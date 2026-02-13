世界的大ヒット楽曲「残酷な天使のテーゼ」が、対戦型音ゲー『Heavenly Guitars』に登場！
株式会社パンドラ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：森先一哲）は、エレキギターに特化した対戦型音楽ゲーム『Heavenly Guitars（ヘブンリーギターズ、以下本作）』におきまして、世界中で愛され続けている「残酷な天使のテーゼ」をギターカバー音源として、本作に収録したことをお知らせいたします。
原曲の持つ神話的な世界観はそのままに、本作ならではのハードで重厚なギターアレンジを施しました。
国境を超えて熱狂を生むあのメロディを、プレイヤー自身の指先で奏でる高揚感をぜひご体験ください。
■世界を熱狂させる、不朽の名曲が登場
1995年のリリース以来、日本国内のみならず、世界中の音楽ファンに愛され続けている「残酷な天使のテーゼ」。その神聖かつ力強いメロディは、現在でも日本の代表楽曲の一つとして輝き続けています。北米、アジア、オセアニアを含むグローバル展開を見据えた本作において、まさに象徴となる一曲がついに登場します。
■「ギターゲーム」としての至高のアレンジ
全楽曲を生演奏で収録する本作において、今回もスタジオミュージシャンと共に徹底したサウンドメイクを行いました。 イントロの象徴的なフレーズからサビの爆発力まで、エレキギターの持つ「歪み」と「疾走感」を極限まで強調。原曲へのリスペクトを込めつつ、リズムゲームとしての爽快感と、楽器を演奏するプレジャーを両立させた「Heavenly Guitars」だけの特別なバージョンに仕上がっています。
■直近の収録楽曲一覧
本作は、日本国内での盛り上がりに続き、2026年春にSteamでのグローバル配信が決定しております。今回収録した「残酷な天使のテーゼ」の他にも、世界規模で活躍されているアーティストの皆様の楽曲を続々と追加する予定です。
ぜひ、ウィッシュリストに登録して、配信開始をお待ちください。
▼Heavenly Guitars on Steam
https://store.steampowered.com/app/3968980/Heavenly_Guitars/
(実装済み楽曲)
千本桜 / 黒うさP
ROSIER / LUNA SEA
ギミチョコ！！ / BABYMETAL
(収録予定の楽曲)
The Beginning / ONE OK ROCK
前前前世 / RADWIMPS
and more... 今後も続々追加予定です。ご期待ください！
※楽曲名/アーティスト名
※順不同
※一部日本国内のみでの配信楽曲も含みます。
■ギタリスト「スイートハート ミカ」の新衣装が登場
楽曲追加に合わせまして、下記のギタリストの新衣装と新ギターが登場します。
※ギタリストとギターは同じ筐体から別々に排出されます。
排出期間：2026/2/13(金) 12:00 ～ 2026/3/2(月) 11:59（予定）
◆ギタリスト「スイートハート ミカ」
初めて彼女を見た者は月明かりに浮かぶ透明な美しさに息を吞み、その指先から紡ぎ出される100mphのリフに引き裂かれるだろう。無重力のアンジェラスはオーディエンスの魂を爆縮し、夜更けの理性を灰燼に帰す。
その他、様々なイベントを開催しております。詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
サービス概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/154983/table/7_1_8373143730a8bb97676d013959a20312.jpg?v=202602131251 ]
■公式メディア
● 公式サイト：https://www.heavenly-guitars.com/(https://www.heavenly-guitars.com/)
● 公式Xアカウント：https://x.com/HeavenlyGtrs(https://x.com/HeavenlyGtrs)
● 公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@Heavenly_Guitars(https://www.youtube.com/@Heavenly_Guitars)
【株式会社パンドラ 会社概要】
所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-3-18
設立日 ：2019 年 12 月 9 日
資本金 ：1億円
代表者 ：代表取締役 森先一哲
事業内容：
・ゲーム、デジタルコンテンツの企画・開発・運営
・アートワークおよびクリエイティブディレクション
・コンサルティング業務
・タレントのマネジメントおよびプロモート業務
ＵＲＬ ：https://www.pandolor.co.jp
