世界観を身に纏うことができます。

今回、2026年1月30日から開催中の「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」で、すでに発売されている2種類に加えて、2月13日より3種類のカモフラージュ柄のウェアを発売します。

Adversarial Patchを応用した技術で攻殻機動隊の世界観を身に纏う

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の場面写真を素材に、敵対的機械学習の手法の一つであるAdversarial Patchの手法を応用し、物体検出モデルから「人」として認識されることを回避する、特殊な柄*を生成しています。詳しくはこちらをご覧ください。

https://unlabeled.jp/ghostintheshell

*カモフラージュ柄は特定の物体検出モデルをベースに生成しており、すべての監視カメラに対して有効なわけではありません。

元画像 (C) 1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENTカモフラージュ柄*

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』とのコラボレーションによる特別なウェア

本コラボレーションでは、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の場面5つを選定し、NX7とともに特別なウェアに仕上げました。

2026年2月13日より03、04、05の3種類のカモフラージュ柄を加えて、全5種類のカモフラージュ柄のTシャツやスウェットを「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」で発売します。

※物販スペースへの入場には、展覧会チケットが必要です。

GHOST IN THE SHELL × UNLABELED × NX7 T-SHIRT BLACK

サイズ：S,M,L,XL

価格：13,200円

GHOST IN THE SHELL × UNLABELED × NX7 T-SHIRT WHITE

サイズ：S,M,L,XL

価格：13,200円

GHOST IN THE SHELL × UNLABELED × NX7 LONG SLEEVE T-SHIRT BLACK

サイズ：S,M,L,XL

価格：14,300円

GHOST IN THE SHELL × UNLABELED × NX7 LONG SLEEVE T-SHIRT WHITE

サイズ：S,M,L,XL

価格：14,300円

GHOST IN THE SHELL × UNLABELED × NX7 CREW SWEAT BLACK

サイズ：S,M,L,XL

価格：24,200円

展示会場内の「UNLABELED」ブースの様子

「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」会場内のUNLABELEDのブースでは、モニターの前でウェアを胸元にかざすことで、カモフラージュ柄の機能を体験いただくことが可能です。本展示では、『攻殻機動隊』の熱光学迷彩に着想を得た視覚効果もお楽しみいただけます。ぜひお立ち寄りください。

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 開催概要

会期：2026年1月30日（金）～ 4月5日（日）

会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F）

住所：東京都港区虎ノ門2-6-2

主催：攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会、株式会社講談社、森ビル株式会社、KDDI株式会社、株式会社プロダクション・アイジー、株式会社パルコ、株式会社バンダイナムコフィルムワークス

公式HP：https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/

公式SNS：＜Instagram＞https://www.instagram.com/ghostandtheshell/

＜X＞https://x.com/Gats_exhibition

株式会社Qosmo

2009年設立。アーティスト、研究者、プログラマ、デザイナーから構成される集団。ART-デジタル技術を生かしたアート作品の制作、R&D-AI技術などの研究開発、COMMISSION-企業・団体からの依頼による作品制作-を三つの活動の柱とする。

https://qosmo.jp

NX7

NX7は世界中の多種多様な音楽やアートを中心としたカルチャーを軸に、ジャンルやルールに縛られることなく不定期に展開する神出鬼没のスペシャルブランドです。

https://www.instagram.com/nx7.official/

Dentsu Lab Tokyoについて

Dentsu Lab Tokyo（デンツウラボトウキョー)は、研究・企画・開発が一体となったクリエイティブのR＆D組織です。「PLAYFUL SOLUTION」「おもいもよらない」をフィロソフィーとしながら、デジタルテクノロジーとアイデアによって、人の心を動かす表現開発や、いま世の中が求める社会の課題解決を実践しています。https://dentsulab.tokyo/