【香川ファイブアローズ】ジョーダン・ナタイ選手 契約満了および移籍先決定のお知らせ

このたび、ジョーダン・ナタイ選手との契約が満了となり、レバンガ北海道に移籍することが決まりましたのでお知らせいたします。

ジョーダン・ナタイ JORDAN NGATAI

■プロフィール

ポジション：SF

身長：196cm

体重：103kg

生年月日：1993年03月07日

出身地：ニュージーランド

出身校：ブリガム・ヤング大学ハワイ校





■経歴2010 JTB / Breakers(CBL)2011 Wellington Saints(ニュージーランドNBL)2012 Wellington Saints(ニュージーランドNBL)2013 Pacific Jewellers Saints(ニュージーランドNBL)2014-20 New Zealand Breakers(オーストラリアNBL)2015 Manawatu Jets(ニュージーランドNBL)2016 Taranaki Mountainairs(ニュージーランドNBL)2017-19 Wellington Saints(ニュージーランドNBL)2020 Otago Nuggets(ニュージーランドNBL)2020-22 Cairns Taipans(オーストラリアNBL)2022 Cairns Marlins(NBL1)2023 Hawke’s Bay Hawks(ニュージーランドNBL)2023-24 Pyrinto(フィンランド1部)2024-25 Kapfenberg Bulls(オーストリア1部)2025.11-12 長崎ヴェルカ ※サポートコーチ2026.1-2 香川ファイブアローズ■代表歴ニュージーランド代表（2013-14／2016-20／ 2022-25)

■本人コメント

First and foremost I want to say a big thank you to my teammates, coaches support staff and everyone at the Fivearrows organisation.

I really enjoyed my time with everyone. You made me and my family feel so welcome in such a short time and I’m grateful for this. Memories and friendships I have gained will be cherished.

To all the Kagawa fans you guys are amazing. Keep supporting Fivearrows as your support helps the teams success.

Appreciate you all. Thank you again.



まずはじめに、チームメイト、コーチ、チームスタッフ、そしてファイブアローズ関係者の皆様に心から感謝申し上げます。

皆様と過ごした時間は本当に楽しかったです。短い期間でしたが、私と家族をあたたかく迎え入れていただき、本当に感謝しています。ここで得た思い出と友情は、これからも大切にしていきます。

香川のファンの皆様は、本当に素晴らしい方々です。これからもファイブアローズを応援してください。皆様の応援がチームの成功の支えになります。

重ねて皆様に心から感謝申し上げます。





■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

約1ヶ月前にナタイが加入してくれて、合流早々からまるで今までチームにいたかのように大きな声を出しながら練習の雰囲気を作ってくれていた姿が本当に印象的です。

そこから常にチームファーストのマインドで、チームに必要な役割に徹してくれた姿勢はまさにプロフェッショナルでした。彼がチームの8連勝を支えてくれた大きな要素であることは間違いありません。

ナタイがもたらしてくれた素晴らしいプロフェッショナルのマインドを忘れず、さらにチーム一丸となっていきます。

ナタイ、香川に来てくれて本当にありがとう！これからのキャリアがさらに素晴らしいものになることを心から祈っています！