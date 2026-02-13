世界的大ヒット楽曲「残酷な天使のテーゼ」が、対戦型音ゲー『Heavenly Guitars』に登場！

株式会社パンドラ

　株式会社パンドラ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：森先一哲）は、エレキギターに特化した対戦型音楽ゲーム『Heavenly Guitars（ヘブンリーギターズ、以下本作）』におきまして、世界中で愛され続けている「残酷な天使のテーゼ」をギターカバー音源として、本作に収録したことをお知らせいたします。


　原曲の持つ神話的な世界観はそのままに、本作ならではのハードで重厚なギターアレンジを施しました。


　国境を超えて熱狂を生むあのメロディを、プレイヤー自身の指先で奏でる高揚感をぜひご体験ください。




■世界を熱狂させる、不朽の名曲が登場

　1995年のリリース以来、日本国内のみならず、世界中の音楽ファンに愛され続けている「残酷な天使のテーゼ」。その神聖かつ力強いメロディは、現在でも日本の代表楽曲の一つとして輝き続けています。北米、アジア、オセアニアを含むグローバル展開を見据えた本作において、まさに象徴となる一曲がついに登場します。



■「ギターゲーム」としての至高のアレンジ

　全楽曲を生演奏で収録する本作において、今回もスタジオミュージシャンと共に徹底したサウンドメイクを行いました。 イントロの象徴的なフレーズからサビの爆発力まで、エレキギターの持つ「歪み」と「疾走感」を極限まで強調。原曲へのリスペクトを込めつつ、リズムゲームとしての爽快感と、楽器を演奏するプレジャーを両立させた「Heavenly Guitars」だけの特別なバージョンに仕上がっています。



■直近の収録楽曲一覧

　本作は、日本国内での盛り上がりに続き、2026年春にSteamでのグローバル配信が決定しております。今回収録した「残酷な天使のテーゼ」の他にも、世界規模で活躍されているアーティストの皆様の楽曲を続々と追加する予定です。


　ぜひ、ウィッシュリストに登録して、配信開始をお待ちください。


▼Heavenly Guitars on Steam

https://store.steampowered.com/app/3968980/Heavenly_Guitars/



(実装済み楽曲)


千本桜 / 黒うさP


ROSIER / LUNA SEA


ギミチョコ！！ / BABYMETAL



(収録予定の楽曲)


The Beginning / ONE OK ROCK


前前前世 / RADWIMPS


and more... 今後も続々追加予定です。ご期待ください！



※楽曲名/アーティスト名


※順不同


※一部日本国内のみでの配信楽曲も含みます。




■ギタリスト「スイートハート ミカ」の新衣装が登場

　楽曲追加に合わせまして、下記のギタリストの新衣装と新ギターが登場します。


※ギタリストとギターは同じ筐体から別々に排出されます。



排出期間：2026/2/13(金) 12:00 ～ 2026/3/2(月) 11:59（予定）




◆ギタリスト「スイートハート ミカ」

初めて彼女を見た者は月明かりに浮かぶ透明な美しさに息を吞み、その指先から紡ぎ出される100mphのリフに引き裂かれるだろう。無重力のアンジェラスはオーディエンスの魂を爆縮し、夜更けの理性を灰燼に帰す。





　その他、様々なイベントを開催しております。詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154983/table/7_1_8373143730a8bb97676d013959a20312.jpg?v=202602131251 ]

■公式メディア


● 公式サイト：https://www.heavenly-guitars.com/(https://www.heavenly-guitars.com/)


● 公式Xアカウント：https://x.com/HeavenlyGtrs(https://x.com/HeavenlyGtrs)


● 公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@Heavenly_Guitars(https://www.youtube.com/@Heavenly_Guitars)


【株式会社パンドラ　会社概要】

所在地　：東京都渋谷区渋谷1-3-18


設立日　：2019 年 12 月 9 日


資本金　：1億円


代表者　：代表取締役 森先一哲


事業内容：


・ゲーム、デジタルコンテンツの企画・開発・運営


・アートワークおよびクリエイティブディレクション


・コンサルティング業務


・タレントのマネジメントおよびプロモート業務


ＵＲＬ　：https://www.pandolor.co.jp



