【１０９シネマズ佐野】4DX導入１０周年記念！「4DXリクエスト上映」実施決定！『シン・ゴジラ』を2月20日（金）～26日（木）で上映、リクエスト上位作品の4DXスーパーレイト上映も実施！

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、１０９シネマズ佐野（栃木県佐野市高萩町1340番地 フェドラP&D SANO内）の4DX導入10周年を記念し、SNSや劇場内のお便りBOXでリクエストがあった「4DXでもう一度観たい作品」を上映する特別企画「4DXリクエスト上映」と「4DXスーパーレイト上映」を2月20日（金）より順次実施するほか、4DXをイメージした刺激的でスプラッシュ感のあるフレーバーソーダ「とちおとめゼリーソーダ」を2月6日（金）～数量限定で販売しています。

4DX導入10周年記念「4DXリクエスト上映」「4DXスーパーレイト上映」概要

１０９シネマズ佐野に2015年12月18日に導入された4DXは、2025年12月で10周年を迎えました。導入10周年を記念して、「4DXリクエスト上映」、そして深夜に上映を行う「4DXスーパーレイト上映」を実施します。スーパーレイト上映は、4DXの揺れ設定を通常よりも強めたエクストリーム上映でお届けいたします。

1月16日（金）～1月29日（日）の期間で１０９シネマズ佐野の公式Xと劇場内に設置したお便りBOXにて募集した「4DXでもう一度観たい作品」の中から、特にリクエストの多かった作品『シン・ゴジラ』 『ボヘミアン・ラプソディ』『新劇場版「頭文字Ｄ」Legend3-夢現-』『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』を上映します。大人気作品が4DXで復活する貴重な機会をお見逃しのないよう、ぜひ１０９シネマズ佐野へお越しください。

【4DXリクエスト上映】

◆上映日時

2026年2月20日（金）～2月26日（木）

※上映スケジュールは後日１０９シネマズ佐野公式ホームページにてお知らせいたします。

◆上映作品

『シン・ゴジラ』

◆鑑賞料金

一般/大学生/シニア：2,300円

高校生以下：2,000円

◆販売スケジュール

各上映日の2日前より１０９シネマズ佐野公式ホームページにて販売開始

※シネマポイント会員は3日前の21:00より販売開始

【4DXリクエストスーパーレイト上映】

◆上映スケジュール

2026年2月21日（土）

『ボヘミアン・ラプソディ』 24:00（～26:20終了予定）

2026年2月22日（日）

『新劇場版「頭文字Ｄ」Legend3-夢現-』 22:25（～23:35終了予定）

『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』 24:00（～26:30終了予定）

※スーパーレイトは18歳未満のお客様はご鑑賞いただけません。

※万が一、上映スケジュールが変更になる場合は、１０９シネマズ佐野公式ホームページにてお知らせいたします。

◆鑑賞料金

『ボヘミアン・ラプソディ』『新劇場版「頭文字Ｄ」Legend3-夢現-』

一般/大学生/シニア：2,300円

高校生以下：2,000円

『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』

通常料金＋1,000円でご利用いただけます。

◆販売スケジュール

2月15日（日）0:00より１０９シネマズ佐野公式HPにて販売開始

※シネマポイント会員は2月14日（土）21:00より販売開始

１０９シネマズ佐野HP：https://109cinemas.net/sano/

【4DXとは】

4DXは、映画のシーンに合わせて動くモーションシートに加え、風や光、霧、香り、振動など様々な環境効果を体感できる五感体験型の特別な上映システムです。

たとえば、アクセル全開で激走するクルマの動きや振動、頬をかすめる銃弾の風圧、近くで炸裂したミサイルの爆風、降りかかる水しぶき、まばゆい雷光、さらには目に見えない香りまで。劇中のシーンにシンクロしたリアルな刺激があなたを直撃！その圧倒的な臨場感は、これまでの映画とはまったく次元が異なります。座席に座るのではなく、テーマパークのアトラクションのように“ライドする（乗り込む）”映画。それが4DXです。

4DX 紹介動画：https://youtu.be/szI2BYlyhYc

4DX10周年記念「とちおとめゼリーソーダ」販売

4DX導入10周年を記念したアニバーサリードリンクを「とちおとめゼリーソーダ」飲食売店にて、

数量限定で販売します。4DX作品鑑賞のお供に、ぜひお楽しみください。

◆とちおとめゼリーソーダ

国産とちおとめ苺とゼリーをあわせた、真っ赤な4DXの座席にぴったりのドリンクです！

◆金額

550円（税込）

◆販売期間

2月6日（金）～

※なくなり次第終了

作品概要

◆『シン・ゴジラ』

総監督：庵野秀明

監督：樋口真嗣

出演：長谷川博己、竹野内豊、石原さとみ

前作の日本版ゴジラから12年の時を経て製作されたオリジナル脚本による日本版「ゴジラ」。

脚本・総監督は、人気アニメーション「エヴァンゲリオン」シリーズの生みの親にして、日本のみならず世界中にファンをもつ

庵野秀明。監督と、東宝特撮伝統の特技監督を兼務するのは、庵野氏の長年の盟友・樋口真嗣。

(C)2016 TOHO CO.,LTD.

「ゴジラ」は史上最大となる体長118.5メートルのスケールはもちろん、全く新しいデザインで生み出されたその姿は、我々の想像を遥かに超える最強の完全生物として、“大いなる恐怖”を持ってスクリーンに現れる。

現代日本に初めてゴジラが現れた時、日本人はどう立ち向かうのか？

日本人が大いなる恐怖に直面し、その絶望から希望を見いだす勇気を持つ姿を描く。

◆『ボヘミアン・ラプソディ』

監督：ブライアン・シンガー

出演：ラミ・マレック、ジョセフ・マッゼロ、

ベン・ハーディ、グウィリム・リー、

ルーシー・ボイントン、

マイク・マイヤーズ、アレン・リーチ ほか

(C) 2018 Twentieth Century Fox

1991年にこの世を去ったフレディ・マーキュリーの半生を描いたミュージック・エンターテインメント映画。監督を『X-MEN』シリーズのブライアン・シンガー、音楽総指揮をクイーンのメンバーであるブライアン・メイとロジャー・テイラーが務める。複雑な生い立ちや、容姿へのコンプレックスを抱える孤独な若者フレディは個性的なメンバーと出会い、音楽バンド＜クイーン＞として活動を始める。そして彼らは革新的な挑戦によって数々の名曲を生み出し世界的な大スターとなる。しかし、その裏でフレディには再び孤独の影が忍び寄っていた......。

◆『新劇場版「頭文字Ｄ」Legend3-夢現-』

総監督：日高政光

監督：中智仁

出演：宮野真守、小野大輔、中村悠一、

内田真礼、白石稔、諏訪部順一、平田広明

しげの秀一の人気コミック「頭文字（イニシャル）D」を新たにアニメーション化した劇場版3部作の第3部。いまや最も注目される走り屋となった藤原拓海。

(C)しげの秀一／講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会

当初は走り屋の自覚もなく、家業の豆腐屋の手伝いで乗っていたハチロクにも、峠のバトルにもさして興味を抱いていなかった拓海だったが、赤城最速の男・高橋涼介とのバトルを前に闘争本能が芽生え、自分の中の変化に気付いていた。一方、沈着冷静な論理派の涼介はハチロクの弱点を見抜き、バトルに向けて愛機・FC3Sの最終調整に取りかかる。そして、2人が対決する運命の日が訪れる。

◆『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』

監督：林祐一郎

出演：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、下野紘、

三上枝織、谷山紀章、嶋村 侑、細谷佳正、

朴璐美、神谷浩史、子安武人、花江夏樹、

佐倉綾音、沼倉愛美

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

巨人の脅威から身を守るため巨大な壁を構築し、その中で息を潜めるように暮らしていた人類。百年の平和は超大型巨人の襲来により破られ、母を亡くした少年エレン・イェーガーはすべての巨人を駆逐することを誓い、巨人と戦う調査兵団の一員となった。

文字通り命がけの戦いの中でエレンは自らも巨人となる能力を得て、人類の勝利に貢献しながらも少しずつ世界の真実へと近づいていく。やがて時は流れ、壁の外へと出たエレンは調査兵団の仲間と袂を分かち、ある恐るべき計画を実行する。無数の巨人を率いて、この世界の生きとし生けるものすべてを踏み潰す「地鳴らし」。

ミカサやアルミンをはじめとした残された者たちは世界を滅ぼそうとするエレンを止めるべく、最後の戦いに挑む。

１０９シネマズとは

１０９シネマズは、全国20サイト・185スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。 「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENXなどの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業（2024年3月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役の常設キッズ向けシアター「KIDS CINEMA」のほか、全劇場に字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を完備するなど、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

