KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、当社が展開するAIアイドルプロジェクト「ゆめかいろプロダクション」において、5人組AIアイドルのセンター『ゆめみなな』による初のライブ配信を、2月15日（日）20:00より行うことをお知らせいたします。

1月30日に発表したデビュー楽曲「ナナノホシノナ」は公開後短期間で100万回再生を突破し、YouTube公式アーティストチャンネルとしても認定されるなど、注目度が急速に高まる中での本格始動となります。

AIアイドル『ゆめみなな』、リアルタイム応答技術を実装した次世代ライブ配信へ ― デビュー楽曲100万再生突破、熱量高まる中で初配信公開 ―

本配信では、AIによって音声・表情・発話をリアルタイムで生成する仕組みを実装しています。

視聴者コメントを解析し、その場で応答内容を生成することで、まるで1人のVTuberが即興で対話しているかのような自然なコミュニケーションを実現しました。

人による設計と制御のもと、応答精度と安定性を高めることで、違和感のない“等身大のライブ体験”を提供いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

『ゆめみなな』公式Youtubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@Yumeminana

公式サイト：

http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

公式X：

https://x.com/yumeminana_VT

『ゆめみなな』について

『ゆめみなな』は、「ゆめかいろプロダクション」第1期生となる 5人組AIアイドルのセンターで、AIによって音声・表情・発話が生成されるAI VTuberです。

基本情報

誕生日：7月7日

身長：160cm

好きなこと：天体観測、夜の散歩

元プラネタリウム解説員という経歴を持つ彼女は、「世界中がプラネタリウムになる」ことを夢見てVTuberとして活動を開始。星の魅力を多くの人に届けたいという想いから、暗闇の中でも輝く星のように、自身の配信を通じて希望を届ける存在を目指しています。明るく好奇心旺盛でマイペースな性格ながら、好きなことには一直線。時折見せる天然な一面も魅力のひとつです。天体観測や夜の散歩を愛し、特技は意外にもマニュアル車の運転。座右の銘は「暗闇があるから、星は輝ける」。

ゆめかいろプロダクションについて

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクションです。

これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。

今後の展開

今後は、ライブ配信にとどまらず、『ゆめみなな』とファンが一対一で直接対話できる新たなコミュニケーション体験の実装も予定しています。リアルタイム応答技術を活かし、よりパーソナルで没入感のある体験へと進化させてまいります。

また、本プロジェクトは5人組AIアイドルとして展開しており、残る4名のデビューも順次予定しています。

さらに、グッズ展開を含む多角的なプロジェクト展開も視野に入れており、デジタルとリアルを横断する新たなアイドル体験の創出を目指します。