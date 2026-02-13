グラビア界期待の新星・藤江紗愛が最新デジタル写真集を発売！
株式会社ワニブックス
【書誌情報】
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、藤江紗愛さんのデジタル限定写真集『出逢ってしまった』を2026年2月20日(金)にリリースいたします。
現役女子大生の新星・藤江紗愛。初々しさ満点のデジタル写真集がリリース！
ピカピカの輝きを放つ彼女の、今しか撮れないピュア＆フレッシュな瞬間を収めました。
守ってあげたくなるような可愛らしさと、時折ドキッとさせる大人の横顔が交差する、至高のデート・グラビアをぜひご堪能ください。
＜ふじえ・さら＞
2006年9月14日生まれ。広島県出身。身長161cm。特技＝お琴。これまで『ヤングマガジン』、『B.L.T.』などに出演。グラビア界の次世代を担うニューヒロインとして、今後の飛躍が期待されている。公式SNS（X & Instagram=@sara_fujie914）にて最新情報を発信中。
【デジタル限定】藤江紗愛写真集『出逢ってしまった』
撮影：大藪達也
定価：2,200円(税込)
発行：ワニブックス
【ワニブックスの電子書籍】
最新情報は公式Xで発信中！
https://x.com/digi_wani
※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。
詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。