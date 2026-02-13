住宅設備機器ブランドのCrafree（クラフリー）「建築・建材展2026」に出展 ～洗面台・洗面ボウル・ミニキッチンなど多数の新商品を展示～

カナエテ株式会社

「あなたの暮らしに、非日常の空間を」をコンセプトに住宅設備機器を提案するブランドCrafree(クラフリー)は、2026年3月3日(火)から6日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「建築・建材展2026」に出展いたします。

【出展概要】

展示会名: 第32回 建築・建材展2026

会期: 2026年3月3日(火)~6日(金)

会場: 東京ビッグサイト 西館3ホール

主催: 日本経済新聞社 （公式サイト: https://messe.nikkei.co.jp/ac/）

クラフリーブース: AC2212

建築・建材展は、建築設計事務所・デザイナー・住宅メーカー・建設会社・工務店・不動産・デベロッパーなど、建設産業のプロフェッショナルが多く来場する日本最大級の建築総合展です。

【展示内容】

建築のプロフェッショナルの皆様に向けて、Crafreeが提案する「非日常の空間」を体感いただける展示を予定しております。

本展示会では、Crafreeブランドの洗面台、洗面ボウル、ミニキッチンをはじめとする多彩な商品ラインナップを展示いたします。

主な展示商品

■洗面台シリーズ

- ラヴィタス(https://crafree.jp/lavitas1)- エレヴェール(https://crafree.jp/items/elever) 木リブタイプ（販売開始前）- モルタル洗面台（販売開始前）Lavitas（ラヴィタス）Elever（エレヴェール）

■洗面ボウル

- Nuar(ヌアール)(https://crafree.jp/items/wb001bk) ※iFデザイン賞受賞- Renetta(リニエッタ)(https://crafree.jp/items/wb006gr) ※グッドデザイン賞受賞- デザイン洗面ボウル 各種(https://crafree.jp/washbowl)Nuar(ヌアール)Renetta(リニエッタ)デザイン洗面ボウル CR1310

■ミニキッチン

- Levloc(レヴロック)(https://crafree.jp/levloc1) ※グッドデザイン賞受賞- 新作ミニキッチン（販売開始前）Levloc(レヴロック)

■手洗いボウル

- Piqua(ピクア)(https://crafree.jp/items/hb35cbk) ※グッドデザイン賞受賞Piqua(ピクア)

【昨年の出展実績】

昨年開催された「建築・建材展2025」では、iFデザイン賞2025を受賞した洗面ボウルNuar(ヌアール)をはじめ、洗面台シリーズやミニキッチンLevloc(レヴロック)などを展示。独特の浮揚感と高い質感によるラグジュアリーな空間デザインが、建築デザインのプロフェッショナルの方々から高い評価をいただきました。

【ご来場のお願い】

Crafreeブースでは、実際の商品を手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。ぜひ、東京ビッグサイト 西館3ホール AC2212のCrafreeブースへお越しください。

会社概要

【会社名】 カナエテ株式会社

【所在地】 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-10-25

【事業内容】 住宅設備機器の企画・製造・販売

【URL】 https://company.kanaete.jp/about/company/

