『歌舞伎大道具でとっておきの逸品を作りました』背景画 パネル装　限定発売

松竹株式会社

松竹株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 高橋 敏弘）事業推進部は、「とっておきの逸品を作りました」企画の新商品として歌舞伎大道具の背景画をパネル装にした商品を発売いたします。


2026年2月20日(金)より松竹ストア内「松竹歌舞伎屋本舗」公式通販サイトにて販売開始いたします。






400年前から続く日本の伝統芸能、歌舞伎。


この舞台に欠かすことのできない歌舞伎衣裳や大道具、小道具など歌舞伎を支える技や魅力を商品にし、お客様にお届けする「とっておきの逸品を作りました」企画。


2022年8月に「歌舞伎衣裳でとっておきの逸品を作りました」として始まり、これまで大変ご好評いただきました。



今回は歌舞伎座舞台株式会社協力のもと歌舞伎大道具の背景画をパネル装商品にいたしました。


全15点、最適な構図の検討にはじまり、木枠の作成や張り込みまでのすべてを歌舞伎大道具職人の手作業によりひとつひとつ丁寧に作りあげられました。


まさにこの世に1点しか存在しない背景画パネル装商品をお届けいたします。




【背景画 パネル装】



『平家女護島　俊寛』（へいけにょごのしま　しゅんかん）　


　浪の背景画　全3点






『顔見世季花姿繪　春調娘七種』（かおみせづきはなのすがたえ　はるのしらべむすめななくさ）　


　梅の背景画　全12点





【商品概要】


◆背景画 パネル装


　価格　　：税込99,000円～（商品により異なります）


　サイズ　：（本体）：約40.9×53.1×2.5cm～（商品により異なります）


　素材　　：綿・木材


　塗料　　：水性塗料



【発売日・販売場所】


◆2026年2月20日（金）AM10：00より販売開始　※発送は3月上旬以降順次となります


販売サイトはこちら(https://s.shochiku.co.jp/2602arts_pr)



【商品に関するお問合せ】


松竹株式会社 事業推進部


メールアドレス：sh_md-mail@shochiku.co.jp



