Seika全（セイカゼン）、東京マラソン2026当日に温泉送迎キャンペーンを実施

王子製薬株式会社

王子製薬株式会社（東京営業所：東京都渋谷区）は、ヘアケアブランド「Seika全（セイカゼン）」にて、東京マラソン2026を完走される予定のランナーの皆さまを対象に、2026年3月1日（日）当日、専用バスで温泉施設「庭の湯」へご案内するキャンペーンを実施いたします。

完走後の移動負担を軽減し、温浴施設でゆっくりお過ごしいただける“整う時間”をご提供します。あわせて、当選者にはSeika全（セイカゼン）シャンプー＆コンディショナー1年分（各12本）をプレゼントいたします。

■キャンペーン概要（東京マラソン2026 完走者対象）

内容：東京マラソン2026完走後、専用バスで温泉施設「庭の湯」へご案内

特典：抽選で50名様に、Seika全（セイカゼン）シャンプー＆コンディショナー1年分（各12本）をプレゼント

応募期間：2026年2月10日（火）～2月23日（月）

応募条件・方法

・東京マラソン2026の出走権をお持ちの方

・Seika全（セイカゼン）公式Instagram @zenshampoo.jp(https://www.instagram.com/zenshampoo.jp) をフォロー

・ Instagram プロフィール記載の応募フォームにて必要事項を回答

・対象のキャンペーン投稿に「東京マラソン2026での目標」をコメントいただくと、当選確率が上がります

当日までの流れ- 当選者の方へ、Seika全（セイカゼン）公式InstagramよりDMにてご連絡- 東京マラソン2026当日、完走後に完走メダルをお受け取りください- Seika全（セイカゼン）温泉送迎専用受付にて、下記をご提示ください （1）公式Instagramアカウントからの当選DM （2）完走メダル- 専用バスにて温泉施設へご案内- 温泉施設「庭の湯」をご利用- 現地解散

※送迎・受付の詳細（集合場所／時間等）は、当選者の方へDMにてご案内いたします。

※キャンペーンの詳細は、Seika全（セイカゼン）公式Instagramにてご案内いたします。

※キャンペーンは、予告なく内容を変更または終了する場合がございます。

■実施中のSeika全（セイカゼン）×温浴8施設コラボ

Seika全（セイカゼン）は現在、関東の人気温浴施設8施設にてコラボレーションイベントを実施中です。館内ではSeika全（セイカゼン）のシャンプー＆コンディショナーを無料でお試しいただけるほか、公式Instagramフォロー特典など、来場者向けの企画も展開しています。

※実施施設・期間の詳細は本リリース下部または公式SNSをご確認ください。

○コラボ施設一覧

草加健康センター（https://yunoizumi.com/souka/）

実施期間：2025年12月29日（月）～2026年2月9日（月）：終了



テルマー湯 西麻布（https://nishiazabu-thermae-yu.jp）

実施期間：2026年1月14日（水）～2026年2月17日（火）

やまの湯（https://www.yamanoyu.com/）

実施期間：2026年1月27日（火）～2026年2月26日（木）



小松湯（https://komatsuyu.com/）

実施期間：2026年2月3日（火）～2026年3月9日（月）



サウナ&カプセルホテル北欧（https://www.saunahokuou.com/）

実施期間：2026年2月4日（水）～2026年3月3日（火）



巣鴨湯（https://toshima-1010.com/public_bath/sugamoyu/）

実施期間：2026年2月4日（水）～2026年3月3日（火）



改良湯（https://kairyou-yu.com/）

実施期間：2026年2月8日（日）～2026年2月27日（金）



庭の湯（https://www.seibu-leisure.co.jp/niwanoyu/index.html）

実施期間：2026年2月12日（木）～2026年3月18日（水）

※各温浴施設の営業日・営業時間は施設ごとに異なります。ご来館前に、各施設の公式情報をご確認ください。

■「Seika全（セイカゼン）」とは

Seika全(セイカゼン) は、髪と頭皮を整えるディープクレンズ処方で、うるおいと清潔感あふれる美髪へ導きます。

● 和漢処方と現代テクノロジーの融合

和漢由来成分を組み合わせ、頭皮と髪をすこやかに保つ処方設計。

● すっきりとした洗いあがりと軽やかな仕上がり

余分な汚れを落としながら、必要なうるおいを残すよう配慮した処方設計。

乾かした後もサラッとした感触で、軽やかなまとまりを感じられます。

● 敏感な頭皮にも配慮したスカルプケア設計※

毎日の使用を想定したやさしい使い心地を目指した設計。

頭皮状態が気になる方や、刺激を避けたい方にも使いやすい設計。

※パッチテスト済み。（すべての方に刺激が起こらないというわけではありません）

● “整う”を香りで表現

フレッシュグリーンリーフと和漢をイメージした清々しい香りが、心地よい時間へと導きます。

こんな方におすすめ

・毎日のヘアケアをワンランク上の心地よさで楽しみたい方

・地肌と髪をすこやかに整えながら、上質な使用感を求める方

・根元の重さが気になり、軽やかで洗練された仕上がりを目指したい方

・毎日のケアで、年齢に応じた髪のうるおい・ハリ感を意識したい方

・香りや使い心地まで含めた、プレミアムなヘアケア体験を求める方

■ 商品概要

Seika全（セイカゼン）シャンプー

・容量：400mL

・価格：2,398円（税込）

・特長：和漢由来成分をヒントに設計した処方で、 髪と地肌をやさしく洗い上げます。

・香り：“整う”って、こういう香り。フレッシュグリーンリーフと和漢が織りなす奥行きのある香りで頭皮をすっきりリフレッシュさせるような清涼感をイメージする香り。

Seika全（セイカゼン）コンディショナー

・容量：400mL

・価格：2,398円（税込）

・特長：髪にうるおいを与え、毛先まで指通りのよい仕上がりへ導きます。

・香り：香りはシャンプー調がとれるよう設計。和漢仕立てで整えるケア時間を演出します。

※シャンプーと同じ成分を利用し、構成比を変えています。

■王子製薬株式会社について

「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」

香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。

流行よりも、心に残るものを。

強さよりも、優しく続くものを。

香りで、美しく。

その人らしい時間ごと、美しく。

王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、

確かな「美しさの余韻」を届けていきます。

公式サイト：https://oujisekken.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

王子製薬株式会社 PR部

東京都渋谷区神宮前4-3-15東京セントラル表参道519

メール：ouji_pr@ouji.com

電話：03-6812-9278