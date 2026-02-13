デバイスのみで2Dから3Dへ全機能変換を可能にした高性能ARグラス 「XREAL 1S」Amazonストアでの取り扱い開始

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、デバイスのみで2Dから3Dへ全機能変換を可能にした高性能ARグラス 「XREAL 1S」（エックスリアル ワン エス）のAmazonストアでの取り扱いを2026年２月13日（金）より開始することをお知らせします。

■XREAL 1S 販売概要

商品ページ https://www.xreal.com/jp/1s

カラー: ミッドナイトブルー

価格：67,980円(税込)

販売チャネル：XREAL公式サイト、Amazon Store、取り扱い販売店、楽天市場販売先

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLYFHF71

公式サイト:https://jp.shop.xreal.com/products/xreal-1s

取り扱い販売店:https://www.xreal.com/jp/air/stores/

楽天市場販売先:https://item.rakuten.co.jp/xreal/6976143801818/

※2026年2月13日現在

【XREAL 1Sについて】

本製品は、エントリーモデルとして最適な高性能次世代ARグラスです。映画鑑賞、エンタメ、ゲームなど、さまざまなシーンで滑らかで鮮明な大画面を楽しめ、誰でも手軽に高品質なAR体験ができます。

自社開発チップ「XREAL X1」を搭載し、グラス単体で3DoF空間スクリーン体験を実現。最大3ms M2Pの低遅延で、快適な操作感を提供します。さらに自動調光機能により、外部機器なしでモード切り替えやカスタム操作が可能です。

X1チップのAI空間コンピューティング計算により、グラス単体で2Dコンテンツを3D化できる※世界初のARグラスとなっており、より迫力のある映像体験を実現いたしました。

※世界初:ARグラスにおいて(自社調べ / 2025年11月時点)

・自社開発の空間コンピューティングチップ「XREAL X1」を搭載

グラス単体で3DoF空間スクリーン体験を実現。最大3ms M2Pの低遅延で、快適な操作感を提供

・視野角FOV52°の大きな視野角とワイドスクリーンをサポート

迫力のある没入感たっぷりの映像体験を提供し、多タスク処理も柔軟に対応

・X1チップのAIにより 3D表示生成可能なARグラス

市販のほとんどの2Dコンテンツに対応し、ARグラス単体で3Dコンテンツに変換可能

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan