サンリオキャラクターズデザインのレトロなアイテム2種が、全国のカプセルトイ自販機に新登場！「レッスンバッグミニキーホルダー」と「壁掛け時計風クリップキーホルダー」が、2026年2月中旬より順次発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー」(全5種／1回400円・税込)と「サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー」(全6種／1回400円・税込)を2026年2月中旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー」(全5種)について

どこかなつかしいキルティング風生地のレッスンバッグを、そのまま小さくしたようなキーホルダーです。おなまえラベルや背面の総柄デザインなど、かつての思い出がよみがえるようなこだわりを随所にちりばめました。「ハローキティ」「リトルツインスターズ」「ポチャッコ」「マロンクリーム」のほか、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、タキシードサム、バッドばつ丸をデザインした「サンリオキャラクターズ」の全5種がラインアップ。

ファスナー付きの安心仕様で、手持ちのリップやミラーなどを入れてポーチとして使用できます。

■「サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー」(全6種)について

どこかレトロなデザインの丸い壁掛け時計を、そのままミニチュアにしたようなアイテムです。「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「リトルツインスターズ」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」の全6種がラインアップ。全キャラクターの顔が見やすいように配置した時針と分針は、1時53分(いちごさん)を指しています。

上部にはボールチェーン、背面にはクリップ付きで、バッグに付けたりブックスタンドに挟んだり、多様な飾り方が可能です。

■商品詳細ハローキティリトルツインスターズポチャッコマロンクリームサンリオキャラクターズ

商品名 ：サンリオキャラクターズ レトロレッスンバッグミニキーホルダー(全5種)

発売日 ：2026年2月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W100×H75mm

素 材 ：ポリエステル・アクリル・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

ハローキティマイメロディポムポムプリンリトルツインスターズバッドばつ丸けろけろけろっぴ背面はクリップの仕様使用イメ―ジ1使用イメ―ジ2

商品名 ：サンリオキャラクターズ レトロ壁掛け時計風クリップキーホルダー(全6種)

発売日 ：2026年2月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約φ40×D5mm

素 材 ：ABS・PET・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

備 考 ：時計としての機能はございません。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250

