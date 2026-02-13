ハンズ各店・ネットストアにて「文具祭り2026」開催

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、2月14日（土）より文具を愛する全ての方におくる「文具祭り2026」を開催いたします。文房具屋さん大賞2026の注目アイテムや、「文活（ぶんかつ）」をメインテーマにペン活・ワザ活・デコ活・押し活の4テーマで文具マニア必見の最新文具や話題のアイテムをたっぷりとご用意しました。

特設サイトはこちら(https://hands.net/event/bungumatsuri/)。

■ 書くを楽しむ全ての人に【ペン活】

勉強や日記、手紙や電話のメモなど身近な「ペン活」。普段の何気ない時間がちょっと特別な時間にかわる、筆記を楽しむアイテムを集めました。

【新商品】セーラー ケセラボールペン 0.8mm(https://hands.net/search/?item_group_id=0124176&original_item_code=4901680505518&view=01) 各330円

新しい消去メカニズム「はがして消す」を採用した、安定した記録が可能な消せるボールペン。物理的に消去するため、温度など環境変化の影響を受けにくく、書いた文字ははがさない限り消えません。0.8mmボールによるなめらかな書き心地と、耐水性・耐光性に優れた水性顔料インクで、濃く美しい発色を実現。マスキング表現もでき、マーキングや着彩など幅広い使い方が楽しめます。

【新商品】 ナカバヤシ ピュアライン セット(https://hands.net/goods/4902205221111/) 各660円

ノートやダイアリーを美しく整理できる、スリムボディのラインマーカー4色セット。線幅2.4mmの細字で持ち運びやすく、水性顔料インキにより黒い用紙にも筆記可能。時間とともに発色し、にじみや裏写りを抑えます。別売りの黒い付箋「ノアールパッド(https://hands.net/search/?item_group_id=0124246&original_item_code=4902205745303&view=01)」とのセット使いもおすすめです。

【新商品】サクラ インタリオシャープ 0.5mm(https://hands.net/search/?item_group_id=0124178&original_item_code=4901881277733&view=01) 各2,970円

シンプルさと使いやすさを追求した、金属切削軸のシャープペンシル。指にしっかりフィットする溝付きグリップで、滑りにくく快適な書き心地を実現。人差し指の根元に当たる部分はわずかに反りを持たせ、手に自然になじむ設計に。筆記時に邪魔にならない短めクリップと視認性に優れた細身のペン先が、洗練された筆記体験を提供します。

ぺんてる スーパーマルチ８(https://hands.net/goods/4902506437051/) 3,300円

1本で8種の芯をコンパクトに携帯できるホルダー式シャープペンシル。文章や言語情報で考えを整理するテキスト思考派に最適なマルチペンです。外出先でも色分けしながら手書きでアイデア整理が可能。AI時代においても、思考と創造を支えるアナログ筆記ツールです。

サンスター文具 ラメだけマーカー ラメコ ３本セット(https://hands.net/goods/4901770038650/) 1,320円

透明インクに色付きラメを配合した、マーカー3本セット。ベースが透明のためお気に入りのマーカーの上から重ねるだけで、オリジナルのラメラインが楽しめます。イラストや文字の色を変えずにきらめきをプラスでき、手帳やメモのデコレーションを手軽に格上げ。

シャーピー アクリルマーカーオリジナル 12色(https://hands.net/goods/3026982010704/) 3,300円

重ね塗りしても色混じりや裏写りしにくい、水性顔料のアクリルマーカー12色セット。使いやすい定番色をバランス良くそろえたオリジナルカラーセレクションです。不透明インクのため黒い紙にも鮮やかに発色し、約1.2～2.5mmの中字タイプでイラストから文字書きまで幅広く対応します。

■【ハンズ限定】ボールペン キャラクター名入れ

期間中、対象商品を購入いただくと、期間限定でお文具さんのキャラクターをお名前の下に入れることができます。数量限定で描き下ろしオリジナルギフトボックス付き。

対象筆記具：PILOT 4+1 Wood

アースカラー(全4色) 各2,200円

※名入れ代330円（商品代金別途）

※ライセンスの都合上、キャラクター名は名入れできません。

※詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

■ 創意工夫が光るアイデア文具【ワザ活】

使うたびに愛着が増す、デザインと機能性に優れた文具を集めました。作業がはかどる、ひと手間が減る、気づけば手放せなくなる…。“ワザあり”のアイテムです。

【先行販売】プラス 富士山消しゴム限定 お札富士山(https://hands.net/goods/4977564827311/) 638円

日本のお札をモチーフにした、遊び心あふれる富士山消しゴム。使い進めるほどに、旧千円札に描かれた富士山が少しずつ姿を現します。2層構造の樹脂により、「消す」行為そのものが楽しみに変わる、新感覚の消しゴムです。

【先行販売】ライオン事務器 はにさっくポーチ(https://hands.net/search/?q=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%99%A8%EF%BC%88LION%EF%BC%89%E3%80%80%E3%81%AF%E3%81%AB%E3%81%95%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%81) 各2,178円

5周年を迎えた「はにさっく」シリーズに、待望の大きなお友達が仲間入り。小物やはにさっくを収納したり、そのまま飾って楽しめるポーチです。カラビナ付きでバッグに取り付けられるので、いつでも一緒にお出かけ可能。シリーズの世界観をより身近に感じられる、ファン必携のアイテムです。

【先行販売】クツワ メモカットクリップ(https://hands.net/search/?item_group_id=0124312&original_item_code=4901478206986&view=01) 各770円

マグネットクリップにペーパーカッター機能を備えた便利なメモカットクリップ。不要なプリント用紙を折ってスライド部に通すだけで、簡単にカットできます。A6サイズにカットした紙を約40枚まで挟め、マグネット付きなので机や冷蔵庫、インテリアにも取り付け可能。

【限定販売】サンスター文具 ウカンムリクリップ 白・赤（限定色）(https://hands.net/special/list/0032333/) 各660円

「ウカンムリ」の形が特長のブックストッパー。2か所で留める構造により、書籍の中央を隠さずページをしっかりキープできます。背表紙を避けて留められるため、厚めの教科書や参考書にも対応。ページの開き癖がつきにくく、軽い力で大きく開けるのも魅力です。ノートや地図、手帳、レシピ本など、さまざまなシーンで活躍します。

マックス シリコンホッチキス ねこ(https://hands.net/search/?q=%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%88MAX%EF%BC%89%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%80%80%E3%81%AD%E3%81%93) 各1,760円

ずっと触っていたくなる、プニプニさらさら触感のシリコンカバー付きホッチキス。かわいらしい表情と肉球デザインに、使うたび癒されます。本体には高い品質と耐久性を誇るスタンダードホッチキス「HD-10NX」を採用。売り上げの一部は動物愛護団体への支援として寄付され、やさしい気持ちも一緒に届けるアイテムです。

サンスター文具 丸まるポーチ まるまるず(https://hands.net/search/?item_group_id=0123662&original_item_code=4901770050065&view=01) 各2,200円

もこもこでまん丸、思わず手に取りたくなるキュートなポーチ。コスメやイヤホン、お菓子など、取り出す機会の多い小物を可愛く収納できます。ファスナーを閉じると、ちょこんと耳が飛び出したまん丸フォルムに。おなかの凹みが収納スペースとなり、腕でしっかりホールド。

サンスター文具 卓上クリーナー ふきマル(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%96%87%E5%85%B7%E3%80%80%E5%8D%93%E4%B8%8A%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%80%E3%81%B5%E3%81%8D%E3%83%9E%E3%83%AB) 各990円

ネコ型デザインが目を引く、かわいい卓上クリーナーです。ティッシュなどを適当な大きさに折って差し込むだけで、デスク周りの汚れを手軽にお掃除できます。自立する仕様なので、使わない時もデスクの上で愛らしい姿を楽しめるのが魅力。底面には肉球モチーフの凹凸加工を施し、細かな汚れもしっかりキャッチします。

■ 好きで埋める、自分だけの世界【デコ活】

色やモチーフを組み合わせて、ノートや手帳、ペンケースやスマートフォンまわりを思いのままにデコレーション。“好き”を重ねて、自分らしさを形にできるアイテムを集めました。

【先行販売】クツワ ファルシール シールバインダー(https://hands.net/search/?item_group_id=0124311&original_item_code=4901478206771&view=01) 各1,980円

ぷっくりシールをきれいにデコレーションしてコレクションできるシールバインダー。透明表紙と透明台紙を採用し、デコしたシールの魅力をそのまま楽しめます。厚みのあるシールにも対応する25mm径の大きめ6穴リングで、出し入れや差し替えも簡単。カードや写真を挟めるポケット仕様の台紙や、チャームを付けられるチェーンホール付きでカスタマイズも自在。

【限定販売】グリーティングライフ ココちゃんストラップチャーム(https://hands.net/search/?item_group_id=0123200&original_item_code=4515968538688&view=01) 各1,320円

こどもから大人までみんなが癒やされるココちゃんのストラップチャームです。スマホや鍵、キーホルダーなど、いろいろなものをリングにつけて持ち歩けます。

キングジム ヒトトキノート(https://hands.net/search/?item_group_id=0123693&original_item_code=4971660065080&view=01) 各924円

日々の記録を手軽に、無理なく自分のペースで続けられるよう開発されたノート。手なじみの良いコミックサイズで、日付欄は空欄仕様のため、書きたいと思ったその日から気軽に始められます。裏抜けしにくい白い紙を採用し、ペンやシールも快適に使用可能。両面2段のサイドインポケット付きで紙ものの収納にも便利。定規や栞として使える下敷きも付属しています。

エスシー アクリルキーホルダー(https://hands.net/search/?item_group_id=0124184&original_item_code=4905224152398&view=01) 各770円

お菓子ブランドと古川紙工デザインがコラボレーションした、遊び心あふれるステーショナリー。大人には懐かしく、子どもには楽しい世界観を表現しました。思い出の駄菓子をモチーフにした文具は、使うたびに会話が生まれる、話題作りにもぴったりのシリーズです。

プラス デコラッシュ限定キラリ(https://hands.net/search/?item_group_id=0123342&original_item_code=4977564607500&view=01) 各440円

一般的なマスキングテープよりやや細めの10mm幅で、コンパクトな手帳にも使いやすいデコレーションテープ。光沢インクを使用し、ツヤのある美しい柄を表現しています。手帳やカードを閉じた際にテープ同士が貼り付くのを防ぐ仕様で、予定変更や引き間違いも安心。専用消しゴム（別売り）で消せるほか、凹凸が出ず裏抜けしないため、手帳が分厚くならないのも特長です。

古川紙工 こぐまいたんカフェ アクリル2連キーホルダー(https://hands.net/search/?q=%E5%8F%A4%E5%B7%9D%E7%B4%99%E5%B7%A5%E3%80%80%E3%81%93%E3%81%90%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%93%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%80%80%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB2%E9%80%A3%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC) 各770円

お顔のついた個性的なお菓子で話題の「こぐまいたんカフェ」と、老舗紙文具メーカー・古川紙工がコラボレーション。見ているだけで思わず笑顔になるキーホルダーが登場しました。かわいいお菓子たちのモチーフが、鍵やバッグなど毎日のアイテムをさりげなく華やかに彩ります。ギフトにもおすすめの一品です。

■ ポンっと押すたび、こころが弾む【押し活】

予定を書くだけの手帳も、何気ないメモも、スタンプひとつで表情が変わります。実用的なアイテムから遊び心満載のアイテムまで、文活をより楽しくしてくれるスタンプをご紹介します。

【限定販売】ダイゴー 夜とカフェオレと日記帳 限定色(https://hands.net/special/list/0032334/) 各990円

1日の終わりに心と頭を整える、デトックスタイムのための日記帳。「今日のふり返り」と「明日やること」を書き出すことで、毎日をすっきり締めくくれます。ティータイムに日記をつける新しい習慣を提案。巻末には「やりたいことリスト」付きで、前向きな気持ちを育みます。

日本出版販売 クリアスタンプ(https://hands.net/search/?item_group_id=0123337&original_item_code=4573602905234&view=01) 各880円

人気クリエイターのイラストを精巧に再現したクリアスタンプセット。30ピース以上のスタンプで、手帳デコやカード作りを存分に楽しめます。ミニサイズから大迫力のビッグサイズまでバリエーション豊富で、文字を書き込めるフレーム型やフレーズスタンプも収録。メッセージカード作成など、さまざまなデコレーションに活躍するアイテムです。

サンスター文具 インクパッド コイロ(https://hands.net/search/?item_group_id=0121631&original_item_code=4901770892955&view=01) 各715円

まるでメイク感覚で気分に合わせて彩りを楽しめるインクパッド。メタリックパウダー入りインクと定番カラーを組み合わせた華やかなセットで、2色を重ねれば美しいグラデーションに。1色ずつ使えば洗練されたシンプルな印象にもなり、表現の幅が広がるアイテムです。

サンスター文具 スタンプマーカー nurin(https://hands.net/search/?item_group_id=0124157&original_item_code=4901770002033&view=01) 各990円

スタンプを好きな色で自由に彩れる2WAYマーカー。従来のインクパッドでは難しかった色分け表現が可能で、滲みにくいインクにより美しくスタンプを押せます。印面に密着しやすい平筆は細部までスムーズに着色でき、細筆は繊細なペイントにも最適。どちらのペン先もスタンプ用・色塗り用の両方に使え、表現の幅が広がるアイテムです。

ハイタイド スタンプブック ムーミン(https://hands.net/search/?item_group_id=0123286&original_item_code=4988342260367&view=01) 各1,100円

ムーミン小説の世界観がぎゅっと詰まったスタンプブック。ご当地スタンプや旅の記録をまとめて管理でき、たっぷり押せるのに持ち運びしやすいサイズ感が魅力です。行った場所や登った山をピンできる見開き地図や、行きたい場所・やりたいことを書き込めるToDoページ付きで、自分好みにカスタマイズ可能。コレクション性も高く、思い出づくりがもっと楽しくなる一冊です。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取扱商品は異なります。