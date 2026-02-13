【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」を公表（2026年2月13日）

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）（所在地：東京都千代田区、代表理事・事務局長：乗竹 亮治）は、全国の20歳以上の男女1,000名を対象に実施した「2026年 日本の医療に関する世論調査」の結果を公表しました。

当機構では、国民が求める医療や医療政策の課題について、2006年から継続的に世論調査を行っています。本調査はすべて当機構が独自に課題を選定して実施しており、これまでに医療の満足度やグローバルヘルス、生成AIの医療分野での活用など、国内外の重要な医療政策課題に関する調査を行ってきました。 今回の調査では、これまで同様に医療の満足度について尋ねるとともに、新設した調査項目から、健康管理と医療のかかり方、セルフメディケーションの受け止め、医療制度の将来像に関する国民の意識を調査しました。

■調査概要

対象：20歳以上の日本在住の男女

形式：オンライン調査

合計配信数：33,985

回収数：1,587（回収率4.66%）

有効回答数：1,000（有効回答数が1,000に到達した時点で終了）

調査期間：2025年12月26日から2026年1月5日

サンプリング：地域、年齢階級、性別により調整

■調査項目

1 対象者

2 基本項目

3 医療の満足度（2006年より実施）

4 健康行動・利用行動（新設）

5 健康に関する意識・価値観（新設）

6 医療制度に関する将来の展望（新設）

■主な調査結果

7割が医療・医療制度全体に満足

- 7割が「診断・治療等の技術の質」、「医療の安全性（医療の事故防止）」、「医療機関や治療方法についての情報」、「治療方針への患者自身の意見の反映」の項目について「満足」または「大いに満足」と回答した- 一方で、「制度決定への市民参加の度合い」のみ「満足」と「大いに満足」の回答が4割を下回っていた

8割が「健康の維持や病気の予防のために、健康管理を自分自身で取り組むべき」と回答した一方で、過去1年間に健診を受けたと回答した人は6割にとどまる

- 7割の人が、過去1年間で健康管理（食事、睡眠、運動など）に「非常に気をつけていた」または「やや気をつけていた」と回答した- アプリや手書きなどで自分の健康データを記録している人が4割。活用目的は、「自分の体の状態把握」、「日々の生活習慣の見直し」、「診察時に医師へ共有」の順に多い

医療サービスにおける給付と負担の将来像については、5割が「受けられる医療サービスを保つために、一人ひとりの負担が今より増えても仕方ない」と回答

- 望ましい負担増の方法は「窓口負担」が最多で、次いで「健康保険料」となった- また、定期的な通院の有無別に比べると、定期的な通院をしている人の6割、通院をしていない人の4割が、「受けられる医療サービスを保つための負担増は仕方ない」と回答した

今後、医療サービスが縮小される場合、優先すべきは「ジェネリック医薬品の利用促進」、「低価値医療の制限」が上位

- 医療サービスにおける給付と負担の将来像について「一人ひとりの負担を増やさないために、受けられる医療サービスが下がっても仕方ない」または「一人ひとりの負担を今より減らすために、受けられる医療サービスは下げたほうがよい」と回答した人のうち、医療サービスが縮小される場合に優先されるべき対応として、「処方薬について、高価な先発品を制限し、ジェネリック医薬品の利用を促す」が5割で最多。次いで「病状を良くする効果が乏しい治療（例：風邪への抗菌薬など）を制限する」が3割だった- 一方で、「市販薬と似た効果がある処方薬について、医療保険の補助の対象から外し、全額を患者負担にする」は2割にとどまった

将来、「かかる人は少ないが、医療費が高額になりやすい病気」への補助をより優先すべきが7割を占めた

- より優先して補助を残すべき対象として、「がんや希少疾患など、かかる人は少ないが、医療費が高額になりやすい病気」と回答した人が7割である一方、「生活習慣病や風邪など、多くの人がかかるが、医療費が比較的安い病気」は3割にとどまった- またこの回答割合は、定期的な通院の有無別に比べても同様であった調査結果の詳細はこちら :https://hgpi.org/research/hc-survey-2026.html調査方法及び結果の詳細については、日本医療政策機構のウェブサイトをご覧ください。

■日本医療政策機構とは：

日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）は、2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。市民主体の医療政策を実現すべく、独立したシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してきました。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供しています。日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動を続けていきます。