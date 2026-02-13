Amazon、「Amazon 新生活セール」を3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで4日間開催

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは、「Amazon 新生活セール」（https://www.amazon.co.jp/events/shinseikatsu1）を、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分までの4日間開催します。同セールはAmazon.co.jpアカウントをお持ちの全てのお客様にご参加いただけるセールイベントです。

今年の「Amazon 新生活セール」では、「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、家具、家電、日用品、食品・飲料、ファッション、ビューティー、Amazonデバイスなどの幅広いカテゴリーから、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に昨年の100万点以上を超える300万点以上の商品を特別価格でご提供します。また、今年は「Amazon 新生活セール」として初めての「先行セール」を、3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分までの3日間にわたり開催します。

「Amazon 新生活セール」では、この春に入学や進学、就職を迎えるお客様が新生活準備をするにあたって必要な商品や、新しい季節にライフスタイルのアップデートを検討されているお客様におすすめの商品などを、よりお得な価格でお届けします。物価上昇が続くなか、食料品や日用品などの生活必需品もお買い得価格で数多くセールに登場し、お客様の家計をサポートします。

「Amazon 新生活セール」の特設ページ（https://www.amazon.co.jp/events/shinseikatsu1）では、セール開催に先駆けて、対象商品の一部をご紹介しています。セール前から気になる商品がある場合は、Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能をご利用いただくことで、タイムセール開始直前にプッシュ通知でお知らせを受け取ることができます。

Amazonは、セールやキャンペーンを通じて幅広い商品をお得な価格でご提供するほか、迅速で便利な配送サービスとワンストップでご利用いただけるお買い物体験を通じて、お客様の新生活をサポートします。

■ ポイントアップキャンペーン、最大100,000 Amazonポイント当たるチャンスもある大抽選会を同時開催

エントリー期間中(2026年2月17日(火)12時～2026年3月9日(月)23時59分)にキャンペーンへエントリーの上、お買い物対象期間中に合計10,000円(税込)以上ご購入いただき、ポイントアップ対象のお買い物をされると、所定のAmazonポイントを還元します(ポイント期限・上限あり)。さらに、最大100,000 Amazonポイント(期間限定)が当たる大抽選会にもご参加いただけます。Amazonポイントの還元対象の項目について、プライム会員の追加還元分に加え、Amazon Mastercardでのお買い物で最大+3％（通常還元率を含む）、お客様に合わせてセレクトされた商品カテゴリーや指定ブランド対象商品からのご購入で更にポイントアップとなります。詳細、諸条件はキャンペーンページ(https://www.amazon.co.jp/events/pointupcampaign)、キャンペーン細則(https://www.amazon.co.jp/events/pointupcampaign/2)をご確認ください。

■ 「新生活ストア2026」もオープン

新生活に向けさまざまなシーズナル商品を期間限定でご紹介する「新生活ストア2026」（https://www.amazon.co.jp/newlife）も本日から4月30日（木）23時59分までオープンしています。

「新生活ストア2026」は、春の引っ越し・入学・進学・就職など、新生活のスタートに役立つ人気商品を一つに集めたストアです。「春のおすすめ家電」、「家具・収納・食器」、「デスクワーク準備」、「DIY」などのテーマ・カテゴリーの商品を幅広く取り揃え、お客様は目的に合わせて欲しいものを素早く簡単に見つけられる構成となっています。セール商品や売れ筋ランキング、人気の商品、テーマやカテゴリーごとの必須商品をご紹介し、スムーズなお買い物ができるようお手伝いします。

■ 「厳選日替わりセール」も開催

家電からスポーツ用品、ベビー用品など、幅広いカテゴリーの人気商品を毎日日替わり24時間限定で、よりお得にお届けする「厳選日替わりセール」を、3月7日（土）正午から3月9日（月）午前11時59分まで、2回にわたり開催いたします。「厳選日替わりセール」は、Dyson、Logicool G、パンパース、SALONIAなど、人気ブランドの商品を参考価格（※）から30％以上の割引でご提供するセールです。各回24時間のみの限定開催となりますので、お見逃しなくご確認ください。様々なラインアップの商品を、この機会にさらにお得な価格でお買い求めいただけます。各回で対象商品が異なりますので、ぜひ期間中は毎日チェックしてお買い物をお楽しみください。

※参考価格は、製造業者、卸売業者、輸入総代理店等、小売業者以外の者（以下「製造業者等」といいます）が新品の商品について設定し、あらかじめカタログや商品本体への印字等により公表されている希望小売価格または製造業者等が小売業者に対して呈示している参考小売価格を指します。詳細は、「表示価格について」（https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GQ6B6RH72AX8D2TD）をご確認ください。

開催スケジュール：

● 第1弾 3月7日（土）正午～ 3月8日（日）午前11時59分

● 第2弾 3月8日（日）正午～ 3月9日（月）午前11時59分

※本セールは24時間に満たない場合でも対象商品の在庫がなくなり次第終了する場合がございます。また、予告なく企画内容が変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■ 「家電・家具 設置回収サービス」や「ARビュー」機能で、新生活のスタートをサポート

Amazonでは、冷蔵庫や洗濯機、テレビ、家具などの大型商品を対象に、配送から組み立て、設置、不要になった製品の回収までを専門スタッフが一貫して行う「家電・家具 設置回収サービス」を提供しています。お届け日の日時指定も可能です。新生活準備での家具や家電の運搬や設置の負担を軽減し、スムーズに新しい生活を始められるようサポートします。

料金や対象商品などの詳細についてはこちらのページ（https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=8133744051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=8133744051)）からご確認ください。

また、Amazon「ARビュー」に対応している商品であれば、スマートフォン上で商品を実際の部屋に配置したイメージを確認することができます。家具やインテリアから小さな商品まで、サイズ感やお部屋との相性を事前に確認しながら商品を選ぶことができます。詳細はこちらのページ（https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=6350135051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=6350135051)）からご確認ください。

■ 「Amazon Haul」で、手頃な価格のアイテムを新生活に取り入れる

昨年10月からスタートした「Amazon Haul（ホウル）」では、1,000円以下の商品を含む数十万点の商品の幅広い品揃えの中からお買い物を楽しんでいただくことができます。Amazon Haul専用の検索機能を通じて、お部屋のデコレーションや食器、ファッション、ビューティーなどの商品をお選びいただくことができ、お手頃な価格でショッピングをお楽しみいただけます。

「Amazon Haul」は、Amazonショッピングアプリの検索バーに「Haul」あるいは「ホウル」と入力するか、メニューアイコンから「Amazon Haul」を選択することで、お買い物をお楽しみいただけます。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Gaming、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/primeから。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom（https://amazon-press.jp(https://amazon-press.jp/)）およびAbout Amazon（https://www.aboutamazon.jp(https://www.aboutamazon.jp/)）から。