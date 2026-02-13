韓国発の人気キャラクターPOKORI Friends（ポコリフレンズ）がついに日本上陸！リリースイベントが表参道で開催決定！

株式会社LINDA.

株式会社LINDA.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：五十嵐LINDA渉）は、韓国発の大人気キャラクター「POKORI Friends（ポコリフレンズ）」のリリースイベント「POKORI FRIENDS JAPAN LAUNCH & RELEASE EVENT」を表参道にて開催いたします。

本イベントは、ポコリフレンズの日本上陸を記念し、ポコリフレンズのかわいい世界観を360度体感できるフォトジェニックな空間となっています。

ポコリフレンズ イベント キービジュアル

◆開催概要

「POKORI FRIENDS JAPAN LAUNCH & RELEASE EVENT」

2026年2月19日(木) ~ 21日(土) Open14:00 / Close18:00

■関係者向け 内覧会

2月19日(金)14:00～18:00

■PRESS/関係者向け 内覧会

2月20日(金)14:00～18:00

■PRESS/関係者向け レセプションパーティー

2月20日(金) 18:00~21:00

■一般公開

2月21日(土)14:00～18:00

■会場

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-3-13

LINDA Gallery 1F

◆「POKORI FRIENDS JAPAN LAUNCH & RELEASE EVENT」の見どころ

・見どころ１.

Yislow（イ・スロー）氏の世界観がギュッと詰まった空間

ポコリフレンズ イベント 見どころ１.・見どころ２.

ノベルティー特典

会場ではご来場のお客様にお楽しみいただけるオリジナルノベルティーをご用意しております。

ポコリフレンズ イベント 見どころ２.・見どころ３.

Yislow（イ・スロー）氏によるドローイングイベント

2月20日金曜日18：00～作家Yislow（イ・スロー）氏によるドローイングパフォーマンスをInstagramのライブ配信にて実施予定です。

※実施日時につきましては、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆POKORI Friends（ポコリフレンズ）について

ポコリフレンズは、「天真爛漫」な世界観を描く作家Yislow（イ・スロー）氏が生み出した、独特の色彩感覚とポジティブなエネルギーに満ちたキャラクターの世界です。

ふさふさのしっぽから「勇気のエネルギー」を生み出すリスのポコリを中心に、仲間たちとの温かくユーモラスな関係性が描かれています。

それぞれが持つ魅力や才能でお互いに助け合い、旅をすることを決めた仲間たちは、「ポコリフレンズ」を結成。

リーダーであるポコリから分け与えられる「勇気のエネルギー」を力に、困難を乗り越え、より多くの人々に勇気を届けていきます。

◆ポコリフレンズ著者「Yislow（イ・スロー）」氏について

ソウルを拠点に活動し、韓国の若者に熱狂的な支持を受けている人気イラストレーター兼キャラクターデザイナーで「天真爛漫（てんしんらんまん）」をテーマに、独自の色彩感覚と温かみのある感情表現で見る人の心を癒すアーティストです。柔らかなパステルトーンと丸みのあるフォルムを特徴とし、どこか懐かしく、それでいて希望に満ちた世界観を描き出しています。

韓国の有名ドーナツデザートカフェ「Cafe Knotted」のメインキャラクター “シュガーベア”の制作をはじめ、ファッションブランドや人気K-POPガールズグループのミニアルバムのアートビジュアルを担当するなど、多くの注目を集めています。

著者「Yislow（イ・スロー）」氏

◆ポコリフレンズ関連URL

・日本

公式サイト：https://pokorifriends.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/pokorifriends_jpofficial

・韓国

公式サイト：https://www.pokorifriends.com/

Instagram：https://www.instagram.com/pokori_friends

◆版権権利について

POKORI Friends（ポコリフレンズ）のすべての著作権および知的財産権は、韓国のHNFが保有しています。

株式会社LINDA.は、HNFとのエージェント契約に基づき、日本市場における事業運営、マーケティング、ライセンス展開およびサブライセンス管理を担当する日本公式エージェントとして活動しています。

◆株式会社LINDA.について

LINDA.Incは、五十嵐LINDA渉が主催するキャラクタープロデュース＆クリエイティブカンパニーです。数々のキャラクターの日本展開を成功に導き、数多くのコラボレーションやライセンス事業を実現してきました。

“KAWAII”を軸に、グローバルIPの日本展開やオリジナルキャラクターの開発を行うだけでなく、幅広いクリエイティブをコンテンツ化し、新しいカルチャーや価値を創出。コンテンツホルダーとして、商品化・ライセンス事業にも挑戦し続けています。

◆BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ライセンス商品のお取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

◆ポコリフレンズライセンスに関するお問い合わせ

株式会社LINDA.

メール: info@the-linda.co.jp