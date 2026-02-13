【ニューエラ】NEW ERA(R) BLACK LABEL 2026年春夏コレクションが2月20日（金）に登場

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、全国のニューエラストア、公


式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)限定で展開するオーセンティックなカジュアルウェアライン＜NEW ERA(R) BLACK


LABEL（ニューエラ ブラックレーベル）＞の2026年春夏コレクションを、2月20日（金）より順次


発売いたします。



今シーズンも、洗練された遊び心のあるスタイルに身を包み、軽やかにアクティブな生活を送る自由さと、程よい品格を体現したコレクションとなっており、イエロー、ブルー、パープル、ピンクなど、春夏シーズンらしいカラーパレットのアイテムが多数登場いたします。



ユニセックスアイテムとして、リネンのセットアップや、カラーブロックのマリンパーカー、グラデー


ションのスウェットなどを展開。ウィメンズアイテムでは、クロップド丈のデニムシャツや透け感のあ


るナンバリングニット、レースの開襟シャツなどがラインナップしています。また、アパレルのほかに


コーディネートに適したヘッドウェアもご用意しております。



【アイテムラインナップの一例】　※価格はすべて税込


［LINEN SUIT］33,000円






［MILANO RIB CREW］16,500円 / ［MILANO RIB PANTS］15,400円






［LIGHT MARIN PARKA］19,800円 / 【WOMENS】［SHORT SLEEVE KNIT POLO］9,350円 / 【WOMENS】［CROPPED SHIRT］12,100円 / 【WOMENS】［CARGO PANTS CAMO］17,600円








［59FIFTY(R)］各6,600円







【WOMENS】［9TWENTY(TM)］5,060円





【LOOK PHOTOS】























【MOVIE】


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YDQXLckr48c ]


【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/black-label