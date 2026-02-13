オートバイ世界最高峰MotoGPに参戦する小椋藍・古里太陽が参戦！ 「MotoGP2026開幕直前トークバトル」を日テレジータスで前編2/14 (土)20時、後編2/21 (土)20時に独占放送！

株式会社ＣＳ日本(C)NTV

世界を熱狂させる２輪の世界最高峰MotoGP(TM)開幕を前に、今季も全レースをＣＳ独占中継する日テレジータスで、2026シーズンの推しライダーを決めるトークバトル開催！

ライダーのゼッケンにまつわるエピソードを紹介しながら、今年の推しライダーを決定！

現役ライダーからは、最高峰MotoGP(TM)クラス2年目・日本のエース小椋藍、Moto2(TM)初参戦の期待の古里太陽が参加し、ゼッケンへの思い入れを語ります。

バイク好き・元乃木坂46若月佑美の推しライダーに変化あり！？ ベストジーニスト賞のみなみかわはレーシングスーツを着こなせるか！？ 人間ブルドーザー鄭大世の暴走トークを誰が止められるか！？ そして、芸能界一MotoGP(TM)ファンの福田充徳がツッコミまくる！

「MotoGP2026開幕直前トークバトル今年の推しライダーは誰だ！」はCS放送日テレジータスで前編を2月14日(土)20時、後編を2月21日(土) 20時より独占放送！

こちらの番組は、スマートホン・タブレット・パソコンなどのリアルタイム動画配信*に対応！

＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

MotoGP2026開幕直前トークバトル 今年の推しライダーは誰だ！

＜前編＞

2月14日(土) 20：00～21：30 初回放送/配信

2月21日(土) 18：30～20：00 再放送/配信 ほか

＜後編＞

2月21日(土) 20：00～21：30 初回放送/配信

2月27日(金) 19：00～20：30 再放送/配信 ほか

【出演者】 福田充徳(チュートリアル)、みなみかわ、若月佑美、小椋藍、古里太陽、中野真矢、鄭大世、ソニア

【進 行】 弘竜太郎（日本テレビアナウンサー）

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

