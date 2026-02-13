オートバイ世界最高峰MotoGPに参戦する小椋藍・古里太陽が参戦！ 「MotoGP2026開幕直前トークバトル」を日テレジータスで前編2/14 (土)20時、後編2/21 (土)20時に独占放送！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ＣＳ日本



(C)NTV

世界を熱狂させる２輪の世界最高峰MotoGP(TM)開幕を前に、今季も全レースをＣＳ独占中継する日テレジータスで、2026シーズンの推しライダーを決めるトークバトル開催！


ライダーのゼッケンにまつわるエピソードを紹介しながら、今年の推しライダーを決定！


現役ライダーからは、最高峰MotoGP(TM)クラス2年目・日本のエース小椋藍、Moto2(TM)初参戦の期待の古里太陽が参加し、ゼッケンへの思い入れを語ります。



バイク好き・元乃木坂46若月佑美の推しライダーに変化あり！？ ベストジーニスト賞のみなみかわはレーシングスーツを着こなせるか！？ 人間ブルドーザー鄭大世の暴走トークを誰が止められるか！？ そして、芸能界一MotoGP(TM)ファンの福田充徳がツッコミまくる！



「MotoGP2026開幕直前トークバトル今年の推しライダーは誰だ！」はCS放送日テレジータスで前編を2月14日(土)20時、後編を2月21日(土) 20時より独占放送！



こちらの番組は、スマートホン・タブレット・パソコンなどのリアルタイム動画配信*に対応！


＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



＜放送日程＞


MotoGP2026開幕直前トークバトル　今年の推しライダーは誰だ！


＜前編＞


2月14日(土)　20：00～21：30　初回放送/配信


2月21日(土)　18：30～20：00　再放送/配信 ほか



＜後編＞


2月21日(土)　20：00～21：30　初回放送/配信


2月27日(金)　19：00～20：30　再放送/配信 ほか



【出演者】　福田充徳(チュートリアル)、みなみかわ、若月佑美、小椋藍、古里太陽、中野真矢、鄭大世、ソニア


【進　行】　弘竜太郎（日本テレビアナウンサー）



※放送日時、放送内容は変更の可能性あり



◆「MotoGP 2026 開幕直前トークバトル　今年の推しライダーは誰だ！」番組ページ


https://www.gtasu.com/motorsports/motogptalkbattle/


（日テレジータス公式WEB）



◆視聴方法


スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）


Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます



◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法


スカパー！番組配信にてご覧いただけます



◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター　TEL 0120-222-257 （年中無休10:00～20:00）



◆日テレジータス公式ＳＮＳ


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu　／　Instagram：@cs_gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階