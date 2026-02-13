『TVアニメ「アルネの事件簿」POP UP SHOP in アニメイト』3月19日(木)よりアニメイト梅田にて開催

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸 智康）は、2026年3月19日（木）よりアニメイト梅田にて『TVアニメ「アルネの事件簿」POP UP SHOP in アニメイト』を開催し、新規描き下ろしのオリジナルイラストを使用した新商品を販売します。

TVアニメ「アルネの事件簿」から、新たに描き下ろしたアルネ、リン、ジシェが登場！

『TVアニメ「アルネの事件簿」POP UP SHOP in アニメイト』では、不思議の国のアリスをイメージした衣装に身を包んだ新規描き下ろしイラストを使用したアルネ、リン、ジシェの新商品のほか、アニメの名シーンを使用した新商品も販売いたします。

会場では、TVアニメのプレイバック特別展示もお楽しみいただけます。

さらになんと、今回のイベントのために原作のキャラクターデザインを担当されている春太郎先生にかわいいアルネたちを描いていただきました！

こちらのイラストを使用した新商品もイベントでの販売を予定しています。

商品ラインナップの詳細は後日ご案内いたします。

期間中、開催店舗にて『アルネの事件簿』関連のキャラクターグッズ、Blu-rayをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に『ミニフォト風カード(全8種)』を1枚プレゼント！

※特典はお選びいただけません。

【開催情報】

『TVアニメ「アルネの事件簿」POP UP SHOP in アニメイト』

開催期間：2026年3月19日(木)～3月29日(日)

開催店舗：アニメイト梅田 オンリーショップスペース

〒530-0013

大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU茶屋町3階

営業時間：11:00～21:00

応援店舗：アニメイト池袋本店、名古屋、福岡パルコ

【ファンアート展示キャンペーン】

Xにて「＃アルネイベントファンアート」を付けて投稿していただいた皆さんのファンアートの中から数点を、『TVアニメ「アルネの事件簿」POP UP SHOP in アニメイト』にてイラストパネルとして展示いたします！

展示させていただいた方の中から抽選で3名様に、春紫先生サイン入りA4スタンディパネルをプレゼント！

TVアニメ「アルネの事件簿」に登場するキャラクターたちのファンアートであれば、新しく描いたものでも、過去に描いたものでもOK！

皆さんのファンアートで「アルネ」たちのお茶会を盛り上げよう！

【投稿期間】

2026年2月13日(金) 12:00 ～ 3月1日(日) 23:59

《参加方法》

１.アニメイト公式アカウント（@animateinfo）をフォロー

２.ハッシュタグ「＃アルネイベントファンアート」をつけて画像を投稿

※ファンアートはA4サイズでの印刷想定になります。イラストデータはA4サイズ、120dpi以上で作成のうえご投稿ください。

※ユーザーアカウントを公開アカウントに設定したうえでご投稿ください。非公開設定の場合はご参加の対象外となります。

※アカウントのフォローを外した場合、またはユーザーアカウントを途中で削除した場合は、ご参加が無効となる場合があります。

参加者は、ファンアート展示キャンペーン(以下、「本キャンペーン」といいます)に参加の時点で、参加条件及び注意事項 に同意いただいたものとみなします。

下記特設サイトより詳細をよくご確認のうえご参加ください。

▼イベント特設ページ

https://www.animate.co.jp/onlyshop/37422/

------------------------

▼TVアニメ『アルネの事件簿』公式サイト

https://arne.asmik-ace.co.jp/

(C)春紫／バカー／アルネ探偵事務所