App Store・Google Play向けアプリケーション『ドラゴンボール レジェンズ』レジェンズはまだまだ進化する！新レアリティ「LEGEND」実装！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントよりApp Store／Google Playで配信中のゲームアプリケーション「ドラゴンボール レジェンズ」にて、新レアリティ「LEGEND」の実装についてお知らせいたします。

さらに新レアリティ「LEGEND」の記念すべき１キャラクター目として「超ベジット」が登場いたします。

新レアリティ「LEGEND」実装決定！

進化する「ドラゴンボール レジェンズ」を引き続きどうぞお楽しみください！

ULTRAと共にバトルの中心となる新レアリティ「𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗」爆誕！

「ドラゴンボール レジェンズ」7周年イヤー最後の超大型アップデートにより新レアリティ「LEGEND」を実装！

新レアリティ「LEGEND」のポイント

新レアリティとしてふさわしい「LEGEND」独自の性能や演出が満載！

●専用の固有アクション「LEGENDアクション」

専用の固有アクション「LEGEND」アクションを持つぞ！

特定方向へのエリアチェンジアタックが変化し、必殺や究極アーツがつながるようになる

強力なアクションだ！

●有利属性効果がアップする「上位属性」を所持

新レアリティ「LEGEND」のキャラクターのみが持つ特別な属性「上位属性」が登場！

有利属性に対する与ダメージ量がさらにアップする強力な属性だ！

●特別な墨調のアクション演出やイラスト変化

バトル中の一部の3Dアクション演出が墨調に変化するほか、

限界突破に応じてキャラクターのイラストもリッチなテイストに変化するぞ！

新レアリティ「LEGEND」の詳細は公式SNSやアプリ内をチェックしよう！

※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

新レアリティ「LEGEND」の記念すべき１キャラクター目として「超ベジット」が登場！

LEGEND RISING - 壮絶パワー!!究極を超えるベジット -

「LEGEND RISING - 壮絶パワー!!究極を超えるベジット -」が開催中！

新レアリティ「LEGEND」の記念すべき１キャラクター目としてLEGEND「超ベジット」が新たに参戦！

LEGENDキャラクターのZPはULTRAと同じく2000個で排出だ！

LEGEND 超ベジット

「超ベジット」はあらゆる攻撃手段に優れたアタッカー！

ドローしたカードの種類に応じて、次にヒットする打撃・射撃・必殺アーツの与ダメージを

それぞれアップ！どのアーツでも高い火力を狙えるぞ！

またユニークゲージでは与ダメージ大幅アップに加え、必殺カードをドローできる！

ヒットすると必殺アーツへ繋げられる「LEGENDアクション」と非常に相性が良い性能だ！

- 「超ベジット」参戦PVはこちら(https://youtu.be/i5fGp-1hP7U)- 「超ベジット」性能はこちら(https://dble.bn-ent.net/news/jp/character/6881/)

※登場期間：開催中 ~ 2026/3/12 15:00(予定)

※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

新レアリティ「LEGEND」実装記念！ログインするだけで刻の結晶1,000個プレゼント中！

刻の結晶1,000個プレゼント中！

新レアリティ「LEGEND」の実装を記念して

なんと、期間中ログインするだけで刻の結晶1,000個プレゼント中！

今すぐログインして刻の結晶を手に入れよう！

※開催期間：開催中 ~ 2026/2/18 15:00 (予定)

※刻の結晶の受け取りには、2/11 19:00までにアプリインストールのうえデータダウンロードが完了している必要があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

刻の結晶が200個もらえる！「プロモーションコード」配布中！！

プロモーションコード配布中

新レアリティ「LEGEND」の実装を記念して、刻の結晶が200個もらえる「プロモーションコード」を配布中！

アプリ内よりも刻の結晶などのアイテムやセールがお得に購入できる

Bandai Namco Entertainment Web Store上でアプリを連携することで受け取れるぞ！

- Bandai Namco Entertainment Web Storeはこちら(https://jp.bandainamcoentwebstore.com/dble-jp)

※プロモーションコード配布期間：開催中 ~ 2026/2/25 15:00 (予定)

※お得な内容は国や地域によって異なります。※商品によっては購入回数に限りがございます。

※刻の結晶が反映されるまでに、時間がかかる場合があります。

※記載のプロモーションコードは 1 アカウントにつき 1 回まで使用できます。

※ショップに移動しても受け取りがされない場合は、お手数ですが少し時間をおいてアプリの再起動をお試しください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

