ゲーム実況者「ふじみや」との初コラボ！with mellowから宇宙をテーマにしたアパレルアイテムが登場！

写真拡大 (全7枚)

株式会社OPENREC

株式会社OPENREC（東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽）が運営するクリエイターライフスタイルブランド「with mellow」より、人気ゲーム実況者「ふじみや」とのコラボアパレルアイテムを展開予定です。


2月12日（木）19:00から、5種類のコラボ商品をwith mellow Storeにて販売いたします。





コレクション名：FUJIMIYA × with mellow


販売期間：2026年2月12日（木）19:00 ～ 2月18日（水）23:59迄


販売場所：with mellow Store【オンライン販売】


受注受付ページ：https://with-mellow.store/collections/fujimiya



■FUJIMIYA × with mellowコラボアイテム




FUJIMIYA with mellow BADGE CARDIGAN


サイズ : M / L


金額 : \10,000(税込)





FUJIMIYA with mellow SPACE TRAVEL T-SHIRT


サイズ : M / L / XL


金額 : \6,600(税込)





FUJIMIYA with mellow SPACE WALK T-SHIRT


サイズ : M / L / XL


金額 : \6,600(税込)





FUJIMIYA with mellow SPACE WALK TOTE BAG


金額 : \4,200(税込)





FUJIMIYA with mellow STICKER SET


金額 : \1,500(税込)



■ふじみや


【X】https://x.com/fjmy_828


【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCUdQKwhDqL5sTkvqfuOnwvA




■with mellow




Have a mellow day with them.


クリエイターと共に。


今日も、ちょっと嬉しくなる。


クリエイターライフスタイルブランドとして、幅広いコレクションを展開。


ぷよぷよやPUBGなどのゲームIPとのコラボレーションも含め、これまでに10名以上のクリエイターとのコラボアイテムをリリース。


2025年10月には2周年を記念したPOP UP STOREを原宿で開催。



【X】https://x.com/with_mellow_


【Instagram】https://www.instagram.com/with_mellow/


【TikTok】https://www.tiktok.com/@with_mellow_



■株式会社OPENRECについて


所在地：東京都渋谷区代々木1-24‐10　TSビル3階


代表者：代表取締役 兵頭陽


設立：2022年12月28日


事業内容：ライブ配信事業


企業サイト：https://openrec.co.jp/


「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/


OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC


OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などのリクエストやご要望をお待ちしております。


その他コンテンツを彩ることにご協力いただけるスポンサーも常時募集しております。


お問い合わせはこちら： https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new