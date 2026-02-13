「ネコの日」直前、2月20日は1時間ＳＰ！ネコ好き必見！「ねこ検定」から難問を出題。ネコいぬのアイドル級“ファンサ”も続々登場！ネコちゃん＆ワンちゃんに癒やされる60分!!

株式会社ＢＳ朝日今回の1時間SPは、いぬコメンテーターとして阪口珠美が登場！

2月22日（日）は、「ニャン・ニャン・ニャン」で「ネコの日」！ 1980年代後半から続く、ネコのための特別な記念日です。その直前、2月20日（金）の「ネコいぬワイドショー」は“ネコの日直前 1時間ＳＰ”と題して時間を拡大し、いぬコメンテーターに元乃木坂46の阪口珠美さんを迎えてお送りします。

かわいいネコたちの魅力的な企画をたっぷりお届けする、ニャンとも目が離せない1時間になっております！

「あなたのネコ知識をチェック！ ねこ検定4択クイズ」に挑戦！■「ねこ検定」難問にリベンジ！ ネコいぬ“ファンサ動画”は癒やし度100％!!

番組では、ネコ好きには見逃せない、ある検定について取り上げます。3月22日（日）に全国一斉で行われる、その名も「ねこ検定」はネコへの知識を深め、人とのよりよい社会を実現していくことを目的に作られた検定。2017年より毎年開催され、これまでに延べ3万人以上が受験しています。「ネコいぬワイドショー」では以前、この「ねこ検定」の過去問に挑戦しましたが、ネココメンテーターの森田哲矢（さらば青春の光）が3問中2問正解した一方で、MCの森千晴はまさかの全問不正解！ ネコちゃんへの愛情マックスにお送りする番組としてこのままにはしておけません！ そこで今年の「ねこ検定」に先立ち、リベンジ企画「あなたのネコ知識をチェック！ ねこ検定4択クイズ」をお送りします。今回も「ねこ検定」から過去問題を初級、中級、上級と3問出題。「自信はないけれど、気合いはあります！」というゲストのいぬコメンテーター・阪口珠美も加えた3人が、「ニャルほど～」と知れば知るほどためになる“ネコ問題”に挑みます。初級問題は「一般的にネコが触られて好きではないのは？」というもの。１.あごの下、２.お腹、３.耳の後ろ、４.背中。果たして正解は？ ぜひ番組でご確認ください！

まるでアイドルのようなネコちゃん＆ワンちゃんが次々と登場する「アイドル顔負け！ ネコいぬファンサ動画ＳＨＯＷ！」も必見です。“ファンサ”とは、アイドルがファンに行う特別な対応のこと。調べてみると、人間界だけでなくネコいぬ界にもファンサは存在した!? ということで、アイドルたちに引けを取らない、ネコいぬたちによるファンサ動画＆ミラクルショットを大公開します。ネコが肉球を使ってあんなことをギューッとしたり、プロのカメラマンとプロのアイドルネコのコラボで奇跡の1枚が誕生したり…。実際に体験してみたいネコいぬたちの“神対応”をご覧ください。さらに番組冒頭では、ネコといぬの何ともほほ笑ましいやりとりを集めた「ネコ×いぬコラボの最強動画」をお送りします。ネコに向けられるいぬの熱烈な愛情や、ネコといぬの種族を超えた仲良しラブラブカップルなど、見ているだけでホッコリする動画が目白押しです。

人とネコいぬが幸せに暮らす未来を目指し、多忙な日々を送る赤ひげ先生の活動に密着■ネコ・いぬが人と幸せに共存する社会を目指し奮闘する人々に密着！

「ネコいぬワイドショー」が大切にしている、もう一つの柱。それは、ネコいぬたちの優しい世界だけでなく、ときに厳しい現実と、彼らを救うために活動する人々の姿を伝えることです。今回の1時間ＳＰでも、ふたつの現場を訪ねました。

1組目は、東京都江戸川区にある「城立寺」が舞台となります。ある日のこと、由緒あるお寺に100人以上の行列を発見。目的は何とネコの譲渡会でした。ご自身も家族とともに保護ネコの世話をするという副住職に、寺で譲渡会が行われるようになった経緯を聞くほか、“ネコ愛”に溢れる寺の取り組みを紹介します。

2組目は“ネコいぬ界の赤ひげ”と呼びたい、野生ネコいぬ専門動物病院を運営する獣医の物語です。埼玉を拠点に福島や千葉など7カ所に分院を持ち、さまざまな地域から運ばれる野良ネコ、野良いぬは1日におよそ50匹。これまで10年以上にわたり、相場の1/4程度の金額で延べ7万例以上の去勢手術を行ってきました。そこまでして、野良ネコ・野良いぬ救済に奔走するのはなぜなのか？ 人とネコいぬが幸せに暮らす未来を目指し、多忙な日々を送る赤ひげ先生の活動に密着します。

ネコちゃんにまつわる、とっておきの企画が満載の「ネコいぬワイドショー ネコの日直前1時間SP」は、2月20日（金）よる10時放送。もちろん、ワンちゃんたちの和みショット＆動画もご用意しております。愛らしさに癒やされ、ひたむきな活動に心打たれる1時間。どうぞ、ご期待ください！

番組概要

【番組名】「ネコいぬワイドショー ネコの日直前 1時間 SP」

【放送日時】2月20日（金）よる10時～11時

【放送局】ＢＳ朝日

【出演】ネココメンテーター：森田哲矢（さらば青春の光）

いぬコメンテーター：阪口珠美 ※ゲスト

ＭＣ：森千晴

【制作著作】ＢＳ朝日

【制作協力】ＪＣＴＶ

【プロデューサー】稗田康貴（ＢＳ朝日）、早川卓志（ＪＣＴＶ）、 岩城敦（ＪＣＴＶ）

