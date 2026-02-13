『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園の詳細公開！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）と東武動物公園（東武レジャー企画(株) 埼玉県宮代町 社長：石附栄一）は、この度、2026年3月14日(土)～6月14日(日)の期間、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とのコラボイベント『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園を開催いたします。
開催初日と翌日（3月14日（土）・15日（日）の2日間にオリジナルグッズをご購入いただくには、両日とも、ショップ店舗への入店日時を指定した専用チケットの購入（ローソンチケット事前抽選）が必要となります。
『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園
開催期間：2026年3月14日(土)～6月14日(日)
開催場所：東武動物公園
休園日：2026年6月3日(水)・6月10日(水)
▼『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』×東武動物公園特設サイト
https://event.amnibus.com/bluearchive-tobuzoo/
※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※イラストの動物は実際にご覧いただけない場合がございます。
【コラボ入園券】
描き起こし等身イラストがデザインされた「レプリカチケット（全2種からランダムで1枚）」と「オリジナルチケットホルダー（全1種）」がセットになった『コラボ入園券』を入園ゲートチケット窓口で販売します。
また、『コラボ入園券』をご購入いただいたお客様には、スタンプラリーにご参加いただける「スタンプラリー台紙」をお渡しします。また、スタンプラリーのスタンプを集めたお客様には「スタンプラリー景品ポストカード（全2種）」をランダムで1枚プレゼントします。
なお、『コラボ入園券』をご購入されていないお客様も、遊園地内 ショップ「リトルキャビン」にてスタンプラリー台紙を400円（税込）でご購入いただけます。
※「レプリカチケット（全2種）」「スタンプラリー景品ポストカード（全2種）」はランダム配布となります。絵柄は選べません。
※グッズ、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。
※シニア（60歳以上）の方は、チケットご購入時に年齢の分かる証明書をご提示ください。
※「コラボ入園券」は、割引券との併用はできません。
※お支払いは現金、クレジットカード、交通系電子マネー、バーコード決済がご利用いただけます。
※画像はイメージです。掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。
【オリジナルグッズ】
描き起こし等身イラストや描き起こしちびキャライラストを使用したオリジナルグッズを先行販売いたします。また、グッズ購入特典として、2,000円（税込）お買い上げごとに、特典「ポストカード（前半 全10種／後半 全10種）」を期間に該当した絵柄よりランダムで１枚プレゼントいたします。
【販売場所】 遊園地内 ショップ「リトルキャビン」
▼グッズ購入特典オリジナルポストカード
１.前半：3月14日(土)～4月26日(日)
1会計で2,000円（税込）お買い上げごとに、「ちびキャラポストカード(全10種)」よりランダム1枚
２.後半：4月27日(月)～6月14日(日)
1会計で2,000円（税込）お買い上げごとに、「等身ポストカード(全10種)」よりランダム1枚
▼3月14日（土）15日（日）のオリジナルグッズ購入方法について
3月14日（土）15日（日）の2日間にオリジナルグッズをご購入いただくには、ショップ店舗への入店日時を指定した専用チケットの購入（ローソンチケット事前抽選）が必要となります。
ショップ入店整理券付きコラボ入園券の抽選申込方法や抽選申込に関する注意事項や当日のご利用方法は、東武動物公園公式ホームページをご確認ください。
https://www.tobuzoo.com/event/9976.html
▼イベント会場限定、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」限定BOX購入特典
本イベント&「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」限定で、次の商品を1BOX購入につき1点、先着で特典グッズをプレゼントいたします。
・トレーディンググリッター缶バッジ
・トレーディング ちびキャラ グリッター缶バッジ
※BOX購入特典はイベント会場限定、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」で異なる絵柄になります。
※「AMNIBUS」、「ARMA BIANCA」、「アニメイト」のBOX購入特典は共通の絵柄になります。
※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。
※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
イベント会場限定、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」限定BOX購入特典の詳細はこちら
https://event.amnibus.com/bluearchive-tobuzoo/
▼トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）
単品：605円（税込）/BOX：6,050円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼トレーディングイラストカード（全12種）
単品：275円（税込）/BOX：3,300円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼トレーディングアクリルネームプレート（全10種）
単品：660円（税込）/BOX：6,600円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼BIGアクリルスタンド（全10種）
価格：各1,980円（税込）
▼アクリルブロック（全10種）
価格：各6,578円（税込）
▼SNS風BIGアクリルキーホルダー（全10種）
価格：各1,100円（税込）
▼A3マット加工ポスター（全2種）
価格：各880円（税込）
▼マルチデスクマット（全2種）
価格：各3,960円（税込）
▼クリアファイル（全2種）
価格：各550円（税込）
▼BIGシルエットTシャツユニセックス（全10種）
価格：各4,950円（税込）
▼BIGタペストリー（全10種）
価格：各10,780円（税込）
▼トレーディング ちびキャラ グリッター缶バッジ（全10種）
単品：605円（税込）/BOX：6,050円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼トレーディング ちびキャラ アクリルスタンドキーホルダー（全10種）
単品：880円（税込）/BOX：8,800円（税込）
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼ちびキャラ マグカップ（全2種）
価格：各1,980円（税込）
▼ちびキャラ ダイカットステッカー（全10種）
価格：各550円（税込）
▼ちびキャラ BIGジップトートバッグ（全2種）
価格：各5,478円（税込）
※価格は全て税込です。
※お支払いは現金、クレジットカード、交通系電子マネー、バーコード決済がご利用いただけます。
※トレーディング商品はランダムタイプとなります。絵柄は選べません。
※1会計につき、オープン商品2個まで。トレーディング商品は単品10個・BOX1個（同時購入可）まで。
会期初回は別途購入制限を設けさせていただく場合がございます。
※レジ袋は有料となります。
※イベント購入特典の特典「ポストカード（前半 全10種／後半 全10種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。
※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。
※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。
※掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。
※後日、「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」にて事後販売を予定しております。事後販売情報については決定次第お知らせします。
※混雑が予想される場合は入場制限をさせて頂きます。あらかじめご了承ください。
※スケジュール及び内容は都合により変更になる場合がございます。
【「ブルアカらじお！」放送2周年記念公開収録 in 東武動物公園】
「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」とのコラボイベントのスペシャル企画として、文化放送で放送中のラジオ番組「ブルアカらじお！」の放送2周年を記念した公開収録イベントを開催します。
公開収録イベントでは、メインパーソナリティーの三浦千幸さん、石飛恵里花さんに加え、第1部では藤井ゆきよさん、第2部では大橋彩香さんをゲストにお迎えし、今回のコラボイベントについてや作品にまつわるエピソードトークなどを予定しております。
なお、公開収録イベントをご観覧いただくためには、会場へのご入場および座席を指定した「公開収録観覧指定券付きコラボ入園券」(ローソンチケット事前抽選)が必要です。詳細は東武動物公園公式ホームページにて、後日お知らせいたします。
▼開催概要
開催日：2026年4月4日(土)
開演時間：第1部…開演14:00～
第2部…開演17:00～
開催場所：イベントステージ 東武動物公園 HOLA!（オーラ）
座席：会場内全席指定
出演：三浦千幸(ノノミ役)/石飛恵里花(ハルカ役)/藤井ゆきよ(カヨコ役)/大橋彩香(セリカ役)
【コラボフード】
テイクアウトタイプのコラボフードを販売します。遊園地や動物園散策の合間にお楽しみください。
対象メニューをご注文いただいたお客様には、「コースター（全10種）」をランダムで１枚プレゼントします。
【販売場所】遊園地内 レストラン「G’Sレストラン」テイクアウトコーナー
※コラボフード注文特典の、「コースター（全10種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。
※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。
※現金またはPayPayがご利用いただけます。
※画像はイメージです。掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。
【コラボガラポン】
遊園地内のゲームコーナー「レインボータウン」ではオリジナル景品がもらえるコラボガラポンを実施します。
【開催場所】遊園地内 ゲームコーナー「レインボータウン」
【参加料金】1ゲーム600円（税込）
【景品内容】
・S賞：F0号キャンバスボード<全2種>をランダムで1つ
・A賞：B8硬質ケース<全10種>をランダムで1つ
・B賞：ダイカットステッカー<全10種>をランダムで1つ
※景品は数量限定のため、品切れになる場合がございます。
※各賞の景品はランダムでお渡しします。絵柄は選べません。
※現金のみ。クレジットカードや電子マネーはご利用いただけません。
※画像はイメージです。掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。
【パネル展示】
描き起こし等身イラストや描き起こしちびキャライラストを使用したキャラクターパネルを、動物園内に展示します。キャラクターとの写真撮影をお楽しみいただけます。
【展示場所】
・描き起こし等身イラストパネル…動物園内「マレーバク舎」周辺
・描き起こしちびキャライラストパネル…設定された各動物の展示場周辺
▼AMNIBUS(アムニバス)について
https://amnibus.com/
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
