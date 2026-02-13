“捨てられない思い出”をお焚き上げするバラエティ春とヒコーキの『バキバキ☆メモリアル』～何、燃やそう～　日テレプラスで放送決定！

株式会社ＣＳ日本(C)CS日テレ

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、お笑いコンビ・春とヒコーキが出演する特別番組・春とヒコーキの『バキバキ☆メモリアル』～何、燃やそう～を2026年3月15日（日）21:00より放送する。

捨てたいのに捨てられない。忘れたいのに手放せない。本番組は、そんな“処理しきれなかった思い出”をテーマに、春とヒコーキの2人がその場で向き合い、区切りをつけていく体験型バラエティ。舞台となるのは茨城県のとある神社。宮司立ち会いのもと、実際にお焚き上げを行いながら、人生のどこかで止まってしまった感情や記憶を供養しながら燃やしていく。

登場するのは、過去に未練を残した人々、誰にも言えなかった黒歴史、手元に残してしまった思い出の品。春とヒコーキの2人はそれらを受け止め、時に踏み込み、時に茶化しながら、決して予定調和に収まらない。衝撃の“エンディング”をお見逃しなく。

※番組の内容は、必ずしもここに書かれている通りとは限りません。

※この番組はフィクションです。

▼コメント動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j7KnliIzkOg ]

【出演者】

土岡 哲朗（つちおか てつろう）：X(@tsuchioka_t)

ぐんぴぃ（本名：山口大樹）：X(@Mugen3solider)

【番組情報】

番組名：春とヒコーキの『バキバキ☆メモリアル』～何、燃やそう～

放送日時：2026年3月15日（日）21:00～

放送局：CS放送 日テレプラス

番組HP：https://www.bakimemo.jp/（コンテンツ制作：SIM3）

番組公式X（旧Twitter）：@bk_nanmoyasou(https://x.com/bk_nanmoyasou)

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（CS.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆番組画像クレジット：(C)CS日テレ

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階