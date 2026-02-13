Roblox参入支援パッケージ「ロブパケ」、第4弾「Grow」をサムライ・ソフトがリリース

株式会社サムライ・ソフト

株式会社サムライ・ソフト（本社：東京都豊島区、代表取締役 CEO：井上敬介）のRoblox開発専門スタジオSamu-Rox Studio（サムロックス スタジオ）は、メタバースプラットフォームRoblox（ロブロックス）向けに、ゲームジャンルをまとめた開発パッケージ「ロブパケ」の第4弾「Grow」をリリースいたしました。

◆成長するRoblox市場へ、企業が“参入しやすくなる選択肢”を提供するために

Robloxは、MAU3.8億人・DAU1億人・同時接続4,500万人超を誇る世界最大級のメタバースプラットフォームです。ユーザーの約50％が13歳以下、75％が18歳以下と若年層が中心であり、若い世代への接点を求める企業からの注目が急速に高まっています。その結果、Robloxを活用したブランド訴求やプロモーション活用も増加しています。

一方で、Robloxでユーザーを獲得するには、Roblox特有のUI/UXやゲームサイクル、トレンド等のRobloxならではのゲーム体験への深い理解が欠かせません。国内では成功事例がまだ少なく、参入判断の参考となるノウハウも十分に蓄積されていない市場です。そのため、適切な予算感や開発期間を見通しづらく、企業にとっては参入リスクを取りづらい領域となっていました。

こうした課題を解消するため、サムライ・ソフトはRobloxならではのゲーム体験を押さえたゲームベースをあらかじめ構築し、企業のキャラクターやブランド世界観を差し替えるだけで開発できる「ロブパケ」を開発しました。

これにより、

- 短期間・低コストでのゲームリリース- Robloxを活用した若年層向け商品プロモーションの実施- Robloxならではのゲーム体験 × IP乗せ換えで生まれる高い集客効果

を実現し、企業がRobloxへ安心して参入できるソリューションを提供します。

◆ロブパケが提供する3つのメリット

ロブパケは、IPやブランドをRoblox上で効果的にプロモーション活用したい日本企業向けのRobloxゲーム開発ソリューションです。

Robloxならではのゲーム体験や開発ノウハウがない企業でも、パッケージによるゲーム開発を弊社にお任せいただくことで、短期間・低コストでRobloxを活用したプロモーションを展開できます。

■【短期間】“最短1か月”でゲームを公開

ゲームのベース部分が完成しているため、最短1か月でRoblox上に公開できます。

短期間での立ち上げが必要なプロモーションにも対応でき、スケジュールに合わせた柔軟な進行が可能です。

■【低予算】新規開発に比べ“約半額”から導入可能

Robloxゲームをゼロから開発する場合と比べ、約半額から導入可能な価格帯を実現しています。

Robloxは国内で成功事例がまだ少なく、適切な投資規模を判断しづらいことが参入の障壁になっていました。ロブパケを利用することで、初期コストを抑えながら、安心してRobloxでのプロモーションを開始できます。

■【品質担保】“Roblox特有のゲーム性に沿ったコア体験”を事前に確認できる安心設計

ロブパケでは、Roblox特有のゲーム性に沿ったジャンルごとのコア体験を、あらかじめベースゲームとして構築しています。

そのため、企画段階で実際にプレイしながら、完成イメージを具体的につかむことができます。イメージのずれを事前に解消できるため、品質面のリスクを減らし、IPを乗せ換えた際の集客効果も再現しやすくなります。

◆第4弾は、昨年2025年に非常に流行した「Grow」ジャンルをパッケージ化

世界観あふれるフィールドを演出することができます様々な種を集め、植えることで自分だけの庭を表現できます

「Grow」ジャンルは、Robloxにおいて近年急速に人気を集め、安定したプレイヤー数を維持している定番ジャンルの一つです。代表的なタイトルである「Grow A Garden」は、2025年のリリース後わずか3カ月で同時接続者1,650万人(2025年6月当時)を記録するなど、年齢や国籍を問わず爆発的な支持を得ています。

本ジャンルの最大の特徴は、“時間の経過とともに成果が可視化される”直感的なゲームサイクルにあります。種をまき、水をやり、植物を成長させて収穫し、その利益でさらに効率化を進めるという工程は、プレイヤーに強力な達成感を提供します。また、ランダムに発生するイベント要素や、放置中も進行するゲームデザインがユーザーの再訪を促し、プラットフォーム内での滞在時間やリテンションを飛躍的に高める点も大きな魅力です。

また「Grow」というジャンルは、あらゆるモチーフや世界観に柔軟に適応できる高い汎用性を持っています。企業のブランドイメージやキャラクター独自の世界観を損なうことなく、自然な形で体験型コンテンツへと落とし込むことが可能です。

ロブパケ第4弾では、育成から収穫までの一連のシステムに加え、戦略性を高める「天候ボーナス機能」、収集欲を刺激する「図鑑機能」、拡張性を広げる「ギア機能」といった、Growジャンルの基本機能をあらかじめ実装しています。自社IPやブランドデザインを乗せ換えるだけで、短期間・低コストでトレンドジャンルを活用したRoblox展開が可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VFcGz2wmXrA ]

◆ロブパケは、今後も継続的にジャンルを拡充

ロブパケは、企業が自社のIPやブランドに最適なゲーム体験を選べるよう、今後も複数のジャンルを継続的に追加していきます。Roblox内のトレンドやユーザー動向を踏まえ、幅広いタイプのゲームベースを提供することで、企業が目的に合わせて最適なジャンルを選択できる環境を整えていきます。

◆お問い合わせ

ロブパケの詳細資料や個別相談をご希望の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

▼ロブパケ お問い合わせはこちらから

https://www.samurai-soft.com/studios/samurox-studio/index.html

※「まずは資料だけ確認したい」「アイデア段階で相談したい」といったお問い合わせも歓迎しています。

※短いオンライン相談（15分程度）にも対応いたします

スタジオ概要

■Samu-Rox Studioについて

Samu-Rox Studio（サムロックス スタジオ）は、株式会社サムライ・ソフトの100%傘下であり、Roblox開発・運営に特化した開発スタジオです。

公式Xアカウント: @SamuRoxStudio(https://x.com/SamuRoxStudio)

スタジオ名：Samu-Rox Studio

スタジオ所在地： 東京都豊島区池袋二丁目47番6号第2オンダビル 9階

事業内容：Robloxコンテンツの開発・運用

設立日： 2025年3月10日

Webページ：https://www.samurai-soft.com/studios/samurox-studio/index.html(https://www.samurai-soft.com/studios/samurox-studio/index.html)

■株式会社サムライ・ソフトについて

株式会社サムライ・ソフトはBFB(旧タイトル名：バーコードフットボーラー)シリーズをはじめ、スマートフォンを中心とした様々なモバイルコンテンツ開発を行っております。

社名：株式会社サムライ・ソフト

本社所在地： 東京都豊島区池袋二丁目47番6号第2オンダビル 9階

代表取締役 CEO：井上敬介

事業内容：スマートフォンを中心としたモバイルコンテンツ開発

設立日： 2012年7月2日

Webページ：https://www.samurai-soft.com/ (https://www.samurai-soft.com/)