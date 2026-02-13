App Store・Google Play向けアプリケーション『ドラゴンボール レジェンズ』レジェンズはまだまだ進化する！新レアリティ「LEGEND」実装！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントよりApp Store／Google Playで配信中のゲームアプリケーション「ドラゴンボール レジェンズ」にて、新レアリティ「LEGEND」の実装についてお知らせいたします。
さらに新レアリティ「LEGEND」の記念すべき１キャラクター目として「超ベジット」が登場いたします。
新レアリティ「LEGEND」実装決定！
進化する「ドラゴンボール レジェンズ」を引き続きどうぞお楽しみください！
ULTRAと共にバトルの中心となる新レアリティ「𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗」爆誕！
「ドラゴンボール レジェンズ」7周年イヤー最後の超大型アップデートにより新レアリティ「LEGEND」を実装！
新レアリティ「LEGEND」のポイント
新レアリティとしてふさわしい「LEGEND」独自の性能や演出が満載！
●専用の固有アクション「LEGENDアクション」
専用の固有アクション「LEGEND」アクションを持つぞ！
特定方向へのエリアチェンジアタックが変化し、必殺や究極アーツがつながるようになる
強力なアクションだ！
●有利属性効果がアップする「上位属性」を所持
新レアリティ「LEGEND」のキャラクターのみが持つ特別な属性「上位属性」が登場！
有利属性に対する与ダメージ量がさらにアップする強力な属性だ！
●特別な墨調のアクション演出やイラスト変化
バトル中の一部の3Dアクション演出が墨調に変化するほか、
限界突破に応じてキャラクターのイラストもリッチなテイストに変化するぞ！
新レアリティ「LEGEND」の詳細は公式SNSやアプリ内をチェックしよう！
※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。
新レアリティ「LEGEND」の記念すべき１キャラクター目として「超ベジット」が登場！
LEGEND RISING - 壮絶パワー!!究極を超えるベジット -
「LEGEND RISING - 壮絶パワー!!究極を超えるベジット -」が開催中！
新レアリティ「LEGEND」の記念すべき１キャラクター目としてLEGEND「超ベジット」が新たに参戦！
LEGENDキャラクターのZPはULTRAと同じく2000個で排出だ！
LEGEND 超ベジット
「超ベジット」はあらゆる攻撃手段に優れたアタッカー！
ドローしたカードの種類に応じて、次にヒットする打撃・射撃・必殺アーツの与ダメージを
それぞれアップ！どのアーツでも高い火力を狙えるぞ！
またユニークゲージでは与ダメージ大幅アップに加え、必殺カードをドローできる！
ヒットすると必殺アーツへ繋げられる「LEGENDアクション」と非常に相性が良い性能だ！
- 「超ベジット」参戦PVはこちら(https://youtu.be/i5fGp-1hP7U)
- 「超ベジット」性能はこちら(https://dble.bn-ent.net/news/jp/character/6881/)
※登場期間：開催中 ~ 2026/3/12 15:00(予定)
※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。
※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。
新レアリティ「LEGEND」実装記念！ログインするだけで刻の結晶1,000個プレゼント中！
刻の結晶1,000個プレゼント中！
新レアリティ「LEGEND」の実装を記念して
なんと、期間中ログインするだけで刻の結晶1,000個プレゼント中！
今すぐログインして刻の結晶を手に入れよう！
※開催期間：開催中 ~ 2026/2/18 15:00 (予定)
※刻の結晶の受け取りには、2/11 19:00までにアプリインストールのうえデータダウンロードが完了している必要があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。
刻の結晶が200個もらえる！「プロモーションコード」配布中！！
プロモーションコード配布中
新レアリティ「LEGEND」の実装を記念して、刻の結晶が200個もらえる「プロモーションコード」を配布中！
アプリ内よりも刻の結晶などのアイテムやセールがお得に購入できる
Bandai Namco Entertainment Web Store上でアプリを連携することで受け取れるぞ！
- Bandai Namco Entertainment Web Storeはこちら(https://jp.bandainamcoentwebstore.com/dble-jp)
※プロモーションコード配布期間：開催中 ~ 2026/2/25 15:00 (予定)
※お得な内容は国や地域によって異なります。※商品によっては購入回数に限りがございます。
※刻の結晶が反映されるまでに、時間がかかる場合があります。
※記載のプロモーションコードは 1 アカウントにつき 1 回まで使用できます。
※ショップに移動しても受け取りがされない場合は、お手数ですが少し時間をおいてアプリの再起動をお試しください。
※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。
ドラゴンボール レジェンズとは
ドラゴンボール レジェンズ
戦闘中フルボイスで贈る
“ワンフィンガーカードアクションバトル”
全世界の「ドラゴンボール」シリーズファンが待ち望んでいた、超ハイクオリティの新スマートフォンアプリ！
ド派手なアクションバトルが指１本でプレイ可能！大迫力の闘いをスマートフォンで体感せよ！
▼アプリダウンロードはこちら▼
ドラゴンボール レジェンズ
【App Store】
https://itunes.apple.com/jp/app/id1358232022?mt=8
【Google Play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.dblegends_jp
▼刻の結晶がアプリ内よりもお得に買える！Webストアはこちら▼
https://jp.bandainamcoentwebstore.com/dble-jp
※商品によっては購入回数に限りがございます。
※購入が反映されるまでに、時間がかかる場合があります。ショップに移動しても受け取りがされない場合は、お手数ですが少し時間をおいてアプリの再起動をお試しください。
- コンテンツ名：ドラゴンボール レジェンズ
- ジャンル：ワンフィンガーカードアクションバトル
- 価格：ダウンロード無料 一部アイテム課金
- 配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 公式サイトURL：https://dble.bn-ent.net/jp/
- 公式XアカウントURL：https://x.com/db_legends_jp
- 著作権表記：(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。
※ゲーム画面は開発中のものです。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google PlayはGoogle LLCの商標です。
※Android は Google LLC の商標です。