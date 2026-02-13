【ニューエラ】NEW ERA(R) BLACK LABEL 2026年春夏コレクションが2月20日（金）に登場
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、全国のニューエラストア、公
式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)限定で展開するオーセンティックなカジュアルウェアライン＜NEW ERA(R) BLACK
LABEL（ニューエラ ブラックレーベル）＞の2026年春夏コレクションを、2月20日（金）より順次
発売いたします。
今シーズンも、洗練された遊び心のあるスタイルに身を包み、軽やかにアクティブな生活を送る自由さと、程よい品格を体現したコレクションとなっており、イエロー、ブルー、パープル、ピンクなど、春夏シーズンらしいカラーパレットのアイテムが多数登場いたします。
ユニセックスアイテムとして、リネンのセットアップや、カラーブロックのマリンパーカー、グラデー
ションのスウェットなどを展開。ウィメンズアイテムでは、クロップド丈のデニムシャツや透け感のあ
るナンバリングニット、レースの開襟シャツなどがラインナップしています。また、アパレルのほかに
コーディネートに適したヘッドウェアもご用意しております。
【アイテムラインナップの一例】 ※価格はすべて税込
［LINEN SUIT］33,000円
［MILANO RIB CREW］16,500円 / ［MILANO RIB PANTS］15,400円
［LIGHT MARIN PARKA］19,800円 / 【WOMENS】［SHORT SLEEVE KNIT POLO］9,350円 / 【WOMENS】［CROPPED SHIRT］12,100円 / 【WOMENS】［CARGO PANTS CAMO］17,600円
［59FIFTY(R)］各6,600円
【WOMENS】［9TWENTY(TM)］5,060円
【LOOK PHOTOS】
【MOVIE】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YDQXLckr48c ]
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/black-label