SNS支援会社の交流イベント「SNS代理店のウラガワ」第3回開催決定！

テテマーチ株式会社

企業向け SNSマーケティング支援を中心としたビジネス展開をする株式会社テテマーチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：上田大介）は、SNS支援会社のSNS担当者を対象とした交流会「SNS代理店のウラガワ」の第3回を、2026年2月19日(木)に開催いたします。



今回は、InstagramまたはXでの”キャンペーン”について、オフラインイベントだからこそのぶっちゃけトークをしよう！というコンセプトで開催いたします。当日は、今のキャンペーンの”トレンド”がわかる『キャンペーン総選挙』や、グループワーク『協力して失敗キャンペーンを立て直せ！』などのコンテンツをご用意しております。

「SNS代理店のウラガワ」とは

本イベントは、テテマーチ株式会社が開発・提供しているSNS分析ツール「SINIS」を導入している代理店を対象としたオフライン交流会です。

開催概要（第3回）

前回開催した第2回（2026年1月19日）では、8社より12名の方にご参加いただきました。

イベント名: SNS代理店のウラガワ｜キャンペーンについて本音で語ろう

開催日時: 2026年2月19日(木) 18:00～21:00

プログラム

18:00～18:15｜オープニング

18:15～19:30｜グループワーク

19:30～21:00｜交流会

会場: テテマーチ株式会社 オフィス

参加費: 無料

イベント告知ページ: https://sinis-i.tetemarche.co.jp/content/event/20260219(https://sinis-i.tetemarche.co.jp/content/event/20260219)

※各プログラムの詳細については、お問い合わせください。

※タイムスケジュールは変更になることがあります。

参加者の声（第2回）

イベントハイライト（第2回）

- 交流会で色んな代理店さんのリアルが聞けて面白かったです。- 普段関わらない業種をクライアントに持つ企業様が多かったので参考になりました。- 他社さんの成功・失敗の事例をジャンル問わず聞けたのはとても勉強になりました。また、クライアント対応の方法や、具体的な運用体制についても知ることができて有意義でした。グループディスカッション

グループディスカッションの開始前には、まずテテマーチのカスタマーサクセス担当者である齋藤より、テテマーチのご支援事例をお話しました。

それを参考に、テーブルごとに各社の支援事例についてディスカッションし、「どんな投稿で成果が出るのか？」「逆に、どんな投稿では成果が出ないのか？」をシェアし合いました。

ディスカッション後、各テーブルの代表者が全体に向けて特に印象的だった事例を発表し、その内容を参加者全員でより深く掘り下げることで学びの質を高めました。

交流会

交流会では、ご用意した軽食や飲み物を片手に、普段はなかなか話せないような各社のウラガワ（強みや弱み、ノウハウ、体制、課題など）について、本音トークが繰り広げられました。

イベントに関するお問い合わせ先

イベントについてのお問い合わせは以下までお願いいたします。

・担当:SINIS for Instagramカスタマーサクセス 小糸夏実

・ご連絡先:cs@sinis.jp



テテマーチ株式会社とは

テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。



会社概要

〇社名 ：テテマーチ株式会社

〇所在地：東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F

〇代表者：代表取締役 上田 大介

〇設立 ：2015年6月12日

〇社員数：88名（パート・アルバイト含む）（2025年4月末時点）

〇事業 ：SNSマーケティング支援／プロダクト開発／プロモーション支援／ブランドプロデュース

〇URL ：https://tetemarche.co.jp