“PMCまるごと1冊ゆず”第2弾決定！『PMC SPECIAL EDITION 7 ゆず』3月11日（水）発売表紙ビジュアルを解禁！ 読者アンケートも緊急募集!

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』

このたび、ぴあ株式会社発行の音楽誌『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）』より、まるごと1冊ゆずを大特集した特別編集本『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』の発売が決定。本日、表紙のビジュアルを解禁いたしました。

本書は、ゆずのニューアルバム『心音（しんおん）』のリリースと同日の3月11日（水）に発売。2020年2月に発売の『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） SPECIAL EDITION2 ゆず』“まるごと1冊ゆず”から6年を経て刊行する第2弾として、彼らの作品において、分岐点となるであろう重要作『心音』を大特集します。全曲新曲という『心音』への思い、“今のゆずだからこそ”生まれた、その制作ストーリーや作品の背景を深掘りするロングインタビュー、プロモーション現場の撮影密着、ゆずのクリエイティブをともに作り上げた関係者証言インタビューを通して深掘り。さらに、5月4日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに21公演を巡る全国アリーナツアー「ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026」へ向けて、彼らの核となる”弾き語り”にまつわるテーマインタビューも実施。2026年版ゆずのぴあ名物100Q（100問100答）を含め、来年のデビュー30周年を控え、より生身で本質的な音楽表現へと向かう、ゆずの現在地とこれからを、彼らの表情をとらえた撮りおろし写真とともに届けます。

また、ゆずにまつわる読者アンケートも緊急実施。ニューアルバム『心音』で期待している曲、5月からスタートする「ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026」で聴きたい曲などを調査するほか、メンバーへのメッセージも募集します。ぜひご参加ください。

▼アンケートはこちら▼

https://www.pia.co.jp/ssl/cgi-bin/genform/form.cgi?ptn=pmc_se7

※アンケート実施期間：2/20(金) 23:59まで

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』タワーレコード特典ポストカード『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』楽天ブックス特典ポストカード『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』有隣堂特典ポストカード

なお、タワーレコード、楽天ブックス、有隣堂でご予約の場合、特典のポストカード付き。いずれも数に限りがありますのでご予約はお早めに。

【コンテンツ】

表紙 ゆず

最新ロングインタビュー＆撮りおろしグラビア

弾き語りにまつわるテーマインタビュー

ぴあ名物100Q

プロモーション現場の撮影密着

関係者による証言インタビュー

読者アンケート ほか

※仕様、構成、内容等は変更される場合がありますのでご了承ください。

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』

定価：1,650円(本体1,500円+税)

発売日：3月11日(水)

仕様：A4変型 96P オールカラー/無線綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

＜ご予約＞ BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b673627.html

タワーレコード https://tower.jp/item/7963686

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18522868/

有隣堂 https://www.yurindo.co.jp/?post_type=topics&p=32875&preview=true(https://www.yurindo.co.jp/?post_type=topics&p=32875&preview=true)

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645987 ほか