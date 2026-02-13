ECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」にてウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳』の公式アプリを提供開始

株式会社イー・エージェンシー

“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳（しゅっとほんやく）』は、2026年2月9日（月）より、GMOペパボ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐藤 健太郎）が運営するECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」（URL：https://shop-pro.jp/）のカラーミーショップ アプリストアに、公式アプリとして『shutto翻訳』を提供開始いたしましたのでお知らせします。

shutto翻訳：https://app.shop-pro.jp/apps/940(https://www.submit.ne.jp/shutto-translation)

◆『shutto翻訳』公式アプリで実現できること

『shutto翻訳』を利用することで、既存のウェブサイトを最短3分で多言語化することが可能です。

- 商品説明ページなどの翻訳

トップページはもちろん、詳細な商品説明ページなども自動翻訳されるため、海外の越境EC利用者や国内在住外国人に向けて、商品情報を最適な言語で伝えることができます。

- 導入タグの設置が不要

今回の公式アプリ化により、従来のタグ設置作業が不要となりました。

アプリを追加するだけで、より手軽にウェブサイトの多言語化を開始いただけます。

- 柔軟な翻訳編集機能

自動翻訳の結果をベースに、管理画面からお客様自身で翻訳内容を編集したり、辞書登録を行ったりすることが可能です。

ブランドイメージに合わせた正確な表現を維持できます。

◆このようなショップ様におすすめ- 初期投資や運用コストを抑えつつ、ウェブサイトの多言語化を実現したい。- 越境ECに挑戦したいが、翻訳作業の負荷が心配。- インバウンド需要を取り込みたい。- 海外SEO対策を行い、商品やブランドの認知度を向上させたい。

＜導入方法＞

アプリを追加し、『shutto翻訳』のアカウントを作成するだけで、ウェブサイトの翻訳をすぐに開始できます。

『shutto翻訳』は、翻訳対象ページを自動で追加、更新ページも自動で登録・翻訳できる機能に加え、翻訳結果の編集や辞書機能をご用意しています。

これらの機能を活用することで、利用者は希望の翻訳内容となるよう柔軟に調整しながらご利用いただけます。

『shutto翻訳』のマニュアル

https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/hc/manual/colormeshop-app

＜費用＞

初期費用は0円、月額費用は6,600円～、3種類のプランをご用意しております。

プランの違いは「翻訳対象ページ数（URL）」と「翻訳文字数上限／月」です。

商品点数や翻訳したいページ数にあわせて最適なプランをご選択ください。

◆ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳（しゅっとほんやく）』とは

最短3分で実装ができるウェブサイトの翻訳・多言語化サービスです。従来の複数の多言語サイト運用に比べ、開発・運用コストを大幅に削減することができます。料金体系は初期費用無料、ランニング費用は月額の固定料金で分かりやすく、ECサイト・サービスサイト等、様々な業態業種のお客様からの細かなニーズにも対応しております。

さらに、プロの翻訳者への翻訳修正依頼とその反映を管理画面から行うことができる「プロ翻訳機能」も用意しています。

海外からの旅行者の増加や越境ECの取り組みが増えている今、企業のグローバル対応が求められています。

海外SEO対策機能も備えた『shutto翻訳』は、ますます大きな期待を寄せられています。

サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

◆「カラーミーショップ byGMOペパボ」とは

「カラーミーショップ byGMOペパボ」は、個人から法人まで全国約5万店舗の事業者に利用されているECサイト構築サービスです。2026年2月1日（日）にサービス開始から21周年を迎えました。

「Amazon Pay」の月額利用料や、ショップと同一ドメイン内に「WordPress」でページ作成可能な『カラーミーWPオプション』を無料でユーザーに提供するなど、EC事業拡大の支援を行っています。

さらに、AI技術を活用した『電話自動受付』サービスを提供し、自動音声ガイダンスとAIを活用することで問い合わせ対応の負担を軽減するオプションも提供しています。

◆株式会社イー・エージェンシー会社概要

京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。

会社名：株式会社イー・エージェンシー

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

URL ： https://www.e-agency.co.jp/

代表 ：甲斐 真樹

設立 ：1999年1月

資本金：9,500万円

従業員数：国内単体154名/国内連結246名（2025年12月末時点）

事業内容：

・データソリューション事業

・クラウドプロダクト・SaaS事業

・中国事業、ASEAN事業

◆『さぶみっと！』とは？

「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。

プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。

これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。

- shutto翻訳 https://www.submit.ne.jp/shutto-translation- CART RECOVERY(R) https://www.submit.ne.jp/cartrecovery- Contents Recommend https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend- さぶみっと！レコメンド https://www.submit.ne.jp/recommend- さぶみっと！メール配信 https://www.submit.ne.jp/mail- API Mail https://www.submit.ne.jp/apimail- KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto- DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社イー・エージェンシー

クラウド事業本部

●shutto翻訳担当：池内・東・遠藤・藤田・藤澤・岩瀬

email：translation_support@dragon.jp

お問い合わせフォーム：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/contact

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

TEL：03-4334-9096