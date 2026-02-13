ぼのぼの×aruku&（あるくと）コラボ決定！「ぼのぼのとのんびりウォーク」

株式会社ADKエモーションズ

エイケン（ADKエモーションズ グループ会社）が制作するTVアニメ『ぼのぼの』の最新情報をお知らせいたします。

2026年に連載40周年、TVアニメ放送10周年を迎える『ぼのぼの』は、2月20日（金）より、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」にて、コラボキャンペーン「ぼのぼのとのんびりウォーク」を開催いたします。

ぼのぼのをはじめ、シマリスくん、アライグマくんなど森の仲間たちがaruku&に登場します。

歩く時間をより楽しく、癒されながら健康になれるきっかけづくりを目指します。たくさん歩いてぼのぼのたちに会いに行こう！

◆ストーリー◆

海や森でのんびりと暮らしているぼのぼのと、個性あふれる仲間たちがaruku&のまちに遊びに来ました。でも初めてのまちでなにか困っているみたい…？ 話しかけて、助けてあげよう！

◆「ぼのぼのとのんびりウォーク」について◆

「ぼのぼの」の仲間たちが登場！

アプリ内の住民キャラクターとして、ぼのぼのたちが全国にランダムで出現！

さらに、TVアニメ主題歌「The Walk」にちなみ、主題歌を担当するLIL LEAGUEのメンバーが演じたゲストキャラクターも登場します。

LIL LEAGUE について→http://blog.livedoor.jp/bonoanime/archives/43714223.html



キャラクターたちの歩数依頼を達成しよう！

aruku&アプリ内の地図上のキャラクターに話しかけ、依頼された歩数を制限時間内に達成すると応募カード「ぼのぼのウォークカード」がもらえます。

応募カードを集めると、抽選で「【原作者・いがらしみきお先生サイン入り】ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』（3名）」や、「ぬいぐるみ もちぼのぼの（L）（15名）」、コンビニにて交換できる「チョコレート菓子（300名）」が合計318名に当たるプレゼントに応募できます。

なお、依頼を達成すると、依頼の難易度に応じて3～４の「おたすけポイント」が貯まります。

おたすけポイントが合計50になったキャラクターは、自分のアイコンとして設定することができます。

15種類のミッションをブロンズコンプリートもしくはキャラクターいずれか5種類をゴールドコンプリートで、コラボスタンプをプレゼント。

※ポイント数は一例です。実際とは異なる場合があります。

◆「ぼのぼのとのんびりウォーク」概要◆

キャンペーン期間

2026年2月20日(金)00:00～3月12日(木)23:59まで

賞品 「ぼのぼのウォークカード」で応募

・【原作者・いがらしみきお先生サイン入り】

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 3名様

・ぬいぐるみ もちぼのぼの（L） 15名様

・チョコレート菓子 300名様



ぼのぼの×ぽたろうの称号・スタンプ販売セール

ポタストーン（アプリ内通貨）を使うことで、住民の依頼を複数同時に受けたり、

遠くの住民の依頼を開始したり、失敗した依頼の時間を延長したりできます。

オトクにポタストーンをゲットして住民キャラクターのコンプリートを目指そう！

販売メニュー ※セール実施期間のご案内はアプリ内でお知らせいたします

・ポタストーン800個（591個＋おまけ209個）

・ポタストーン4,200個（3,091個＋おまけ1,109個）

◆「aruku&（あるくと）」について◆

2016年11月より、株式会社ONE COMPATH（当時、株式会社マピオン）が運営しているウォーキングアプリです。アプリ内の住民キャラクターのコレクションや地域名産品等へのプレゼント応募ができ、ランキングやチームで励まし合う機能など、楽しみながらオトクに仲間同士でウォーキングが習慣化できる仕掛けを搭載しています。また、健康増進施策を進める自治体や企業、家族や友人同士などチームでの参加も可能です。

公式HPはこちら→https://www.arukuto.jp/

ーぼのぼのー

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。TVアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5:22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。



◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第37巻 販売中

●コミックス 「ぼのぼの」49巻 販売中

「ぼのぼのS 1～2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中 (いずれも 竹書房 刊)

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中



■放送情報

毎週土曜日 5:22～ フジテレビ

アニマックス 放送中



■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン



ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式X(旧Twitter) https://x.com/BONOBONO_nokoto

ぼのぼのイベント情報 公式X(旧Twitter) https://x.com/BN_event_nokoto

ぼのぼの公式Facebook https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/

ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

ぼのぼの公式オンラインショップ「ぼのグッズのこと」 https://www.bonoshop.jp/

YouTube＿アニメぼのぼの公式チャンネル https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

DVD/BD情報 https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/



エイケンHP https://eiken-anime.jp/

YouTube＿エイケン公式チャンネル https://www.youtube.com/c/Eiken_Anime



(C)いがらしみきお／竹書房・フジテレビ・エイケン