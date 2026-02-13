日経DI「薬剤師ぐんぐん研修」ベーシックコース第1期を2月21日に開講

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は2026年2月21日、次世代の医療を支える薬剤師のための実践型研修、日経DI「薬剤師ぐんぐん研修」を開講します。

本研修では、薬局・薬剤師のためのスキルアップ情報誌「日経ドラッグインフォメーション」（日経DI）がトライアドジャパン株式会社（相模原市）の協力の下で開発したオリジナル「ぐんぐんメソッド」を採用。双方向型オンライン講義で現場で生かせる知識と判断力を鍛え、あなたの“薬剤師力”をぐんぐん伸ばします。

第一弾として、慢性腎臓病（CKD）、糖尿病、心不全の主要3疾患の薬学管理と「検査値の生かし方」が学べる「ベーシックコース」第1期（全7回）の受講生を現在募集中です。第1回の2月21日（土曜日）を皮切りに、毎月1回、土曜日の15～17時の時間帯でZoomウェビナーとして配信します。

第1期以降も、全7回のベーシックコースは定期的に開講していく予定です。また、薬局薬剤師が押さえておくべき副作用や、患者の訴える症状から必要な薬学管理を考える「薬学推論」、うつ病、認知症、喘息・COPDなど疾患別の薬学管理をじっくり学ぶアドバンスコースも順次開講して参ります。

日経DI「薬剤師ぐんぐん研修」の特徴

１. 短時間で効率的に知識とスキルが身に付けられる

事前学習とセミナー受講の2段階で、短い勉強時間で最大限の学習成果を！

２. 的確な薬学管理を考えるためのステップが学べる

ステップを踏んで症例を考え、直感や経験に頼らずロジカルに考えられる薬剤師へと進化

３. 知識のインプットと症例検討の繰り返しでアセスメント力アップ

ガイドラインを理解するだけでなく、臨床で生かすイメージができる

４. 超一流の講師による双方向性を重視した講義で臨床が分かる

臨床の第一線で活躍する医師や薬剤師の処方意図やフォローアップポイントが見える

５. 事前課題、全受講などの要件クリアで「修了証」がもらえる

がんばった証（あかし）が届き、次の学びへの励みに。キャリアアップにも

「ぐんぐんメソッド」とは

事前学習と講義＆症例検討を繰り返し、効率よく実践力を養うのが「ぐんぐんメソッド」です。

研修にご参加いただく方には、講義当日の1週間前までに、事前課題をまとめたワークブック（冊子）をお送りします。自己学習を行った上で一流講師による双方向型オンライン講義を受けることで、効率よく現場で役立つ知識を習得できます。また、ワークブックに掲載されている課題症例についても、各自で事前に検討を進め、その上でオンライン講義で講師と一緒に症例検討を行うことで実践力が身につきます。現場で生かせる臨床知識と判断力を鍛えて薬剤師力をぐんぐん伸ばすのが、この「ぐんぐんメソッド」なのです。

ベーシックコース第1期のスケジュールと今後の開講予定※1

ベーシックコース第1期：2026年2月～8月、全7回

ベーシックコース第2期（全7回）：2026年6月開講予定

副作用マスター講座：2026年5月開講予定

Dr.キッシーの薬学推論講座：2026年9月開講予定



※1 今後の開講予定は決定次第、日経DI誌面やウェブサイト「日経DI」上でお知らせします。

こんな薬剤師の先生方、法人様にオススメです

▶医師の処方意図が分かるようになりたい

▶患者指導・アドバイスの質を高めたい

▶トレーシングレポートや処方提案に自信を持ちたい

▶育休からの復帰、転職に備えたい

▶社内の薬剤師のやる気を引き出し、戦力化したい

▶教育研修の企画・運営に困っている

「日経ドラッグインフォメーション」について

「日経ドラッグインフォメーション」（日経DI）は、薬局・薬剤師のスキルアップを応援する専門情報誌です。日本全国の薬局に無料配布する雑誌として1998年に創刊し、2005年からは有料のプレミアム版の発行を開始（以降、無料版はダイジェスト版と呼称）。2019年からはデジタル版（プレミアム版を電子化したもの）の発行も始めています。プレミアム版とダイジェスト版合計で発行部数9万1700部の月刊誌です。

また雑誌の発行と並行して、ウェブサイト「日経DI」（https://di.nikkeibp.co.jp/）も日経DI編集部が運営しています。会員登録制の無料サイトで、薬剤師の日常業務に役立つ幅広いコンテンツを提供しています。21万人の薬剤師が会員登録している、日本最大級の薬剤師のための情報サイトです。

