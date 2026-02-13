テラチャージ、SOCOLA用賀に電気自動車（EV）用90kW出力の急速充電器を設置し、サービス提供開始

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下、当社）は、地域密着型商業施設「SOCOLA（ソコラ）用賀」に、最大出力90kWの急速EV充電器2口タイプ1基を設置し、サービス提供を開始いたしました。

本導入は、日常の買い物や外食などで立ち寄る商業施設において、滞在時間を活用したEV充電環境を整備する取り組みです。来館されるお客様や地域住民の皆さまが、より便利に電動車を利用できる環境づくりを目指しています。

■背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、電気自動車（EV）の普及と充電インフラ整備は全国的に加速しています。特に都市部においては、自宅以外での「生活動線上の充電拠点」の重要性が高まっており、商業施設への充電器設置は、EV利用のハードルを下げる有効な手段となっています。

当社は、施設側の初期費用・維持費を無料とする仕組みを採用し、設置から運用までを一貫して支援するEV充電サービスを提供しています。今回の導入により、SOCOLA用賀を利用されるお客様が、買い物時間を活用して無理なく充電できる環境が整備されました。

■設置の充電器詳細

施設名：SOCOLA用賀

所在地：東京都世田谷区上用賀６丁目６-６

URL：https://yoga.socola-sc.jp/

充電器仕様：最大出力90kWの急速EV充電器、2口タイプ1基

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

【施設の外観】【設置画像】

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・住宅地・観光地・業務利用拠点など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速してまいります。

特に、今回のような商業施設など、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/