ゲーム実況者「ふじみや」との初コラボ！with mellowから宇宙をテーマにしたアパレルアイテムが登場！
株式会社OPENREC（東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽）が運営するクリエイターライフスタイルブランド「with mellow」より、人気ゲーム実況者「ふじみや」とのコラボアパレルアイテムを展開予定です。
2月12日（木）19:00から、5種類のコラボ商品をwith mellow Storeにて販売いたします。
コレクション名：FUJIMIYA × with mellow
販売期間：2026年2月12日（木）19:00 ～ 2月18日（水）23:59迄
販売場所：with mellow Store【オンライン販売】
受注受付ページ：https://with-mellow.store/collections/fujimiya
■FUJIMIYA × with mellowコラボアイテム
FUJIMIYA with mellow BADGE CARDIGAN
サイズ : M / L
金額 : \10,000(税込)
FUJIMIYA with mellow SPACE TRAVEL T-SHIRT
サイズ : M / L / XL
金額 : \6,600(税込)
FUJIMIYA with mellow SPACE WALK T-SHIRT
サイズ : M / L / XL
金額 : \6,600(税込)
FUJIMIYA with mellow SPACE WALK TOTE BAG
金額 : \4,200(税込)
FUJIMIYA with mellow STICKER SET
金額 : \1,500(税込)
■ふじみや
【X】https://x.com/fjmy_828
【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCUdQKwhDqL5sTkvqfuOnwvA
■with mellow
Have a mellow day with them.
クリエイターと共に。
今日も、ちょっと嬉しくなる。
クリエイターライフスタイルブランドとして、幅広いコレクションを展開。
ぷよぷよやPUBGなどのゲームIPとのコラボレーションも含め、これまでに10名以上のクリエイターとのコラボアイテムをリリース。
2025年10月には2周年を記念したPOP UP STOREを原宿で開催。
【X】https://x.com/with_mellow_
【Instagram】https://www.instagram.com/with_mellow/
【TikTok】https://www.tiktok.com/@with_mellow_
■株式会社OPENRECについて
所在地：東京都渋谷区代々木1-24‐10 TSビル3階
代表者：代表取締役 兵頭陽
設立：2022年12月28日
事業内容：ライブ配信事業
企業サイト：https://openrec.co.jp/
「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/
OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC
OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などのリクエストやご要望をお待ちしております。
その他コンテンツを彩ることにご協力いただけるスポンサーも常時募集しております。
お問い合わせはこちら： https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new