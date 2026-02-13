データマーケティングソリューション「Urumo Ads」、購買データを活用したアンケート調査サービスを提供開始

株式会社フェズ

リテールメディア事業等を展開する株式会社フェズ（本社：東京都千代田区、 代表者：代表取締役 赤尾 雄司、以下「フェズ」）は、リテールメディアソリューション「Urumo Ads（ウルモ アズ）」(https://www.fez-inc.jp/urumo/ads)において、購買データを活用したアンケート調査サービスの提供を開始することをお知らせします。

本サービスにより、特定商品の購買者や、生成AIを活用した購買データ分析ソリューション「Urumo BI（ウルモ ビーアイ）」で再現したターゲット顧客に対してアンケート調査を実施し、認知～購入意向までの各ステップにおけるボトルネック要因を明らかにするとともに、その要因を可視化することが可能になります。

なお、本サービスは「Urumo Ads」の新機能として提供する一方で、広告配信の実施有無を問わず、本サービス単体でもご利用いただけます。

◆ サービス開発の背景

従来のアンケート調査やブランドリフト調査では、メディアのターゲティングやアンケートでのスクリーニングで対象者を分類するため、「見たい粒度で」「正確に」ユーザー群を分類できていないケースが多くありました。

こうした課題を踏まえ、購買という行動データを起点にユーザー群を定義することで、メディアのターゲティングだけでは表現できない精度で対象者を抽出し、認知～購入意向（および購入経験）までのプロセスを捉えた分析が可能になります。その分析を基に、各ユーザー群におけるボトルネック要因の発生ポイントとその要因を把握することで、最適なマーケティング施策の立案が可能になります。

◆ サービスの特徴

本サービスでは、特定商品の購買者や「Urumo BI」で再現したターゲット顧客に対してアンケートを実施し、レポートとして納品します。ブランドの課題把握やターゲット顧客の深掘りに活用できるほか、デフォルト設問では認知～購入意向までの各ステップにおけるボトルネック要因を明らかにし、さらにその要因を可視化します。

・購買行動に基づくユーザー抽出で、精度の高い対象者調査を実現

購買者・ターゲット顧客を購買行動で定義することで、スクリーニング依存では難しい粒度・精度で対象者を抽出し、より実態に即した示唆獲得を支援します。

・「ファネル定量調査」＋「要因調査」で、ボトルネック要因と背景要因を同時に可視化

認知～購入意向までのプロセスを定量的に捉えるだけでなく、各段階での回答理由を深掘りすることで、訴求設計・クリエイティブ改善・施策設計など、次の打ち手に繋がる示唆を提供します。

設問は、認知・認知経路、検討（および各理由）、購入意向（および各理由）、購入経験・最後の決め手などの観点で構成し、ターゲットの態度変容と意思決定の背景を多面的に把握します。

認知から購入に至るまでの「ファネル定量調査」と、回答背景を深掘りする「要因調査」を同時に実施することができます。調査結果は、購買データと組み合わせることで、各ユーザー群における課題の特定やマーケティング改善の方向性を示す貴重な示唆となります。

フェズでは、引き続きリテールデータプラットフォーム「Urumo」をベースとしたソリューションの開発やパートナー企業様との連携強化を通じて、リテール業界の課題解決に貢献してまいります。

■ 株式会社フェズについて

・会社名：株式会社フェズ（FEZ Inc.）

・代表者：代表取締役 赤尾 雄司

・設立：2015年12月3日

・従業員数：153名（2026年2月1日現在）

・事業内容：リテールメディア事業（リテール業界のDX事業等）

・本社所在地：東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町3F

・資本金：100百万円（2026年1月末現在）

・URL：https://fez-inc.jp/

フェズは、「リテール産業に新しい常識をつくる。」をミッションに掲げ、リテールメディア事業等を展開しています。

国内最大級のリテールデータプラットフォーム「Urumo（ウルモ）」を開発・提供し、情報（広告）×商品（販促）×売場（店頭）のソリューションを通じて、リテールDXの推進に取り組んでいます。