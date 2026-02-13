AMIRIがカリフォルニアを舞台にした2026年春夏キャンペーン「シャトー・アミリ」を発表

株式会社スタッフインターナショナルジャパンマイケル・インペリオリ

シャトー・アミリ、カルフォルニアへようこそ。

ここは架空のホテルであり、様々な人生やライフスタイル、物語が出会う場所です。AMIRI(アミリ)のシーズナルキャンペーンのシンボルとなってきたシネマティックなビジョンを継承し、2026年春夏コレクションではシャトー・アミリを具現化しました。現代のハリウッド神話を形作ってきた名所や舞台へのオマージュを捧げます。

ノスタルジーに霞み、1970年代ロサンゼルスの黄金時代を彷彿とさせるシャトー・アミリは、出会いの舞台となり物語が交差する現実の世界を祝福します。ここでは見知らぬ寝室や空室のスイートルーム、混雑したロビー、陽光がきらめくプールなどに縁取られた、さまざまな人々の人生が交錯します。こうした想像上の空間を通して浮かび上がる、映画的なスケールの物語の中で、まだ見ぬ映画のワンシーンのように、登場人物たちのアイデンティティやキャラクター像が段階的に表現されていきます。

このキャンペーンのキャストには、エミー賞およびSAG賞の受賞者で、ゴールデングローブ賞ノミネートのマイケル・インペリオリ（『ザ・ソプラノズ』『ホワイト・ロータス』）を筆頭に、俳優ダニー・ラミレス（『トップガン マーヴェリック』『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』）、俳優でミュージシャンのマルコム・マクレー（『デイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックス』『トリトン』）、そしてモデルのジョーダン・ダニエルズ、ヘザー・ダイアモンド・ストロングアームが名を連ねます。各出演者はそれぞれが誇張された架空の自分自身の姿を演じ、虚構の中に真実を宿す役割を果たしています。

この想像上のホテルでは、さまざまな人物像が登場します。シャープなテーラリングに身を包んだ駆け出しの俳優、シルクのローブを纏ったプロデューサー、装飾を施したタキシードに身を包んだハリウッド・アイドル、スレンダーで煌めくイブニングドレスを纏う新たなアイコンたち。そしてコレクションの最新シンボルであるHoney（ハニー）バッグ。互いに反発し矛盾しながら、それらはアミリの最新コレクションの核心にある、相反する魅力 - ゆったりとくつろいだ姿と着飾った姿、そしてリラックスした雰囲気と洗練された気品を映し出します。ハート・レシュキナによる写真、ボン・デュークによる映像によって捉えられたこれらの人物像は、異なる宇宙や創造的な領域、そして多様な視点を網羅しています。

ホテルは単なる宿泊施設ではありません。野心や偶然の出会い、語られざる物語が交差する場所です。これは、その扉をくぐり物語に加わるための、あなたへの招待状です。

「私の創造のすべては、ハリウッドの魂である映画によって形作られるキャラクターから始まります。アミリのキャンペーンは、この考えを探求する場となってきました。写真と映像が織りなす没入型の世界を創り出し、コレクションが新たな文脈と異なる物語の中で、息吹を吹き込まれるのです。私たちが築き上げてきたその世界観をさらに発展させ、今シーズンは、真のスターたちとともに、シャトー・アミリで皆さまをお迎えします」

― マイク・アミリ

Photo: Hart Leshkina

Motion: Bon Duke

Styling: Ellie Grace Cumming

Casting: Noah Shelley

Production Design: Nualifornia

Cast: Michael Imperioli , Danny Ramierez , Malcolm McRae , Jordan Daniels , Heather Diamond Strongarm