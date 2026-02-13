“絶景”と“音楽”が織りなす山頂フェス「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2026』」
世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートを目指す株式会社岩岳リゾートは、同社が運営する「白馬岩岳マウンテンリゾート（白馬岩岳スノーフィールド）」において、株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市中区丸の内、代表取締役社長：水野敦之、以下「アルペン」）による協賛のもと、2026年5月23日（土）・24日（日）に「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL2026』」において音楽ライブを開催いたします。この度、追加出演アーティスト3組が決定しましたのでお知らせいたします。
音楽ライブの追加出演アーティストが決定！
音楽ライブ1日目の5月23日（土）のオープニングアクトとして、デジタル累計再生数 4 億回を突破した「星月夜」で注目を集める、儚さと芯の強さを併せ持つシンガーソングライター「由薫」、2日目の 5月24日（日）のオープニングアクトとして、ストレートな歌詞と、どこか懐かしく口ずさみたくなるメロディが魅力のロックバンド「パーカーズ」が登場します。
さらに追加出演アーティストとして、MC、弾き語り、作詞作曲からプロデュースまで多彩に活動するアーティスト「PES（RIP SLYME）」の出演が決定しました。
過去最多となる出演アーティスト数22組が、2日間の絶景音楽フェスを盛り上げます。
追加出演アーティストプロフィール
DAY1（2026年5月23日（土））
■メインステージ「ヤッホー！ステージ」
※入場には音楽フェスチケットが必要となります。音楽フェスチケットをお持ちの方はヒトトキノモリステージも入場可能です。
【オープニングアクト：由薫】
沖縄生まれのシンガーソングライター。
2歳からアメリカ、 8歳までをスイスで過ごし、多様な文化の中で培った感性が音楽の原点となる。2022年に「lullaby 」でメジャーデビュー。翌年リリースの「星月夜」はデジタル累計再生数4億回を突破するヒットとなり、その名を広く知られるようになる。洋楽と邦楽、両方の魅力を取り入れた音楽性により活動の場を広げている。
オフィシャルサイト：https://yu-ka.jp/ (https://yu-ka.jp/)
DAY2（2026年5月24日（日））
■メインステージ「ヤッホー！ステージ」
※入場には音楽フェスチケットが必要となります。音楽フェスチケットをお持ちの方はヒトトキノモリステージも入場可能です。
【オープニングアクト：パーカーズ】
2021年3月結成に結成した POPS 日本代表。
ストレートな歌詞とどこか懐かしく口ずさんでしまうメロディが持
ち味のロックバンド。結成当初から楽曲「ONSEN」がテレビ東京土曜スペシャル「ニューヨークの入浴旅」のテーマソングに起用されるなど注目を集める。2022年にリリースした「運命の人」が TikTok を中心に話題となりMV 再生数が YouTube で138万回再生を突破。2026年1月には Zepp Shinjuku 公演を含む全国ツアーを完走。同年5月には初のホールワンマンライブの開催が決定！
オフィシャルサイト：https://perkers.fun/ (https://perkers.fun/)
【PES（RIP SLYME）】
MCとしてのパフォーマンスからアコースティックギター1本での
弾き語り、作詞作曲、楽曲プロデュース、グラフィックデザインま
で活動は多岐にわたる。マイペースに楽曲制作の日々を送る。
オフィシャルサイト：http://pepepes.com
出演アーティスト一覧（2026年2月13日現在、50音順）
ヤッホー！ステージ（入場には音楽フェスチケットが必要となります。音楽フェスチケットをお持ちの方はヒトトキノモリステージも入場可能です）
2026年5月23日（土）：OCHA NORMA、シンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、SCANDAL、mi wa、BLUE ENCOUNT
オープニングアクト：由薫
2026年5月24日（日）：家入レオ、GAKU-MC、SHE’S、スキマスイッチ、ハラミちゃん、
PES（RIPS LYME）
オープニングアクト：パーカーズ
ヒトトキノモリステージ（入場にはリゾート入場チケットが必要となります）
2026年5月23日（土）：奥華子、寺中友将（KEYTALK）、中田裕二、橋口洋平（wacci）
2026年5月24日（日）：ISEKI（キマグレン）、杉本琢弥、眉村ちあき、Rake
BBQ付きの VIP シートを今年も販売！
過去開催時に好評だったステージに近い特等席で鑑賞できる BBQ付きのVIPシートを今年も販売中です。通常の客席エリアより一段高い場所で、アーティストと同じ高さの目線で音楽を楽しむことができる人気のプラン。白馬岩岳の絶景の中、アーティストが奏でる音楽とお食事を同時に堪能できる特別な時間をお楽しみください。VIPシートは以下URLより予約を受付しています。
URL：https://iwatake-mountain-resort.book.ntmg.com/top/hakuba-yoo-hoo-festival
※音楽フェスの各チケットの金額は税込、ゴンドラリフト往復乗車、5線サウスリフト乗車込、オリジナルレジャーシート付、入場時に別途ドリンク代（\600）が必要となります。小学生はドリンク代不要です。
※ヤッホー！ステージ、ヒトトキノモリステージともに椅子、レジャーシートの持ち込みは不可となります。上記チケットにはオリジナルレジャーシートが付いておりますので、そちらをご利用ください。
【「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2026』」開催概要】
■開催日時：2026年5月16日（土）～24 日（日）
■会場：白馬岩岳マウンテンリゾート（〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城 12056）
■体験メニュー（予定）
・音楽ライブ ※詳細は下記参照
・ヨガイベント
・ワークショップなど
■料金
・リゾート入場チケット（ゴンドラリフト往復乗車・5線サウスリフト乗車含む）：大人2,900円、小人1,600 円、ペット（一頭につき）800 円
・その他有料プログラムあり
■音楽ライブ
・開催日時：
2026年5月23日（土）9:30 リストバンド交換開始、11:00 開演
2026年5月24日（日）9:30 リストバンド交換開始、11:00 開演
・音楽フェスチケット料金（ヤッホー！ステージ・ヒトトキノモリステージ両方への入場可）：
中学生以上：10,500 円／2 日間通し券 20,000 円
（いずれもゴンドラリフト往復乗車、5線サウスリフト乗車込、入場時別途ドリンク代 600 円必要）
小学生：2,000 円／2 日間通し券 4.000円
（いずれもゴンドラリフト往復乗車、5 線サウスリフト乗車込、ドリンク代は不要）
※ヤッホー！ステージ、ヒトトキノモリステージともに椅子、レジャーシートの持ち込みは不可となります。上記チケットにはオリジナルレジャーシートが付いておりますので、そちらをご利用ください。
・チケット販売情報
アルペン、スポーツデポ、アルペンアウトドアーズの一部対象店舗
販売期間：～2026年2月20日（金）
音楽フェス会場対面販売
場所：白馬岩岳マウンテンリゾート ベースセンター内売店
販売期間：～2026年2月20日（金）
TIGET 先行
販売期間：～2026年2月20日（金）
URL：https://tiget.net/events/451887
各プレイガイド先行
販売期間：～2026年2月20日（金）
イープラス URL：https://eplus.jp/hakuba2026/
チケットぴあ URL：https://w.pia.jp/t/hakuba-yoohoo-fes26/ P コード：316-533
ローソンチケット URL：https://l-tike.com/hakuba2026/ L コード：76092
一般プレイガイド販売
販売期間：2026年2月21日（土）10:00～
イープラス URL：https://eplus.jp/hakuba2026/
チケットぴあ URL：https://w.pia.jp/t/hakuba-yoohoo-fes26/ P コード：316-533
ローソンチケット URL：https://l-tike.com/hakuba2026/ L コード：76092
■公式URL：https://hakuba-yoo-hoo-festival.com/
■主催：HAKUBA ヤッホー！ FESTIVAL 実行委員会
■特別協賛：株式会社アルペン
■企画制作：株式会社 葉風舎
【会社概要】
会社名：株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co.Ltd.
代表：代表取締役社長 星野 裕二
所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城 6329-1
設立：1985年（昭和60年）8月8日
事業内容：スキー場一般（索道事業・飲食業）
URL：https://iwatake-mountain-resort.com/
◆株式会社岩岳リゾートについて
株式会社岩岳リゾートは、日本駐車場開発グループの一員である日本スキー場開発株式会社の中核会社として、長野県白馬村に位置する「白馬岩岳マウンテンリゾート」の運営を通じ、四季折々の自然が織りなす感動体験を、国内外の皆様にお届けしています。
URL：https://iwatake-mountain-resort.com/
◆日本スキー場開発株式会社について
日本スキー場開発株式会社は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。
当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、長野県 6 カ所、群馬県１カ所、岐阜県 1カ所 計 8 スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。
当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。
https://nippon-ski.jp/
本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城 6329-1