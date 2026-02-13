グラビア界期待の新星・藤江紗愛が最新デジタル写真集を発売！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、藤江紗愛さんのデジタル限定写真集『出逢ってしまった』を2026年2月20日(金)にリリースいたします。

『出逢ってしまった』表紙

現役女子大生の新星・藤江紗愛。初々しさ満点のデジタル写真集がリリース！

ピカピカの輝きを放つ彼女の、今しか撮れないピュア＆フレッシュな瞬間を収めました。

守ってあげたくなるような可愛らしさと、時折ドキッとさせる大人の横顔が交差する、至高のデート・グラビアをぜひご堪能ください。

●公開カット

『出逢ってしまった』より『出逢ってしまった』より『出逢ってしまった』より

＜ふじえ・さら＞

2006年9月14日生まれ。広島県出身。身長161cm。特技＝お琴。これまで『ヤングマガジン』、『B.L.T.』などに出演。グラビア界の次世代を担うニューヒロインとして、今後の飛躍が期待されている。公式SNS（X & Instagram=@sara_fujie914）にて最新情報を発信中。

【書誌情報】

【デジタル限定】藤江紗愛写真集『出逢ってしまった』

撮影：大藪達也

定価：2,200円(税込)

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani

※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。