日本アムドックス株式会社HANA、MTV 2026年3月度「ARTIST OF THE MONTH」に決定！HANAにとって初の60分ロングインタビュー特番をMTV独占放送！

世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、1stアルバムリリースを記念して、2026年3月の「ARTIST OF THE MONTH」にHANAを起用し撮り下ろしインタビュー特番「HANA Special -The Bloom-」を含めた特別番組を1か月に渡って放送いたします。

撮影：樋口隆宏／田中聖太郎写真事務所

MTVが1か月に渡ってプッシュする最重要アーティスト「ARTIST OF THE MONTH」は、国内外で注目を集めるアーティスト1組を毎月フィーチャーし、ミュージックビデオのヘビープレイや特別番組などを通じて多角的に魅力を発信する、MTVのマンスリーアーティスト企画です。

2026年3月の「ARTIST OF THE MONTH」は、2月25日に1stアルバム『HANA』をリリースする、HANA。

デビューイヤーである2025年の音楽シーンを席巻した彼女たちですが、MTVではこのたび、撮り下ろしインタビュー特番「HANA Special -The Bloom-」を3月29日に独占初放送することが決定。番組では、沢山の生花に彩られた幻想的なセットの中で、アルバム収録楽曲に込めた想いや制作エピソード、そしてデビューから現在までの軌跡が語られました。HANAにとって初となる60分のロングインタビューを通じて、グループの魅力に迫ります。

また、2025年3月の「MTV VMAJ Pre-Show」出演時のライブ映像を含む特番「HANA Video ＆ Live Special」が3月3日に初回放送決定。そのほか、ミュージックビデオのヘビープレイなど1か月に渡って展開いたします。

【プレゼントキャンペーン実施決定！】

番組の放送を記念して、Xにてプレゼントキャンペーンを実施いたします。MTV Japan X（@MTV_JAPAN）をフォローし、番組の感想をコメントしてリポストいただいた方の中から、メンバー直筆サイン入り MTVトートバッグを抽選で3名様にプレゼントいたします。

キャンペーンの詳細は、MTV Japan Xをぜひチェックしてください！

撮影：篠田直人 / 田中聖太郎写真事務所

◇番組概要◇

「HANA Special -The Bloom-」

2月25日に1stアルバム『HANA』をリリースする、HANA。アルバムリリースを記念して、MTVでは撮り下ろしの独占インタビュー特番をオンエア。番組では、沢山の生花に彩られた幻想的なセットの中、アルバム収録楽曲に込めた想いや制作エピソード、そしてデビューから現在までの軌跡を語った60分のロングインタビューをお届けする。

初回放送：3月29日（日）22:30-23:30

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202603-001

「HANA Video ＆ Live Special」

1stアルバム『HANA』を2月25日にリリースする、HANA。これを記念して、HANAのミュージックビデオとパフォーマンスビデオ、「MTV VMAJ Pre-Show」に出演した際の貴重なライブ映像をまとめてお届けする。

初回放送：3月3日（火）19:00-20:00

リピート放送：3月12日（木）21:00-22:00、3月29日（日）21:30-22:30

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202603-002

■MTVについて http://www.mtvjapan.com/

世界180カ国以上で展開する、世界最大級のユース向け音楽＆エンターテインメント・ブランド。世界の視聴者数は7億5千万世帯を超え、日本では約650万世帯（2021年7月末現在）。ビッグアーティストの独占映像やライブ映像、国内外のアワードやイベントなど、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを、日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー！、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。

■Vubiquityについて

VubiquityはAmdocsのグループ企業（NASDAQ: DOX）で、メディアおよびエンターテインメント業界に特化したテクノロジー主導のグローバルソリューションプロバイダーです。マネージドサービスと製品の提供を通じ、複雑な課題を解決し、メディアのサプライチェーン、コンテンツライセンス、OTT（Over-the-Top）分野で効果的なソリューションを提供しています。その革新的なアプローチと業界での実績は高く評価されています。

幅広い専門知識と柔軟な対応力を備え、世界中の主要なコンテンツオーナー、サービスプロバイダー、配信事業者から信頼を得ており、あらゆるプラットフォームや場所でのエンターテインメント体験を支えています。

また、VubiquityはMTV Japanとのライセンス契約のもと、ライセンシング、プログラミング、ローカリゼーション、放送業務の管理を担っています。これにより、MTVのグローバル戦略との連携を強化し、日本市場での魅力的な音楽コンテンツ提供を支えています。