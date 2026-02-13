2/22は猫の日。猫のイラストを梅酒のラベルに。EC限定「誕生日ギフト 古酒仕込み梅酒」新発売

沢の鶴株式会社

日本酒メーカーの沢の鶴株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：西村隆）は、2月22日「猫の日」に向けて、2026年2月13日から「誕生日ギフト 古酒仕込み梅酒」を新発売します。

「誕生日ギフト 古酒仕込み梅酒」は、イラストレーター小田桐昭氏の描きおろしの猫のイラストと誕生日の日付を組み合わせて、オリジナルのラベルにできる特別なギフトです。

2024年に発売した「誕生日ギフト 純米大吟醸酒」が大変ご好評いただいており、異なる味わいでも楽しみたいとの声にお応えします。

沢の鶴公式ECショップ4店舗（沢の鶴オンラインショップ、純米酒蔵 楽天市場店、純米酒蔵 Yahoo!店、純米酒蔵LINEギフト）でのみご購入いただけます。

【沢の鶴オンラインショップ】https://www.sawanotsuru.co.jp/c/other/umeshu/10000435

【純米酒蔵 楽天市場店】https://item.rakuten.co.jp/sawanotsuru-junmai/10000435/

【純米酒蔵 Yahoo!店】https://store.shopping.yahoo.co.jp/sawanotsuru-junmai/10000435.html

【純米酒蔵 LINEギフト】https://mall.line.me/sb/sawanotsuru-junmai/8317972

猫好きさんに贈りたい！表情豊かな猫が描かれたラベル

クリエーティブディレクター・CMプランナー・アートディレクター・イラストレーターと多彩な肩書きをもつ小田桐昭氏による猫のイラストは表情豊かで、猫好きさんに喜ばれること間違いなし。

好きなイラストを選び、誕生日の日付と組み合わせてオリジナルのラベルを作成します。

季節を感じられる17種類のイラストをご用意しております。イラストは今後も追加予定です。

お誕生日の季節に合わせたイラストにするもよし、飼っている猫ちゃんに似ているイラストにするもよし、贈る相手の顔を思い浮かべながらお選びください。

なかよし風船猫向日葵と猫笛吹きの猫ぬくぬく猫

熟成した日本酒で仕込んだまろやかな梅酒

沢の鶴が3年以上かけて熟成させた純米酒に、上質の「南高梅」を漬け込んだ梅酒です。

長期熟成された日本酒の旨みや深みが、南高梅の程よい酸味を引き立てます。

まろやかで芳醇な味わいです。

ストーレートだけでなく、ロックやソーダ割りでもおいしくお召し上がりいただけます。

【商品詳細】

酒質：本格梅酒

アルコール分：11度

販売価格：720ml／3,900円（税込・送料無料）

小田桐昭氏について

クリエーティブディレクター・ＣＭプランナー・アートディレクター・イラストレーター

広告のディレクションのかたわら、絵本、雑誌、装丁のイラストレーションも手がける。

「大どろぼうブラブラ氏」イラストレーション（読売児童文学賞）

「まねやのオイラ」イラストレーション（野間児童文学賞）

絵本「お返事ください」他（偕成社）

「声に出して読みたい日本語」（草思社）のイラストレーション。

朝日新聞のコラム「日野原重明１０５歳・私の証あるがままいく」の

イラストレーションなど。

１９９６年クリエーションギャラリーＧ８

「小田桐昭のイラストレーション展‐ことばとの楽しい関係」、

他、原画展開催。

２０１２年度ＡＣＣクリエーターズ殿堂

２０１６年アートディレクターズクラブ殿堂

東京アートディレクターズクラブ会員

東京イラストレーターズソサエティ会員

金沢市立美術工芸大学名誉客員教授

著書に

「ＣＭ」小田桐昭、岡康道共著（宣伝会議）

小田桐昭の「幸福なＣＭ」（辰巳出版）