【adabat】【ADABAT STREAM】ホワイトデーや春ギフトに！人気の雑貨が勢揃い『ゴルフグッズフェア』2月14日（土）より開催

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するゴルフウェアブランド「adabat（アダバット）」「ADABAT STREAM（アダバットストリーム）」は、2026年2月14日（土）より、全国の店舗にて『ゴルフグッズフェア』を開催いたします。

いよいよ待ちに待った春のゴルフシーズン到来です。発売以来不動の人気を誇るアイコンキャラクターのヘッドカバーをはじめ、シーズンレスで活躍する定番のキャップやバッグを多数ご用意いたしました。ご自身の春のラウンド準備としてはもちろん、ホワイトデーのお返しや新生活のお祝いギフトとしても最適なアイテムが勢揃い。ぜひこの機会に、新しい季節を彩るお買い物をお楽しみください。

フェア内容

5,000円（税込）以上の雑貨を含むお買い上げにて、クーポンをご利用いただけます。

10,000円（税込）以上お買い上げ：1,000円OFF

20,000円（税込）以上お買い上げ：2,000円OFF

40,000円（税込）以上お買い上げ：5,000円OFF

70,000円（税込）以上お買い上げ：10,000円OFF

※クーポンはadabat公式LINEにて配信しております。下記よりお友だち追加いただけます。

おすすめ商品

【adabat】

お友だち追加 :https://page.line.me/404boygzADABAT STREAMくん ヘッドカバー \14,850(税込)キャディーバッグ \59,400(税込)カートバッグ \9,900(税込)ジャージキャップ \9,350(税込)

■adabat コンセプト

「大人が1日遊ぶゴルフウェア」をコンセプトにした、幅広い年代のファンを持つゴルフブランドです。ゴルフはもちろん街や旅行など、大人のアクティブな休日のさまざまなシーンでお使いいただけます。「上品」「上質」「さわやか」をキーワードに、適度なトレンドを取り入れたウェアやバッグなどの雑貨を展開します。

■adabat NAVY コンセプト

新レーベル「adabat NAVY(アダバットネイビー)」は、これまでのアダバットの歴史やモノ作りへの拘りは大切にしながら、さらに進化したスタイリッシュなゴルフファッションをご提案いたします。いつもとは違う、ゴルフという“特別な時間を過ごす特別な自分”をイメージした、トラディショナル、スポーティー、エレガントをベースとしたアイテムを展開いたします。

■Instagram

@adabat.official

オンラインストア :https://store.world.co.jp/s/brand/adabat/

【ADABAT STREAM】

■ADABAT STREAM コンセプト

都会的で洗練されたゴルフブランド。1987年から続く各式的なブランドであるADABATが、『今』の流れ（STREAM）に乗ったNEW LINEブランドを発信します。既存の枠組みや概念にとらわれることなく、新しい価値観や人生観、ファッションの表現が出来る大人のクリーンでシックなスタイルに昇華します。幅広い世代に新しいスタンダードの構築を目指します。着ぶくれせずにスイングの邪魔にならないシルエットやフィット感。細部までこだわったデザイン。機能性とデザイン性を融合させたウェアを展開します。

■Instagram

＠adabatstream.official

オンラインストア :https://store.world.co.jp/s/brand/adabatstream/

