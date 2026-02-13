修行の地・九州へ凱旋　山部泰嗣公演『パンタレイ』待望の福岡公演が決定！　2025 年 東京公演の熱狂を経て、6 月 18 日(木)福岡・キャナルシティ劇場にて上演

株式会社サンライズプロモーション

株式会社サンライズプロモーション（本社：東京都港区、代表取締役：高橋一仁）は、太鼓演奏家・山部泰嗣による公演『パンタレイ』を6月18日（木）福岡・キャナルシティ劇場にて開催することをお知らせいたします。

本作は、16歳にして「東京国際和太鼓コンテスト」最優秀賞を史上最年少で受賞し、“50年に一度の逸材”と称えられた太鼓演奏家・山部泰嗣が、自ら演出まで手掛ける渾身の舞台です。山部は、伝統芸能の枠を越え、MIYAVI、きゃりーぱみゅぱみゅ、SPYAIRといったジャンルレスなトップアーティストとの共演や、世界的な舞台演出家とのプロジェクトにおいても唯一無二の存在感を放ってきました。

『パンタレイ』は、2023年の倉敷音楽祭にて産声を上げ、2025年に東京国際フォーラムにて上演。その洗練された技術と哲学的な世界観で大きな反響を呼びました。照明や多彩な楽器編成を駆使した斬新な演出と、「万物は流転する」というテーマが観客の心を捉え、各方面から注目を集めました。そして今回、山部が修行時代を過ごしたゆかりの深い九州・福岡にて、待望の凱旋公演が実現します。

【山部泰嗣からのコメント】

九州は私が修行をした土地。いつかコンサートをやりたかった。今の山部泰嗣を観ていただきたい。感謝を込めて打ちます。

【「パンタレイ」の世界観と作品の魅力】

古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスが唱えた「万物は流転する（パンタレイ）」という思想を冠した本作は、変化し続ける世界と人間の生命力を太鼓の音で表現する壮大な舞台作品です。

一人の人間の存在は川面に浮かぶ泡のように儚くとも、出逢いと別れ、試練と共感、日々の一喜一憂が静かに未来を形作っていく--。私たちの心の火は、千年以上灯り続ける「不滅の法灯」のように絶えることなく燃え続けている。その尽きることのない生命の躍動を、時に力強く、時に揺らぎながらも鳴り響く太鼓の音に託します。

本公演は二幕構成となっており、一幕では山部泰嗣とRUMBLEによる一糸乱れぬ太鼓の響きが交錯。二幕では、浅野祥（津軽三味線）、石垣征山（尺八）、前田剛史（太鼓・鳴り物）という和楽器界の精鋭たちが集結し、伝統と革新が融合した唯一無二の和楽器アンサンブルを構築します。

【出演者プロフィール】

山部泰嗣

1988年岡山県倉敷市生まれ。

2004年「東京国際和太鼓コンテスト大太鼓部門」に出場し、16歳にして史上最年少で最優秀賞を受賞。MIYAVI、きゃりーぱみゅぱみゅ、SPYAIR など様々なアーティストと共演。

世界 30ヶ国500万人の観客を動員した Fuerzabruta 日本公演「WA！」に出演。2025年、東京国際フォーラムにて舞台作品「パンタレイ」を東京単独公演として上演。2026年公益財団法人日本文化藝術財団 第17回「創造する伝統賞」受賞。

公式サイト：https://www.yamabe-taishi.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yamabe.taishi/

公式Facebook：https://facebook.com/yamabetaishi/

【公演概要】

パンタレイ

出演者・プログラム

演出：山部泰嗣

第一幕「パンタレイ」 出演：山部泰嗣、RUMBLE

第二幕「○△□×」 出演：山部泰嗣（太鼓）、浅野祥（津軽三味線）、石垣征山（尺八）、前田剛史（太鼓・鳴り物）

(第一幕30分 休憩15分 第二幕45分)

会場

キャナルシティ劇場

（〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-1 キャナルシティ博多ノースビル4F）

公演日

2026年6月18日(木)18:15開場・19:00開演

チケット

［料金(税込)］

全席指定：6,000 円

※3歳以下入場不可。

※車椅子をご利用のお客様は専用スペースにて車椅子のままでご鑑賞いただけます。

車椅子スペースのご利用は事前にご予約が必要になります。

※車椅子スペースのご利用は(イープラス)より車椅子席をご購入いただき、事前にサンライズプロモーション：0570-00-3337（平日12:00～15:00）までご連絡ください。

※車椅子ご利用の一名様につき、介添の同行者は一名様のみご一緒にご予約いただけます。

同行者様はスペース内に補助席を設置してのご鑑賞となります。

※ご来場前にはサンライズプロモーションのHP（https://sunrisetokyo.com/ ）より最新情報のご確認をお願い致します。

※出演メンバーは都合により変更・キャンセルとなる場合がございます。

変更・キャンセルに伴う払い戻し受付はございませんので、あらかじめご了承ください。

［キャナルシティ劇場先行］

2月13日(金)12:00～2月18日(水)23:59

https://eplus.jp/pantarhei-canalcity/

［プレイガイド最速先行］

2月13日(金)12:00～2月18日(水)23:59

イープラス：https://eplus.jp/pantarhei-canal/

［プレイガイド先行］

2月20日(金)12:00～2月25日(水)23:59

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/pantarhei-canal/ (Pコード：320-544)

ローソンチケット：https://l-tike.com/pantarhei-canal/ (https://l-tike.com/pantarhei-canal/)(Lコード：82727)

イープラス：https://eplus.jp/pantarhei-canal/

［一般発売］

2月28日(土)12:00

［取扱］

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/pantarhei-canal/ (Pコード：320-544)

ローソンチケット：https://l-tike.com/pantarhei-canal/ (Lコード：82727)

イープラス：https://eplus.jp/pantarhei-canal/

チケットサンライズ：電話予約（ｵﾍﾟﾚｰﾀ-）0570-077020 ※平日10時-18時（土日祝休み）

アソビュー！：https://evt.asoview.com/pantarhei-canal

公演 HP：https://sunrisetokyo.com/detail/33770/

公演に関するお問合せ

サンライズプロモーション：0570-00-3337（平日12:00～15:00）