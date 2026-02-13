Animoca Brands Japan、 100年後のストリートを描くアートイベント「ALLEY108」へのスポンサーを発表

Animoca Brands 株式会社

Animoca Brands Corporation Limited（以下、Animoca Brands）の戦略的子会社であるAnimoca Brands株式会社（以下、Animoca Brands Japan）は、2026年2月13日（金）から15日（日）の3日間、東京・渋谷を舞台にした3会場複合型アートイベント＜ALLEY108（アリー・ワンオーエイト）＞へのスポンサーしたことをお知らせします。

PV：https://www.youtube.com/watch?v=INwKe1kJc7E

本イベントは、渋谷の路地を起点に「100年後のストリートに、ひとつだけ残された空白のブロック」という架空の未来像を描く実験的な試みで、アート、音楽それぞれの領域をより体験価値の高いものにするため、本会場の他にサテライト会場２箇所、合計３会場にて開催いたします。渋谷の路地でのアートインスタレーションやマーケット、廃倉庫を舞台にしたナイトイベント。海外アーティストを迎えるミッドナイト・セッションという3つの形式で展開されます。

＜ALLEY108＞の物語の原点である渋谷の路地では、3日間に渡り、展示を中心としたプログラムを展開。会場では、＜ALLEY108＞が描く“100年後の路地”という世界観はそのままに、来場者が自由に回遊し、観察し、想像をめぐらせるための開かれた展示空間として3日間、入場無料で実施されます。



開催初日の夜は、舞台を廃倉庫へと移し、より集中的な音と身体の体験を発信するイベントを実施。AVYSSによるキュレーションと、ISCARIOT ᭦ (ding) によるキュレーション、そして＜ALLEY108＞の文脈に共鳴するアーティストたちが交差し、DJ、LIVE、VJ、インスタレーション、SHOPが一体となった夜を構成します。本イベントは、音楽的なエネルギーをひとつの場に凝縮し、＜ALLEY108＞という物語のスタートを飾る起動点として位置付けています。



最終日の夜は、＜ALLEY108＞の音楽的側面を担う「ミッドナイト・セッション」を開催します。海外アーティストを中心に、DJ、ライブ、ショップが融合したプログラムを展開。渋谷の路地とは異なる距離感と密度のなかで、国境やシーンを超えた音楽と身体の呼応を探ります。展示やオープニングを経て辿り着くこの時間は、3日間の物語を鮮やかに、そして静かに解き放つエピローグとなるでしょう。



100年後のストリートを描く、3日間限定の実験場をぜひ実際に体験してみてください。

■ALLEY108 EXHIBITION

日程：2月13日（金）～2月15日（日）

時間：14:00-20:00 (予定）

会場：Shibuya L STREET



入場無料

詳細はこちら :https://digshibuya.com/program/2077

■AVYSS RAVE + ISCARIOT ᭦ (ding) in ALLEY108

日程：2月13日（金）

時間：OPEN 17：30 CLOSE 5:30

会場：Shinkiba Studio Flamme



チケット： （再入場不可/ 顔写真付き本人確認あり）

DAY&NIGHT 2500円

DAY 1000円 ＜22:00迄＞

NIGHT 1500円 ＜22:00以降＞※20歳未満入場不可

詳細はこちら :https://livepocket.jp/e/qbjjy

■ALLEY108 MIDNIGHT CLOSING SESSION

会場：ikejiriOhashi SWIPE

日程：2月15日（日）

時間：OPEN 22：30 CLOSE 4:30

チケット： （要1ドリンクオーダー/ 再入場不可/ 顔写真付き本人確認あり） 2500円

20歳未満の方はご入場いただけません。

詳細はこちら :https://livepocket.jp/e/rv4l9

【 NOXGALLERYについて 】

創業45年のOOHメーカー「株式会社エフ広芸」から生まれたクリエイティブ・プロジェクト。東京・渋谷を拠点に、アート、テクノロジー、音楽をクロスオーバーさせ、リアルとデジタルの境界を超える体験を創出。ニューヨーク、ソウル、香港など世界各地でイベントをプロデュースしています。

URL：https://noxgallery.art/

X: https://x.com/NoxGallery

Instagram : https://www.instagram.com/nox.gallery

【 Superchief Galleryについて 】

アート業界15年以上の歴史を持ち、世界初のIRL NFTギャラリーを2021年にオープン。クリスティーズ・オークションハウスと協力して初のCRYPTOPUNKオークションを実施。OPENSEA、MAKERSPLACE、FOUNDATION、CNN、国連、NFT LA、NFT ROME、NFT KOREAなど数多くのイベントで IRL NFT展をプロデュース。

URL : https://www.superchiefgallery.com/

X: https://x.com/SuperchiefNFT

◼︎Animoca Brands Japanについて

Animoca Brands株式会社は、グローバルで注目を集める「Web3」企業 Animoca Brandsの戦略的子会社です。日本の知財やコンテンツ（IP）ホルダーの、「web3」に関する世界展開を支援する目的で2021年10月に設立されました。2025年2月よりアニメ・マンガキャラのデジタルアクリルスタンド 「MetaChara（メタキャラ)」を提供。2025年9月より上場企業のデジタルアセット（暗号資産）運用戦略の立案から運用までを包括的に支援するデジタルアセット・トレジャリー・マネジメント支援事業(https://animocabrandsjapan.notion.site/264a374d25278006836deeb89b5dbaf1)を開始。



公式サイト：https://www.animocabrands.co.jp/

X(旧Twitter): https://twitter.com/Animocabrandskk

MetaChara公式サイト：https://metachara.com/

Coinavi：https://coinavi.io/



